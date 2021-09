Spoločnosť Huawei hostí energetický summit na tému Digitálna energetika a podpora nízko uhlíkovej éry

Po podpise Parížskej dohody v roku 2015 sa k uhlíkovej neutralite zaviazalo viac krajín než kedykoľvek predtým a prijímajú pozitívne opatrenia na riešenie dopadov zmien klímy. Každá z nich sa uberá inou cestou, vhodnou pre konkrétny profil zdrojov, energie a prostredia. "Aj cez silnú vôľu dopracovať sa k uhlíkovej neutralite musíme brať do úvahy tri výzvy: ekologický a nízkouhlíkový rozvoj, hospodársky rozvoj a tiež bezpečnosť a kontinuitu dodávok energie. Konvergencia energetickej transformácie a digitálnej transformácie pripraví digitálnu cestu k uhlíkovej neutralite," uviedol David Sun, viceprezident Huawei Enterprise BG a prezident globálnej energetickej divízie. Dodal, že "spoločnosť Huawei vyvinula metodiku Trans-Cube. Nabáda, že ak sa chceme priblížiť k inteligentnému energetickému systému s nulovými emisiami uhlíka a dosiahnuť globálny rozvoj s nulovými emisiami uhlíka, je potrebné vybudovať tri základné schopnosti, a síce transformáciu s nulovými emisiami uhlíka, energetickú transformáciu a digitálnu transformáciu. "

Prvá schopnosť, teda transformácia na nulové emisie uhlíka, pomôže rôznym priemyselným odvetviam spravovať svoje uhlíkové aktíva a vykonávať opatrenia na znižovanie emisií uhlíka vhodné pre ich konkrétne podmienky. V rámci tohto procesu sa nízkouhlíkové odvetvia dostanú na takmer nulové hodnoty a nakoniec dospejú k uhlíkovej neutralite.

Transformácia energetiky potom povedie ku spoľahlivejšej, bezpečnejšej a účinnejšej výrobe a spotrebe energie a k premene z jediného centralizovaného systému na diverzifikovaný, distribuovaný a integrovaný systém. Konečným cieľom je dosiahnutie koordinácie viacerých zdrojov energií a optimalizácia efektívnosti.

V neposlednom rade je tu digitálna transformácia. Digitálna transformácie, ktorej jadrom sú dáta, umožní transformáciu na nulové emisie uhlíka a transformáciu energetiky.

Vydanie Bielej knihy - Nové myšlienky pre vedúce postavenie v odvetví

Podľa Kua Siao-poa, odborníka na energetiku zo spoločnosti Deloitte China, dosiahnutie uhlíkovej neutrality znamená čo najskôr dosiahnuť energetickú transformáciu a bezuhlíkový rozvoj, využívať viac obnoviteľných zdrojov, zmeniť spôsob využívania energie a používať nové technológie na zníženie emisií. Na základe toho analyzuje Biela kniha o globálnom prechode na energetiku a bezuhlíkový rozvoj kľúčové faktory ovplyvňujúce energetický prechod a navrhuje nový plán pre energetický sektor v podobe vybudovanie inteligentného energetického systému, kde nevznikajú žiadne emisie uhlíka.

Uvedený systém sa zameriava na prepojenie ropných, plynových, elektrických, tepelných a vodíkových systémov a jeho cieľom je zabezpečiť bezpečnú, spoľahlivú, účinnú, nákladovo efektívne a čistú energetiku. Anthony Hu, hlavný zástupca pre prechod energetiky (na uhlíkovú neutralitu) z globálnej energetickej obchodnej divízie spoločnosti Huawei Enterprise BG, povedal: "Architektúra inteligentného energetického systému nevytvárajúceho žiadne emisie uhlíka prepojí energetický systém, uhlíkový systém a infraštruktúru informačných a komunikačných technológií a nakoniec aj konvergenciu energetických, uhlíkových, informačných a hodnotových tokov. Postupne vytvorí systém, ktorého jadrom budú dáta, a podporí tak digitalizáciu energetického priemyslu."

