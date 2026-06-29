Smartee met en avant sa technologie de repositionnement mandibulaire et ses solutions d'aligneurs pour le sommeil lors du salon EOS 2026

DUBLIN, 29 juin 2026 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology, fournisseur de solutions orthodontiques numériques, a participé au 101e congrès annuel de la Société européenne d'orthodontie (EOS), qui s'est tenu du 7 au 11 juin au Convention Centre Dublin.

Ce congrès a réuni plus de 2 000 professionnels de l'orthodontie venus de plus de 70 pays afin d'échanger leurs points de vue sur les dernières avancées de la recherche, les techniques cliniques et les innovations qui façonnent l'avenir de l'orthodontie.

La technologie de repositionnement mandibulaire ouvre la voie à de nouvelles approches thérapeutiques

L'un des points forts du stand de Smartee était sa technologie GS de repositionnement mandibulaire, mise au point pour les cas cliniques de malocclusion de classe II et de classe III liés à des problèmes de position de la mandibule.

Contrairement aux approches classiques utilisant des gouttières transparentes, qui visent principalement à déplacer les dents, ce système associe des gouttières transparentes à des composants intégrés de repositionnement mandibulaire, conçus pour guider la mandibule vers une position thérapeutique prédéfinie tout en facilitant le déplacement orthodontique des dents. Cette approche vise à faciliter la planification du traitement dans les cas nécessitant de prendre en compte à la fois les relations occlusales et le repositionnement mandibulaire.

La gamme Sleep Aligner élargit ses applications cliniques

Smartee a également présenté sa gamme Sleep Aligner, conçue pour les patients souffrant de ronflements primaires et, lorsque la réglementation locale en vigueur le permet, du syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil (SAOS) de forme légère à modérée.

Le portefeuille comprend Smartee SA, un dispositif d'avancement mandibulaire conçu pour maintenir les voies respiratoires ouvertes et ainsi favoriser une respiration sans obstruction grâce à une technologie ciblée, ainsi que Smartee SA Plus, une solution thérapeutique intégrée qui traite simultanément le ronflement et les légers désalignements dentaires antérieurs.

Doté d'un design personnalisé numériquement et d'un mécanisme de verrouillage à double gouttière, ce système est conçu pour s'adapter à des approches thérapeutiques individualisées tout en accordant la priorité au confort et à la commodité du patient.

Renforcer notre présence en Europe

La participation de Smartee à l'EOS 2026 témoigne de son engagement continu auprès de la communauté orthodontique européenne. L'entreprise a implanté un pôle de production à Madrid, en Espagne, afin de soutenir les capacités de production et de service à l'échelle locale dans toute la région.

Dans le cadre de son engagement en faveur de la formation clinique et des échanges professionnels, Smartee organisera en septembre 2026 le Sommet européen Smartee, qui réunira des orthodontistes, des leaders d'opinion et des experts du secteur venus de Chine et d'Europe afin de discuter des nouvelles approches thérapeutiques et des avancées en matière de traitement par aligneurs transparents.

Grâce à des investissements continus dans l'innovation et la collaboration internationale, Smartee entend contribuer au progrès de l'orthodontie numérique et élargir l'accès à des solutions thérapeutiques diversifiées pour les praticiens du monde entier.