Stanbic IBTC Bank renforce ses capacités de services bancaires transactionnels grâce à la mise à niveau vers la version 9.0 de FinnAxia® de Nucleus Software

LAGOS, Nigeria, 14 août 2026 /PRNewswire/ -- Stanbic IBTC Bank, membre du Standard Bank Group, et Nucleus Software, l'un des principaux fournisseurs de solutions de crédit et de services bancaires transactionnels, ont franchi avec succès une nouvelle étape en adoptant la version 9.0 de FinnAxia®, marquant ainsi une étape importante dans leur partenariat de longue date et leur engagement commun à promouvoir l'innovation dans le domaine des services bancaires transactionnels.

Cette étape importante témoigne de plus d'une décennie de collaboration entre les deux organisations, visant à renforcer leurs capacités de services bancaires transactionnels et à offrir une valeur ajoutée accrue à leurs clients professionnels et institutionnels. Alors que les attentes des clients ne cessent d'évoluer et que les entreprises exigent de plus en plus des services bancaires fluides, en temps réel et numériques, Stanbic IBTC Bank et Nucleus Software continuent de miser sur la technologie pour améliorer la prestation de services, renforcer l'efficacité opérationnelle et soutenir la croissance des entreprises.

Le passage à la version 9.0 de FinnAxia® vient renforcer la plateforme bancaire transactionnelle de Stanbic IBTC Bank, améliorant ainsi sa capacité à proposer des solutions intégrées de paiements, d'encaissements, de gestion des liquidités et de gestion de trésorerie. Cette mise à niveau favorise une plus grande agilité dans l'ensemble des opérations, améliore l'automatisation et la connectivité, enrichit l'expérience numérique des clients et offre une base évolutive pour la croissance et l'innovation futures.

Partout en Afrique, les services bancaires transactionnels entrent dans une nouvelle phase de transformation, les entreprises étant de plus en plus nombreuses à rechercher des paiements en temps réel, des services de commerce numérique, une gestion intelligente des liquidités et des expériences bancaires connectées. Les établissements financiers investissent donc dans des plateformes technologiques modernes qui favorisent une innovation plus rapide tout en garantissant la résilience, la sécurité et une prestation de services axée sur le client. L'adoption de FinnAxia® 9.0 s'inscrit dans la stratégie globale de Stanbic IBTC Bank visant à tirer parti de la technologie pour créer de la valeur pour ses clients et maintenir des normes élevées d'excellence opérationnelle.

Commentant cet événement marquant, Eric Fajemisin, directeur exécutif de la division Corporate and Transaction Banking chez Stanbic IBTC Bank, déclare :

« Notre collaboration avec Nucleus Software s'étend sur une décennie et s'inscrit dans le cadre de notre engagement global visant à renforcer en permanence les solutions et les services que nous proposons à nos clients. Alors que les services bancaires transactionnels ne cessent d'évoluer, nous continuons à privilégier les investissements dans les capacités qui permettent aux entreprises de fonctionner avec plus de rapidité, de visibilité et de confiance. La mise à niveau vers la version 9.0 de FinnAxia® vient améliorer notre plateforme de services bancaires transactionnels et renforcer notre capacité à proposer des solutions innovantes, efficaces et axées sur le client dans un environnement en constante évolution ».

S'exprimant également à ce sujet, Jesuseun Fatoyinbo, responsable des services bancaires transactionnels chez Stanbic IBTC Bank, déclare :

« Aujourd'hui, la banque transactionnelle consiste à offrir aux clients des expériences intelligentes, fluides et adaptées à leurs besoins. Cette amélioration renforce encore davantage notre capacité à simplifier le parcours client, à améliorer notre efficacité opérationnelle et à mettre en place de nouvelles fonctionnalités plus rapidement. Cela témoigne de notre engagement constant à accompagner nos clients en leur proposant des solutions qui évoluent au rythme de leurs besoins et de leurs ambitions de croissance ».

À propos de ce nouveau jalon, Parag Bhise, CEO et administrateur exécutif de Nucleus Software, déclare :

« Nous accordons une grande importance à notre relation de longue date avec Stanbic IBTC Bank et sommes ravis de soutenir les efforts déployés par la banque pour renforcer ses capacités en matière de services bancaires transactionnels. FinnAxia® 9.0 a été conçu pour aider les établissements financiers à répondre aux attentes en constante évolution de leurs clients grâce à une automatisation, une connectivité et une efficacité opérationnelle accrues ».

