Solplanet presenta la "IA centrada en el ser humano" en Intersolar 2026

Las innovaciones emblemáticas amplían el ecosistema energético integrado de Solplanet y se presentan en Intersolar Europe 2026 en Múnich.

MÚNICH, 1 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Solplanet, la marca de energía solar y almacenamiento de energía de confianza a nivel mundial, destaca su participación en Intersolar Europe 2026, donde presenta una visión unificada para el futuro de la energía comercial: sistemas inteligentes, conectados y escalables, impulsados por IA, sin dejar de lado la experiencia humana como pilar fundamental.

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Guiada por su misión "Energía solar para todos", Solplanet se centra en hacer que las soluciones energéticas inteligentes sean accesibles y prácticas para aplicaciones residenciales, comerciales, industriales y a gran escala. Este enfoque se refleja en una estrecha colaboración con sus socios, un sólido apoyo local y una creciente comunidad global basada en conocimientos y experiencia operativa compartidos. Bajo el lema "Siga el azul", Solplanet destaca el valor de las alianzas a largo plazo e invita a los visitantes del pabellón B4, stand 230 de Messe München, a formar parte de una visión compartida para un futuro energético más conectado y centrado en las personas.

Innovaciones clave para sistemas energéticos comerciales inteligentes

En Intersolar 2026, este enfoque cobra vida mediante el lanzamiento simultáneo de innovaciones clave que amplían el ecosistema energético integrado de Solplanet:

Modo IA para sistemas energéticos comerciales e industriales

Sistemas de almacenamiento de energía

Estas soluciones están diseñadas para abordar la creciente complejidad de las infraestructuras energéticas comerciales e industriales, donde la generación fotovoltaica, el almacenamiento, los sistemas de respaldo, la carga de vehículos eléctricos y las cargas flexibles deben gestionarse de forma coordinada y eficiente.

Modo IA para sistemas de energía comerciales e industriales y sistemas de almacenamiento de energía

El modo de IA para sistemas energéticos comerciales e industriales, lanzado junto con los sistemas de almacenamiento de energía, está diseñado para simplificar la gestión de los activos energéticos comerciales distribuidos mediante una arquitectura de sistema unificada.

La plataforma integra inversores fotovoltaicos de cadena, inversores híbridos y almacenamiento en un sistema energético gestionado centralmente, lo que permite una puesta en marcha, un funcionamiento y una escalabilidad más eficientes en proyectos de diferentes tamaños.

Entre sus principales capacidades se incluyen:

Combinación flexible de energía fotovoltaica y almacenamiento en múltiples rangos de potencia

Puesta en marcha y operación centralizadas del sistema

Gestión simplificada de instalaciones con múltiples dispositivos

Arquitectura escalable para aplicaciones comerciales e industriales en crecimiento

El sistema admite casos de uso de optimización inteligente de energía, como la maximización del autoconsumo, la reducción de picos de demanda, el desplazamiento de carga y la interacción optimizada con la red eléctrica. Además, está diseñado para brindar resiliencia energética mediante una funcionalidad de respaldo escalable y la integración opcional de generadores.

Contexto de la industria

El panorama energético comercial europeo se está transformando debido a la volatilidad de los precios de la electricidad, la congestión de la red y la rápida electrificación de las operaciones comerciales, desde flotas de vehículos eléctricos hasta bombas de calor y procesos industriales descarbonizados. El aumento de las tarifas de red y las penalizaciones por demanda máxima están impulsando a las empresas a ir más allá de la simple generación y adoptar un control energético más inteligente y flexible.

Al mismo tiempo, el almacenamiento de energía en baterías está evolucionando de una solución de respaldo pasiva a un activo, lo que permite la reducción de picos de demanda, el desplazamiento de la carga y la participación en los mercados de flexibilidad emergentes. Este cambio está acelerando la demanda de sistemas interoperables basados en la nube que puedan coordinar la energía fotovoltaica, el almacenamiento, la carga de vehículos eléctricos y las cargas en tiempo real.

Las últimas innovaciones de hardware y software de Solplanet están diseñadas precisamente para este momento: transforman la complejidad en sistemas energéticos comerciales coordinados, escalables y con inteligencia artificial, ideales para el próximo capítulo energético de Europa.

Acerca de Solplanet / AISWEI

Solplanet es la marca internacional de AISWEI, proveedor global de soluciones de energía inteligente para aplicaciones residenciales, comerciales, industriales y a gran escala. Al combinar inversores fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento de energía y gestión inteligente de la energía, Solplanet abarca todo el ciclo de vida del consumo energético, ayudando a los clientes a optimizar el rendimiento, aumentar su independencia energética y maximizar el valor de sus activos energéticos. Con sede en Shanghái, AISWEI opera como una empresa independiente de investigación, desarrollo y fabricación con presencia global en más de 100 países y regiones. Las soluciones de Solplanet cumplen con los estándares internacionales de calidad y con la normativa local.

Contacto de medios de AISWEI

Mail: [email protected]

Web: www.aiswei-tech.com

www.solplanet.net

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