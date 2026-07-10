Smartee S22 : la technologie GS MART intégrée dans la thérapie de reconstruction occlusale en prosthodontie

SHENZHEN, Chine, 10 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology a annoncé le lancement de la solution GS MART S22, la technologie de repositionnement mandibulaire pour la reconstruction occlusale, qui étend les applications cliniques de la technologie GS MART à la dentisterie prothétique. Ce projet a été développé conjointement par Smartee Denti-Technology et l'équipe d'orthodontie du professeur Gang Shen, au sein du groupe dentaire Taikang.

Le repositionnement mandibulaire GS au-delà de l'orthodontie

La technologie GS MART est une approche clinique efficace mise au point pour la prise en charge des malocclusions complexes grâce à des aligneurs transparents spécialement conçus, fondés sur les solutions phares GS S8, S9 et S10. Plutôt que de se concentrer uniquement sur l'alignement dentaire, cette technologie met l'accent sur la position de la mandibule et l'occlusion fonctionnelle dans le cadre d'une planification globale du traitement.

S'appuyant sur ces bases cliniques, la solution S22 entend appliquer les principes GS MART à la reconstruction occlusale.

Lors de la présentation de lancement, le docteur Lu Jingting, membre clé de l'équipe d'orthodontie du professeur Gang Shen, a souligné que de nombreux patients ayant besoin d'une reconstruction occlusale en raison d'une usure dentaire sévère ou de la perte de dents présentaient également une rétrusion mandibulaire et une malocclusion à trois niveaux (surocclusion profonde, surplomb excessif et courbe de Spee excessive). Dans ces cas-là, la restauration de la structure dentaire à elle seule peut ne pas suffire à corriger entièrement la relation occlusale sous-jacente.

La solution S22 préconise donc de stabiliser la position de la mandibule grâce à un repositionnement mandibulaire tridimensionnel avant de procéder à la réhabilitation prothétique définitive. Selon l'équipe chargée du développement, le flux de travail numérique est conçu pour permettre une planification séquentielle du traitement, le repositionnement mandibulaire précédant la reconstruction occlusale.

Soutien de la collaboration clinique interdisciplinaire

La solution S22 a pour objectif de faciliter la collaboration entre orthodontistes, prosthodontistes et dentistes généralistes dans la prise en charge des patients présentant des troubles occlusaux complexes.

Pour les patients diagnostiqués en dentisterie restauratrice ou en médecine dentaire générale, cette technologie intègre le repositionnement mandibulaire avant la reconstruction occlusale.

Dans un cabinet d'orthodontie, les patients peuvent d'abord suivre un traitement de repositionnement mandibulaire, avant d'être orientés vers une réhabilitation prothétique définitive. Ce projet vise à mettre en place une technologie clinique coordonnée qui facilite la planification interdisciplinaire du traitement tout en préservant les rôles respectifs de chaque spécialité.

Poursuite du développement du système clinique GS

La solution S22 marque une nouvelle avancée de la technologie GS de repositionnement mandibulaire, qui s'étend désormais au-delà de l'orthodontie pour s'appliquer à la dentisterie prothétique. En associant la plateforme numérique de planification du traitement de Smartee aux principes cliniques du repositionnement mandibulaire GS, ce projet explore un flux de travail numérique destiné à la prise en charge interdisciplinaire des patients présentant une malocclusion à trois niveaux liée à une usure dentaire ou à la perte de dents.

L'entreprise Smartee a déclaré qu'elle continuerait à collaborer avec des experts cliniques afin d'étudier les applications pluridisciplinaires de la technologie GS et de soutenir le développement continu de processus de traitement numériques en orthodontie et en prosthodontie.