Riadenie pomocou dát a využitie inteligencie k rastu

Digitálna transformácia a inteligentný rozvoj ropného a plynárenského priemyslu sú stále v plienkach. Podľa Lva Kung-Suna, hlavného konzultanta spoločnosti Huawei a bývalého generálneho riaditeľa Čínskej národnej korporácie pre prieskum a rozvoj ropy a zemného plynu (CNODC), digitálna transformácia signalizuje štyri príležitosti pre priemysel, a síce zmenu obchodných modelov, transformáciu modelov riadenia, inováciu obchodných modelov a urýchlenie transformácie a rastu hodnoty.

Lv Kung-sun tiež hovoril o hodnote cloudu pre ropný a plynárenský priemysel: "Cloudové technológie umožňujú centralizované plánovanie informačných zdrojov, inteligentnú správu a riadenie, flexibilné poskytovanie, pohodlné služby a vysokú bezpečnosť a efektivitu. Prinesú zmenu súčasných obchodných modelov. "

Ďalšou dôležitou oblasťou energetickej transformácie sú energetické siete, ktoré sa rýchlo vyvíjajú vďaka novým technológiám. Felix Chifwaila, vedúci manažér elektrotechnických služieb v spoločnosti ZESCO, v tejto súvislosti predstavil úlohu videá a umelej inteligencie pri zlepšovaní možnosti prevádzky a údržby rozvodných sietí. Napríklad vizualizácia dát z jednotlivých kanálov vedie k zníženiu prevádzkových rizík a 80-krát zefektívňuje kontrolu. Video a umelá inteligencia tiež pomáhajú včas odhaliť potenciálne poruchy, čo pomáha eliminovať 90% výpadkov prúdu ročne. Inteligentná kontrolná platforma a aplikácie vedú k o 30% efektívnejšej reakcii na mimoriadne udalosti a údržbe. Pán Chifwaila poznamenal: "Spoločnosť ZESCO sa teší na ďalšiu spoluprácu so spoločnosťou Huawei, ktorá jej pomôže stať sa regionálnym centrom v oblasti digitálnej transformácie."

ICT a OT sú hnacou silou digitálnej transformácie energetiky

"Ako poskytovateľ služieb v oblasti prevádzkových technológií (OT) spoločnosť DFE aktívne spolupracuje s dodávateľmi ICT, vrátane spoločnosti Huawei, s cieľom komplementarity silných stránok, podpory digitálnej transformácie energetiky a vytvárania inteligentných a inovatívnych riešení," uviedol Fang Čeng-ťi, generálny riaditeľ spoločnosti DFE. Predstavil inovatívne riešenia, ktoré spoločnosť DFE vyvinula v spolupráci so spoločnosťou Huawei, a síce inteligentný systém kontroly rozvodní a automatický systém kontroly prenosového vedenia. Tieto dve riešenia, ktoré sú založené na technológiách spoločností DFE a Huawei, pomáhajú podnikom v ich ďalšej digitálnej a inteligentnej transformácii.

Rovnako ako mnoho ďalších spoločností i Huawei začínala ako nedigitálny podnik. To znamená, že spoločnosť nazhromaždila rozsiahle skúsenosti a poznatky ako z interných projektov, tak z priemyselnej praxe. Z vlastnej skúsenosti pozná výzvy, ktorým tradičné podniky čelia v rámci digitálnej transformácie, a pripravila "digitálna pôdu" pre transformáciu a rozvoj energetického priemyslu.

Rovnako ako mnoho ďalších spoločností i Huawei začínala ako nedigitálny podnik. To znamená, že spoločnosť nazhromaždila rozsiahle skúsenosti a poznatky ako z interných projektov, tak z priemyselnej praxe. Z vlastnej skúsenosti pozná výzvy, ktorým tradičné podniky čelia v rámci digitálnej transformácie, a pripravila "digitálna pôdu" pre transformáciu a rozvoj energetického priemyslu.

