Sky Labs attire les investisseurs avec la filiale d'Omron « OMRON VENTURES »

SÉOUL, Corée du Sud, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 4 novembre 2025, Sky Labs a annoncé avoir obtenu des investissements auprès d'OMRON Ventures (OVC : Minato-ku, Tokyo), la branche capital-risque du groupe Omron dirigée par l'entreprise (CVC). Cette annonce est synonyme de renforcement des partenariats stratégiques pour l'expansion commerciale mondiale au-delà du simple investissement financier.

"Cart BP" that can measure blood pressure even while sleeping

En outre, la société a également signé un protocole d'accord avec OMRON Healthcare Co., Ltd (siège social : Muko, Kyoto, président et CEO : Ayumu Okada), leader mondial du marché de la surveillance de la pression artérielle, relatif au renforcement de son partenariat stratégique.

Le renforcement du partenariat est le fruit du « CART BP » de Sky Labs, qui démontre sa confiance dans son potentiel de croissance lié à la prévention des maladies chroniques et à l'expansion de ses activités à l'échelle mondiale.

En 2024, les deux entreprises ont signé un protocole d'accord pour la distribution mondiale et le développement commercial de « CART BP », ainsi qu'un contrat de distribution sur le marché japonais pour des produits antérieurs.

Sky Labs a commercialisé avec succès le premier tensiomètre à anneau sans brassard au monde, CART BP.

La principale caractéristique de « Cart BP » est qu'il mesure en continu la pression artérielle quotidienne, pendant le sommeil et la nuit, afin de prévenir l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires.

En outre, il est possible de vérifier les changements et les tendances de la tension artérielle en fonction de l'heure, de la date et du mois au cours de la vie quotidienne, en dehors de la clinique et du centre de mesure ambulatoire.

OMRON Healthcare est le premier fabricant d'appareils médicaux du secteur et a fourni des tensiomètres médicaux et à domicile ainsi que des solutions de gestion cardiovasculaire à plus de 130 pays et régions dans le monde.

En 2025, les ventes mondiales cumulées de tensiomètres ont dépassé les 400 millions d'unités, et nous continuons à développer des produits et des solutions innovants pour assurer une gestion précise et continue de la tension artérielle à domicile.

Jack Byunghwan Lee, CEO de Sky Labs, déclare : « Notre partenariat stratégique est un accomplissement qui a permis à la technologie de Sky Labs d'être reconnue à la fois pour son efficacité clinique et sa faisabilité commerciale selon des normes mondiales.

« Nous allons innover sur le marché mondial des soins de santé en développant la gestion des maladies chroniques, en collaboration avec OMRON Healthcare, qui domine le marché mondial de la surveillance de la tension artérielle. »

À propos de Sky Labs

Créé en septembre 2015, Sky Labs est une startup leader dans le domaine de la santé qui a développé CART (Cardio Tracker), un dispositif médical en forme d'anneau conçu pour le suivi des maladies à l'aide des signaux cardiaques recueillis par des capteurs optiques. L'entreprise a ensuite mis au point CART BP, un appareil sans brassard en forme d'anneau qui permet de surveiller la pression artérielle 24/7, fournissant ainsi des informations précieuses sur le traitement et contribuant de manière novatrice à l'amélioration de la qualité de vie des patients souffrant d'hypertension artérielle. Sky Labs a signé un accord de distribution nationale exclusive de CART BP avec la société sud-coréenne Daewoong Pharmaceutical et se prépare à vendre ses produits à l'échelle nationale aux hôpitaux, aux cliniques et au grand public.

