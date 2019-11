Stanley Black&Decker avança no mercado global

GUARANÉSIA, Brasil, 6 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Para consolidar sua posição como líder global em implementos e ferramentas hidráulicas, a Stanley Black&Decker intensifica a incorporação de empresas e marcas de segmentos importantes para avançar no mercado global.

Um exemplo desse movimento é a incorporação das marcas Paladin e Pengo Attachments. A operação foi realizada em março deste ano pela Stanley Infrastructure, braço de negócio da Stanley Black & Decker na América Latina que atua em diversos segmentos de infraestrutura.

Considerada uma das maiores fabricantes mundiais de implementos para os segmentos de construção civil, mineração, agricultura, reciclagem e florestal, a Paladin se consolidou como referência em implementos para máquinas de construção. No Brasil a filial está operando há 5 anos.

Atualmente a marca conta com um portfólio com mais de 300 produtos como a vassoura recolhedora, fresadora de asfalto, roçadeira hidráulica, transplantadora, rolo compactador, perfuratriz, rompedor hidráulico, braço de retro, garfo paleteiro, valetadeira, além de caçambas e engates rápidos hidráulicos para minicarregadeiras e retroescavadeiras. https://www.paladindobrasil.com.br/implementos

O diretor de vendas e marketing da Stanley Infrastructure Paulo Burjaili Neto ressaltou que os produtos das marcas incorporadas continuam sendo produzidos pelas próprias empresas. O objetivo é fortalecer a comercialização da Stanley Infrastructure no Brasil utilizando a estrutura já consolidada da Paladin, que possui uma rede com mais de 40 distribuidores espalhados em todo o país. Ele ainda reforça que o objetivo da Paladin é aumentar a presença na América Latina por meio da Stanley, que atende todos os países do continente.

A união de marcas que já eram parte da Stanley Infrastructure, como STANLEY, LaBounty e DUBUIS com a Paladin Attachments e a Pengo Attachments cria um portfólio de implementos e ferramentas hidráulicas muito mais amplo para o segmento de infraestrutura com o mesmo padrão de qualidade na fabricação e no suporte pós-vendas em todo o mundo.

Atualmente a companhia possui 56 mil funcionários em 140 fábricas localizadas em 60 países. A cada segundo, 10 produtos são vendidos ao redor do mundo. Mais de 13 mil patentes globais registradas. 500 mil produtos diferentes comercializados em mais de 200 países. Esses são os números da Stanley Black&Decker, que nos últimos 176 anos se transformou em uma empresa industrial de elite, líder nos seus segmentos em que atua e que tem como objetivo fortalecer sua posição como uma das empresas mais inovadoras do mundo.

Empresa – Stanley Infrastructure

Fone – (35) 3551.2120 / 0800.092.9292

Website – www.paladindobrasil.com.br

FONTE Paladin do Brasil

