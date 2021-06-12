Спортивно-беговой фестиваль Amazfit Cadde 10k начнется в эти выходные

Главный спонсор фестиваля Cadde 10k — Amazfit — является всемирно известным производителем смарт-часов, который славится своей компетенцией в сфере технологий изготовления умных часов и браслетов. Участвуете ли вы в марафонских забегах или просто наслаждаетесь прогулками на свежем воздухе, часы Amazfit T-Rex Pro обязательно подойдут вам благодаря своим четырем простым в использовании глобальным спутниковым навигационным системам (включая GPS), функции измерения уровня насыщения крови кислородом и «армейской закалке». После их полной зарядки можно отдыхать и заниматься различными видами деятельности с отслеживанием прогресса до 18 дней при их обычном использовании. Модель Amazfit T-Rex Pro также характеризуется водонепроницаемостью до 10 АТМ для защиты от пота и дождя, а также позволяет заниматься серфингом, плавать или исследовать подводный мир.

Amazfit играет активную роль в осуществлении масштабных исследований, направленных на защиту и улучшение здоровья и качества жизни людей. Компания Amazfit, являющаяся одним из ведущих брендов в области цифровой организации здравоохранения, ставит своей целью привлечь турецких потребителей к участию в этом преобразовании и стать наиболее предпочтительным брендом в сфере технологий обеспечения здорового образа жизни.

Информация о бренде Amazfit

Под брендом Amazfit, основанным в 2015 году, предлагаются смарт-часы и фитнес-браслеты как повседневного, так и спортивного назначения, а также интеллектуальные устройства для спортивно-оздоровительных целей, включая беспроводные стереонаушники (TWS), умные беговые дорожки и умные весы. В настоящее время продукция марки Amazfit представлена на рынках более чем 90 стран и регионов, включая США, Германию, Турцию и Японию. Более подробная информация представлена на сайте по адресу: www.amazfit.com.

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1531572/1.jpg

SOURCE Amazfit