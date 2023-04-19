SodaStream сохранили 5 млрд. одноразовых бутылок в 2022 году в своей экологической кампании

SodaStream объявляет о сохранении 5 млрд. одноразовых бутылок в 2022 году в рамках новой экологической кампании

С помощью потребителей по всему миру экологически чистый бренд ликвидировал миллиарды одноразовых пластиковых бутылок, продолжая при этом свое неизменное стремление к спасению планеты

КФАР-САВА, Израиль, 19 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- В честь Дня Земли в 2023 году компания SodaStream, ведущий бренд газированной воды, объявляет об успешном отказе от 5 млрд. одноразовых пластиковых бутылок в 2022 году* благодаря помощи своих потребителей по всему миру. Сегодня в социальных сетях бренда по всему миру размещен впечатляющий видеоролик, призывающий людей присоединиться к миссии бренда и изменить ситуацию к лучшему, сократив количество одноразовых пластиковых отходов.

SodaStream

5 млрд. одноразовых пластиковых бутылок были ликвидированы потребителями SodaStream в 2022 году за счет использования их экологически чистой продукции для получения идеального опыта. Создание газированной воды SodaStream производится из высококачественных материалов, которые прочны и рассчитаны на долгие годы, демонстрируя страсть бренда к спасению планеты. Баллоны этой марки также являются многоразовыми, перезаправляемыми и пригодными для вторичной переработки.

"Видение SodaStream заключается в том, чтобы изменить представление о том, как мир потребляет воду, вдохновляя людей на стремление к лучшему и давая им возможность делать лучший выбор не только для себя, но и для планеты", - прокомментировал генеральный директор SodaStream, Эяль Шохат. "Только SodaStream экономит до тысячи одноразовых пластиковых бутылок, а благодаря нашим целеустремленным потребителям по всему миру, нам удалось сэкономить более 5 млрд. одноразовых пластиковых бутылок в прошлом году".

Для просмотра видеоролика нажмите здесь:

SodaStream постоянно стремится к улучшению всех аспектов - от производственных процессов до бизнес-операций и даже ассортимента продукции:

- Стремление SodaStream избегать пластиковых отходов:

Компания предпринимает усилия по оказанию дальнейшей помощи планете, устраняя пластиковые отходы на каждом этапе производственного процесса. Начиная с 2022 года, до 25% пластиковых компонентов, используемых в новом поколении аппаратов для приготовления газированной воды SodaStream, будут производиться из переработанных материалов. Таким образом, стремление компании сохранить планету распространяется на ее основные продукты, что делает весь ассортимент более экологичным.

Кроме того, компания сэкономила 11 тонн пластика за счет повторного использования пластиковых пакетов на своих производственных линиях и сократила количество пластиковых отходов в своих производственных процессах более чем на 20% в 2022 году.

- Непрерывная экологическая деятельность SodaStream:

Начиная с 2022 года, упаковки для газированной воды SodaStream будут полностью перерабатываться - с использованием перерабатываемого картона и перерабатываемых пластиковых пакетов, а бутылки со вкусом будут производиться из прозрачного переработанного пластика (rPET), что делает их на 100% перерабатываемыми**. В 2022 году компании также удалось сократить 82 тонны картона и 21,6 тонны бумаги в своих продуктах и упаковке для приготовления газированной воды.

По состоянию на 2023 год действующие предприятия SodaStream в Германии, Австралии и Нидерландах полностью работают на возобновляемых источниках энергии. Начиная с этого года около 15% от ежегодного потребления электроэнергии на заводе*** обеспечивается через солнечные панели, охватывающие более 75% крыши завода. Кроме того, 8,3% годового потребления воды на заводе*** будет сэкономлено за счет повторного использования воды из системы охлаждения завода.

- Снижение углеродного воздействия на окружающую среду :

Комплект SodaStream Art Starter Kit, Terra Starter Kit, Duo Starter Kit, 1-литровые многоразовые бутылки для мытья в посудомоечной машине и баллоны были сертифицированы Carbon Trust, как экологические - учитывающие выбросы углерода. Эта сертификация демонстрирует постоянное стремление SodaStream к охране окружающей среды и устойчивому развитию, что позволило бренду определить ключевые области в цепочке создания ценностей своей продукции, где он может принять положительные меры и снизить общий углеродный след.

* Имеются в виду одноразовые пластиковые бутылки емкостью 0,5 л

**Не включая крышку и вставку

***Завод Lehavim в Израиле

Информация о компании SodaStream

SodaStream, дочерняя компания PepsiCo, является ведущим мировым брендом газированной воды. SodaStream работает в более чем 47 странах по всему миру и позволяет потребителям создавать идеальные индивидуальные газированные напитки одним нажатием кнопки. Позволяя своим пользователям делать лучший выбор для себя и для планеты, SodaStream совершает революцию в индустрии напитков и меняет представление о том, как мир их потребляет. Более подробная информация о компании SodaStream представлена на сайте по адресу SodaStream.com и следите за SodaStream на Facebook, Instagram и YouTube.

Контакты для прессы:

Элисон Брод (Alison Brod) Маркетинг + Связь с общественностью

Дара Шопп Хелитцер (Dara Schopp Helitzer)

[email protected]

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2057442/SodaStream_Earth_Day.jpg

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SOURCE SodaStream