Le passage à la version 9.0 de FinnAxia® marque une nouvelle étape dans la collaboration continue entre Stanbic IBTC Bank et Nucleus Software, visant à renforcer les capacités de services bancaires transactionnels et à proposer des solutions innovantes qui répondent aux besoins en constante évolution des entreprises. En associant l'approche centrée sur le client de Stanbic IBTC Bank à l'expertise technologique de Nucleus Software, ce partenariat continue d'apporter davantage d'efficacité, d'agilité et de valeur ajoutée aux entreprises et aux clients institutionnels.

Grâce à des investissements continus dans la technologie, l'innovation et l'excellence du service, Stanbic IBTC Bank continue de se concentrer sur la fourniture de solutions bancaires transactionnelles centrées sur le client, qui permettent aux entreprises de gérer efficacement leurs liquidités, d'optimiser leurs opérations et de s'inscrire en toute confiance dans une économie numérique de plus en plus connectée. Nucleus Software reste déterminé à accompagner les établissements financiers en leur proposant des solutions technologiques de pointe qui contribuent à accélérer leur transformation numérique et à favoriser une croissance durable.

À propos de Nucleus Software

Nucleus Software Exports Ltd. est une société cotée en bourse (BSE : 531209) (NSE : NUCLEUS), société de logiciels proposant des solutions de crédit et de services bancaires transactionnels aux leaders financiers mondiaux.

Nucleus Software propose des solutions fintech innovantes à plus de 200 banques et établissements financiers dans 50 pays, couvrant notamment : les prêts de détail, le financement des grandes entreprises et des PME, la finance islamique, le financement automobile, le financement des captives automobiles, la gestion de trésorerie, les services bancaires mobiles et en ligne, les services bancaires transactionnels, et bien plus encore. Nos solutions gèrent plus de 15 000 milliards de dollars de transactions annuelles, avec plus de 26 millions de transactions quotidiennes traitées via notre plateforme bancaire transactionnelle intégrée à l'échelle mondiale. Notre plateforme de crédit gère plus de 1 200 milliards de dollars de prêts à l'échelle mondiale, tout en permettant à plus de 500 000 utilisateurs de se connecter chaque jour.

Nos produits phares, à savoir FinnOne Neo® et FinnAxia® s'appuient sur plus de quatre décennies d'expertise dans le secteur BFSI et sur une plateforme intégrée basée sur l'IA, afin de permettre aux établissements financiers du monde entier d'atteindre leurs objectifs de transformation numérique.

FinnOne Neo® : la plateforme de prêt numérique de nouvelle génération, conçue pour révolutionner le processus de prêt. FinnOne Neo® repose sur une plateforme technologique de pointe qui permet aux établissements financiers de rationaliser leurs opérations de crédit, d'optimiser l'expérience client et de stimuler la croissance de leur activité. FinnAxia® : une suite intégrée de services bancaires transactionnels internationaux, à laquelle font confiance les banques du monde entier pour optimiser leurs processus bancaires transactionnels. Grâce à FinnAxia®, les établissements financiers peuvent gérer efficacement leurs opérations de trésorerie, de financement du commerce international, de gestion des liquidités et autres activités bancaires transactionnelles sur une plateforme unique, améliorant ainsi leur efficacité opérationnelle, leur visibilité et leurs relations avec la clientèle. Nucleus Software Digital Services : notre gamme complète de services est conçue pour accompagner les banques et les établissements financiers dans leur transformation numérique et leur permettre de maintenir une infrastructure technologique optimale. Avec Nucleus Software Digital Services, nous proposons une approche globale de la transformation numérique, permettant aux entreprises d'offrir une expérience client fluide, de réaliser des gains d'efficacité opérationnelle et de réduction des coûts, et d'obtenir des informations exploitables pour orienter leur prise de décisions stratégiques.

L'ensemble de ces offres souligne l'engagement de Nucleus Software à stimuler l'innovation et à donner aux établissements financiers les moyens de prospérer dans un monde de plus en plus numérique.

Reconnu par Gartner® et Forrester®, Nucleus Software continue de stimuler l'innovation dans les domaines du crédit, des services bancaires transactionnels et de la transformation des technologies financières.