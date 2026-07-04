Solplanet présente son IA centrée sur l'humain à l'Intersolar 2026

Des innovations majeures viennent élargir l'écosystème énergétique intégré de Solplanet, qui sera dévoilé lors de l'Intersolar Europe 2026 à Munich

MUNICH, 4 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Solplanet, la marque de référence mondiale dans le domaine de l'énergie solaire et du stockage d'énergie, annonce sa participation à l'Intersolar Europe 2026, où elle présentera une vision globale de l'avenir de l'énergie commerciale : des systèmes intelligents, connectés et évolutifs — basés sur l'IA, tout en continuant à placer l'expertise humaine au cœur de sa démarche.

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Fidèle à sa mission « Le solaire pour tous », Solplanet s'attache à rendre les solutions énergétiques intelligentes accessibles et pratiques dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel, ainsi que pour les installations à grande échelle. Cette approche se traduit par une collaboration étroite avec nos partenaires, un soutien local solide et une communauté mondiale en pleine expansion, fondée sur un savoir-faire et une expérience opérationnelle partagés. Sous le slogan « Suivez la couleur bleue », Solplanet met en avant l'importance des partenariats à long terme et invite les visiteurs présents au hall B4, stand 230 au Messe München à rejoindre une vision commune pour un avenir énergétique plus connecté et centré sur l'humain.

Innovations clés pour les systèmes énergétiques commerciaux intelligents

Lors du salon Intersolar 2026, cette approche prend vie grâce au lancement simultané d'innovations majeures qui viennent élargir l'écosystème énergétique intégré de Solplanet :

mode IA pour les systèmes énergétiques commerciaux et industriels

systèmes de stockage d'énergie

Ces solutions sont conçues pour répondre à la complexité croissante des infrastructures énergétiques commerciales et industrielles, où la production photovoltaïque, le stockage, les systèmes de secours, la recharge des véhicules électriques et les charges flexibles doivent être gérés de manière coordonnée et efficace.

Mode IA pour les systèmes énergétiques commerciaux et industriels et systèmes de stockage d'énergie

Le mode IA pour les systèmes énergétiques commerciaux et industriels, lancé en parallèle des systèmes de stockage d'énergie, est conçu pour simplifier la gestion des actifs énergétiques commerciaux décentralisés grâce à une architecture système unifiée.

La plateforme intègre des onduleurs photovoltaïques en chaîne, des onduleurs hybrides et des systèmes de stockage au sein d'un système énergétique géré de manière centralisée, ce qui permet une mise en service, une exploitation et une évolutivité plus efficaces, quelle que soit la taille des projets.

Principales capacités :

combinaison flexible de systèmes photovoltaïques et de stockage dans différentes classes de puissance

mise en service et exploitation centralisées du système

gestion simplifiée des installations multi-appareils

architecture évolutive adaptée aux applications C&I en pleine expansion

Le système prend en charge des cas d'utilisation liés à l'optimisation intelligente de l'énergie, tels que la maximisation de l'autoconsommation, l'écrêtement des pics de consommation, le report de charge et l'interaction réseau optimisée. Il est également conçu pour renforcer la résilience énergétique grâce à une fonctionnalité de secours évolutive et à l'intégration optionnelle d'un générateur.

Contexte sectoriel

L'écosystème énergétique commercial européen est en pleine mutation, sous l'effet de la volatilité des prix de l'électricité, de la congestion du réseau et de l'électrification rapide des activités des entreprises — qu'il s'agisse des flottes de véhicules électriques, des pompes à chaleur ou des procédés industriels décarbonés. La hausse des redevances de raccordement au réseau et des pénalités liées aux pics de demande incite les entreprises à aller au-delà de la simple production d'énergie pour s'orienter vers une gestion énergétique plus intelligente et plus flexible.

Parallèlement, le stockage par batterie évolue : autrefois simple solution de secours passive, il devient aujourd'hui un atout actif permettant de lisser les pics de consommation, de décaler la charge et de participer aux nouveaux marchés de flexibilité. Cette évolution stimule la demande de systèmes interopérables basés sur le cloud, capables de gérer en temps réel les installations photovoltaïques, le stockage d'énergie, la recharge des véhicules électriques et les charges.

Les dernières innovations matérielles et logicielles de Solplanet sont conçues précisément pour répondre à ce besoin : transformer la complexité en systèmes énergétiques commerciaux coordonnés, évolutifs et basés sur l'IA, adaptés au prochain chapitre énergétique de l'Europe.

À propos de Solplanet / AISWEI

Solplanet est la marque internationale d'AISWEI, un fournisseur mondial de solutions énergétiques intelligentes destinées aux secteurs résidentiel, commercial et industriel, ainsi qu'aux applications à grande échelle. En associant des onduleurs photovoltaïques, des systèmes de stockage d'énergie et une gestion intelligente de l'énergie, Solplanet accompagne ses clients tout au long du cycle de vie de leur consommation d'énergie, en les aidant à optimiser leurs performances, à renforcer leur autonomie énergétique et à maximiser la valeur de leurs actifs énergétiques. Basée à Shanghai et présente dans plus de 100 pays et régions, AISWEI est une entreprise indépendante spécialisée dans la R&D et la fabrication. Les solutions Solplanet répondent aux normes de qualité internationales et sont conformes aux exigences réglementaires locales.

Contact presse AISWEI

Email : [email protected]

Site web : www.aiswei-tech.com

www.solplanet.net

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