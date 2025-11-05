Sky Labs attrae investimenti con la sussidiaria Omron 'OMRON VENTURES'

Il numero 1 nel monitoraggio della pressione sanguigna a livello mondiale OMRON Healthcare firma un memorandum d'intesa per una partnership strategica

SEOUL, Corea del Sud, 5 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Il 4 novembre 2025, Sky Labs ha annunciato di aver attirato investimenti con OMRON Ventures(OVC: Minato-ku, Tokyo), il capitale di rischio aziendale (CVC) del Gruppo Omron. Ciò significa rafforzare le partnership strategiche per l'espansione aziendale globale, andando oltre il semplice investimento finanziario.

"Cart BP" that can measure blood pressure even while sleeping

Inoltre, ha firmato un Memorandum d'intesa (MoU) con OMRON Healthcare Co., Ltd. (sede centrale: Muko, Kyoto, Presidente e CEO: Ayumu Okada), leader mondiale nel mercato del monitoraggio della pressione sanguigna, per il rafforzamento della sua partnership strategica.

Tale rafforzamento è il risultato del progetto "CART BP" di Sky Labs: una dimostrazione di fiducia nel suo potenziale di crescita legato alla prevenzione delle malattie croniche e all'espansione delle sue attività globali.

Nel 2024, le due aziende hanno firmato un memorandum d'intesa per la distribuzione globale e lo sviluppo commerciale di "CART BP" e hanno inoltre firmato un contratto di distribuzione sul mercato giapponese per i prodotti precedenti.

Sky Labs ha commercializzato con successo il primo misuratore di pressione sanguigna al mondo ad anello senza bracciale:"CART BP".

La caratteristica principale di "Cart BP" è la possibilità di misurare costantemente i dati della pressione sanguigna durante il giorno, il sonno e la notte, per prevenire l'ipertensione e le malattie cardiovascolari.

Inoltre, consente di controllare le variazioni e le tendenze della pressione sanguigna in base all'ora, alla data e al mese durante la vita quotidiana, lontano dalla clinica e dal centro di misurazione ambulatoriale esistenti.

OMRON Healthcare è il produttore di dispositivi medici numero 1 del settore e ha fornito misuratori di pressione sanguigna per uso domestico e medico e soluzioni per la gestione cardiovascolare a oltre 130 paesi e regioni in tutto il mondo.

Nel 2025, le vendite globali cumulative di dispositivi per il monitoraggio della pressione sanguigna hanno superato i 400 milioni di unità e continuiamo a sviluppare prodotti e soluzioni innovativi per garantire una gestione accurata e continua della pressione sanguigna a casa.

Jack Byunghwan Lee, CEO di Sky Labs, ha dichiarato: "La nostra partnership strategica rappresenta un traguardo in cui la tecnologia di Sky Labs è stata riconosciuta sia per l'efficacia clinica che per la fattibilità commerciale secondo gli standard globali.

Guideremo l'innovazione nel mercato sanitario globale espandendo la gestione delle malattie croniche insieme a OMRON Healthcare, leader mondiale nel mercato del monitoraggio della pressione sanguigna".

Informazioni su Sky Labs

Fondata nel settembre 2015, Sky Labs è una startup leader nel settore sanitario che ha sviluppato CART (Cardio Tracker), un dispositivo medico a forma di anello progettato per il monitoraggio delle malattie utilizzando segnali cardiaci raccolti tramite sensori ottici. Successivamente, l'azienda ha sviluppato CART BP, un dispositivo senza bracciale a forma di anello che consente il monitoraggio continuo della pressione sanguigna 24 ore su 24, fornendo informazioni preziose per il trattamento e dando un contributo innovativo al miglioramento della qualità della vita dei pazienti ipertesi. Sky Labs ha firmato un accordo di distribuzione nazionale esclusiva per CART BP con la sudcoreana Daewoong Pharmaceutical e si sta preparando alla vendita a livello nazionale a ospedali, cliniche e consumatori generali.

