SNEC 2024 | Shijing Solar, fuarda gelişmiş N-tipi TOPCon Güneş Pili ürünlerini sergiliyor

ŞANGAY, 17 Haziran 2024 /PRNewswire/ -- 17. Uluslararası Fotovoltaik Enerji Üretimi ve Akıllı Enerji Konferansı ve Fuarı (SNEC Expo), 13 Haziran'da Şangay'daki Ulusal Kongre ve Sergi Merkezi'nde başladı. Shijing Solar, daha düşük bozulma, üstün sıcaklık katsayıları, mükemmel çift yüzeylilik oranı ve daha düşük LID kaybı ile büyük ilgi gören altı adet ana akım N tipi TOPCon güneş pilini tanıttı.

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Son yılların en büyüğü olan bu yılki SNEC Expo, 400.000 metrekarenin üzerinde bir alana yayılarak 3.300'den fazla katılımcıya ve 500.000 ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Shijing Solar'ın 300 metrekarelik standında, şirketin temiz enerjiye olan bağlılığını vurgulayan sonsuz döngü logosu ve muhteşem bir Güney Çin manzara resmi yer alıyor.

Shijing Solar'ın amiral gemisi ürünleri arasında 183.75-16BB, 183.75-10BB, 182.2-16BB, 191.6-16BB, 210R-16BB ve 210*210-18BB bulunmaktadır ve hücre verimliliği %26.5'i aşmaktadır. Yenilikçi N-tipi Güneş pili teknolojisiyle tanınan Shijing Solar, son teknoloji otomatik üretim ekipmanları kullanmaktadır ve önde gelen bir Ar-Ge ekibine ve laboratuvara sahiptir. Şirket, üst düzey ürün standartlarına sahip büyük ölçekli, dijital ve akıllı bir üretim üssü kurmayı hedeflemektedir. Yayınlanan tüm N tipi yüksek verimli TOPCon güneş pilleri %80'in üzerinde çift yüzeyli hıza, mükemmel anti-PID performansına, -%0,30/K kadar düşük güç sıcaklık katsayısına ve daha düşük CTM (Hücreden Modüle) kaybı özelliklerine sahiptir. Mikro-dikdörtgen hücreler olarak 182.2*183.75mm hücreler, modül gücünü artırır ve BOS maliyetlerini düşürerek daha yüksek güç üretimi ve yatırım getirisi sunar.

14 Haziran'da Shijing Solar, TÜV Rheinland ile stratejik işbirliği sözleşmesi imzalama ve sertifikasyon töreni düzenleyerek N-tipi TOPCon güneş pilleri için kapsamlı ürün güvenilirliği sertifikasyonu başlattı ve mükemmel kalite ve müşteri değeri sağladı.

Shijing Solar, ana akım TOPCon teknik rotasını benimser ve ürün verimliliğini sürekli olarak artıran gelişmiş lazer teknolojisini kullanan ilk şirketler arasındadır. Dünyanın önde gelen ekipman üreticileriyle ortaklık kuran Shijing Solar, her zaman yüksek üretim kalitesini garanti eder. Şirketin üretim tesisleri, büyük ölçekli teslimat için gelişmiş entegre uyumluluktan yararlanıyor.

Gelecekte Shijing Solar, ürün rekabet gücünü artırmak için N tipi TOPCon güneş pilinin verimliliğini artırmaya ve BC, HJT ve perovskit tandem hücreler gibi alanlarda güneş pili teknolojilerini geliştirmeye devam edecektir.

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