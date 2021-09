Společnost Huawei hostí energetický summit na téma „Digitální energetika a podpora nízkouhlíkové éry"

Po podpisu Pařížské dohody v roce 2015 se k uhlíkové neutralitě zavázalo více zemí než kdykoli předtím a přijímají pozitivní opatření k řešení dopadů změn klimatu. Každá z nich se ubírá jinou cestou, vhodnou pro konkrétní profil zdrojů, energie a prostředí. „I přes silnou vůli k uhlíkové neutralitě musíme brát v úvahu tři výzvy: ekologický a nízkouhlíkový rozvoj, hospodářský rozvoj a také bezpečnost a kontinuitu dodávek energie. Konvergence energetické transformace a digitální transformace připraví digitální cestu k uhlíkové neutralitě," uvedl David Sun, viceprezident Huawei Enterprise BG a prezident globální energetické divize. Dodal, že „společnost Huawei vyvinula metodiku Trans-Cube. Nabádá, že abychom se přiblížili k inteligentnímu energetickému systému s nulovými emisemi uhlíku a dosáhli globálního rozvoje s nulovými emisemi uhlíku, je třeba vybudovat tři základní schopnosti, a sice transformaci s nulovými emisemi uhlíku, energetickou transformaci a digitální transformaci."

První schopnost, tedy transformace na čistý nulový uhlík, pomůže různým průmyslovým odvětvím spravovat svá uhlíková aktiva a provádět opatření na snižování emisí uhlíku vhodná pro jejich konkrétní podmínky. V rámci tohoto procesu se nízkouhlíkových odvětví dostanou na téměř nulové hodnoty a nakonec dospějí k uhlíkové neutralitě.

Transformace energetiky pak povede ke spolehlivější, bezpečnější a účinnější výrobě a spotřebě energie a k přeměně z jediného centralizovaného systému na diverzifikovaný, distribuovaný a integrovaný systém. Konečným cílem je dosažení koordinace více zdrojů energií a optimalizace účinnosti.

V neposlední řadě je tu digitální transformace. Digitální transformace, jejímž jádrem jsou data, umožní transformaci na čisté nulové emise uhlíku a transformaci energetiky.

Vydání bílé knihy - Nové myšlenky pro vedoucí postavení v odvětví

Podle Kua Siao-poa, odborníka na energetiku ze společnosti Deloitte China, dosažení uhlíkové neutrality znamená co nejdříve dosáhnout energetické transformace a bezuhlíkového rozvoje, využívat více obnovitelných zdrojů, změnit způsob využívání energie a používat nové technologie ke snížení emisí. Na základě toho analyzuje Bílá kniha o globálním přechodu na energetiku a bezuhlíkovém rozvoji klíčové faktory ovlivňující energetický přechod a navrhuje nový plán pro energetický sektor v podobě vybudování inteligentního energetického systému s nulovými čistými emisemi uhlíku.

Uvedený systém se zaměřuje na propojení ropných, plynových, elektrických, tepelných a vodíkových systémů a jeho cílem je zajistit bezpečnou, spolehlivou, účinnou, nákladově efektivní a čistou energetiku. Anthony Hu, hlavní zástupce pro přechod energetiky (na uhlíkovou neutralitu) z globální energetické obchodní divize společnosti Huawei Enterprise BG, řekl: „Architektura inteligentního energetického systému s nulovými čistými emisemi uhlíku propojí energetický systém, uhlíkový systém a infrastrukturu informačních a komunikačních technologií a nakonec i konvergenci energetických, uhlíkových, informačních a hodnotových toků. Postupně vytvoří systém, jehož jádrem budou data, a podpoří tak digitalizaci energetického průmyslu."

Řízení pomocí dat a využití inteligence k růstu

Digitální transformace a inteligentní rozvoj ropného a plynárenského průmyslu je stále v plenkách. Podle Lva Kung-süna, hlavního konzultanta společnosti Huawei a bývalého generálního ředitele Čínské národní korporace pro průzkum a rozvoj ropy a zemního plynu (CNODC), digitální transformace signalizuje čtyři příležitosti pro průmysl, a sice změnu obchodních modelů, transformaci modelů řízení, inovaci obchodních modelů a urychlení transformace a růstu hodnoty.

Lv Kung-sün také hovořil o hodnotě cloudu pro ropný a plynárenský průmysl: „Cloudové technologie umožňují centralizované plánování informačních zdrojů, inteligentní správu a řízení, flexibilní poskytování, pohodlné služby a vysokou bezpečnost a efektivitu. Přinesou změnu stávajících obchodních modelů."

Další důležitou oblastí energetické transformace jsou energetické sítě, které se rychle vyvíjejí díky novým technologiím. Felix Chifwaila, vedoucí manažer elektrotechnických služeb ve společnosti ZESCO, v této souvislosti představil úlohu videa a umělé inteligence při zlepšování možností provozu a údržby rozvodných sítí. Například vizualizace dat z jednotlivých kanálů vede ke snížení provozních rizik a 80krát zefektivňuje kontrolu. Video a umělá inteligence také pomáhají včas odhalit potenciální poruchy, což pomáhá eliminovat 90 % výpadků proudu ročně. Inteligentní kontrolní platforma a aplikace vedou k o 30 % efektivnější reakci na mimořádné události a údržbě. Pan Chifwaila poznamenal: „Společnost ZESCO se těší na další spolupráci se společností Huawei, která jí pomůže stát se regionálním centrem v oblasti digitální transformace."

ICT a OT jsou hnací silou digitální transformace energetiky

„Jako poskytovatel služeb v oblasti provozních technologií (OT) společnost DFE aktivně spolupracuje s dodavateli ICT, včetně společnosti Huawei, s cílem vzájemného doplňování silných stránek, podpory digitální transformace energetiky a vytváření inteligentních a inovativních řešení," uvedl Fang Čeng-ťi, generální ředitel společnosti DFE. Představil inovativní řešení, která společnost DFE vyvinula ve spolupráci se společností Huawei, a sice inteligentní systém kontroly rozvoden a automatický systém kontroly přenosového vedení. Tato dvě řešení, která jsou založena na technologiích společností DFE a Huawei, pomáhají podnikům v jejich další digitální a inteligentní transformaci.

Stejně jako mnoho dalších společností i Huawei začínala jako nedigitální podnik. To znamená, že společnost nashromáždila rozsáhlé zkušenosti a poznatky jak z interních projektů, tak z průmyslové praxe. Z vlastní zkušenosti zná výzvy, kterým tradiční podniky čelí v rámci digitální transformace, a připravila „digitální půdu" pro transformaci a rozvoj energetického průmyslu.

