Sopra Steria obtient le Label Numérique Responsable de niveau 2 et accélère le déploiement de sa stratégie numérique responsable

Sopra Steria reçoit le Label Numérique Responsable de niveau 2, la distinction la plus exigeante octroyée par l'Institut du Numérique Responsable.

Cette reconnaissance témoigne de l'engagement fort et volontaire du Groupe à intégrer, dans la durée, les enjeux environnementaux, sociaux et éthiques dans ses activités.

Le choix d'adopter et de promouvoir le numérique responsable conforte le positionnement européen de Sopra Steria, renforcé par la nomination de référents Numérique Responsable et l'ouverture de la démarche à de nouvelles entités.

PARIS, 18 juin 2026 /PRNewswire/ -- Acteur majeur de la Tech en Europe, Sopra Steria a obtenu le Label Numérique Responsable de niveau 2 décerné par l'Institut du Numérique Responsable pour ses activités de conseil et d'intégration en France, ainsi que pour le périmètre des directions fonctionnelles du Groupe. Cette reconnaissance atteste de la longévité et de la maturité de la démarche engagée, visant à faire du numérique responsable un triple levier de transformation durable : pour les activités du Groupe, les pratiques des collaborateurs, et les services numériques développés pour les clients.

Structurer un numérique plus responsable à l'ère de l'intelligence artificielle

Dans un contexte d'accélération des usages de l'intelligence artificielle, la maîtrise des impacts environnementaux, sociaux et éthiques du numérique acquiert une dimension nouvelle ; il s'agit d'un enjeu fondamental de résilience, de souveraineté et de compétitivité pour Sopra Steria et ses clients. Cela se traduit par l'intégration de critères de durabilité dans la conception des services numériques. Sopra Steria appuie ses pratiques d'écoconception sur le Référentiel général d'écoconception des services numériques (RGESN), afin de diminuer la consommation de ressources informatiques et énergétiques et de prévenir l'obsolescence trop rapide des équipements numériques (PC, serveurs).

Le Groupe a par ailleurs développé deux solutions open source d'évaluation des impacts environnementaux des produits et services numériques : l'une centrée sur l'écoconception des modèles d'IA[1], l'autre sur l'évaluation des systèmes d'information dans leur ensemble Sustainable IT Platform[2]. Il contribue en outre aux travaux de normalisation en faveur d'une IA frugale au niveau européen (CEN–CENELEC – Comité européen de normalisation en électronique et électrotechnique).

Le numérique responsable mobilise également les directions fonctionnelles de Sopra Steria autour de leviers tangibles comme l'optimisation des infrastructures et l'intégration progressive d'exigences de performance durable dans nos propres achats informatiques. Enfin, cette dynamique s'accompagne d'un plan de sensibilisation et de formation des collaborateurs. A fin 2025, plus de 10 000 collaborateurs ont été sensibilisés ou formés à l'éco-conception.

Pour en savoir plus.

[1] Url du dépôt de code: GithHub- sustain4ai/ecomondai

[2] Url du dépôt de code : GitHubG4IT

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2997354/Sopra_Steria_Logo_Logo.jpg

Contact:

Aurélien Flaugnatti

[email protected]