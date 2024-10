Star-Trek-Auktion „Bid Long and Prosper", präsentiert von Julien's Auctions beim Infinity Festival

Diese bahnbrechende Auktion bietet eine beeindruckende Sammlung von Originalrequisiten und -kostümen aus dem Star Trek Universum, darunter:

William Shatners „Captain James T. Kirk"-Phaser und Kommunikator aus der Originalserie (jeweils auf 100.000 bis 200.000 $ geschätzt)





Die Steuer- und Navigationskonsole der USS Enterprise ( $50.000 - $70.000 )





- ) Shatners ikonische gelbe Tunika und Sternenflottenhose ( $65.000 - $85.000 )





- ) DeForest Kelleys Raumanzug „Dr. Leonard McCoy " ( $40.000 - $60.000 )





" ( - ) James Doohans rote Tunika „Montgomery 'Scotty' Scott" ( $25.000 - $30.000 )





- ) Eine Deep Space Nine-Raumstation als Miniatur ( $50.000 - $70.000 )





- ) Leonard Nimoys „Spock"-Gewand und Stirnband aus Star Trek IV: Die Heimreise ( $10.000 - $15.000 )

Die Besucher des Infinity Festivals haben exklusiven Zugang zur Ausstellung und zur Auktion, die den bleibenden Einfluss von Star Trek auf die Technologie und das Geschichtenerzählen feiert. Eine Sondervorführung des noch nie gezeigten Dolby Cinema Director's Cut von Star Trek: Im Anschluss an die Auktion wird der Film gezeigt, und es findet ein Kamingespräch mit dem Produzenten des Films, David Fein, statt.

„Diese Partnerschaft mit Julien's Auctions erweckt den Geist von Star Trek zum Leben", sagt Adam Newman, Chief Creative Officer des Infinity Festivals. „Es ist eine Chance für Fans und Technologen, die Innovation und das Wunder zu feiern, das die Franchise seit Jahrzehnten auszeichnet".

Julien's Auctions wird auch mit Wonder.pro zusammenarbeiten, um KI-generierte Videos zu erstellen, in denen die Auktionsobjekte vorgestellt werden, einschließlich Versionen in Klingonisch.

Das Infinity Festival findet vom 6. bis 9. November 2024 im The Aster in Hollywood statt. Karten und Informationen über die Auktion „Bid Long and Prosper" finden Sie unter https://infinityfestival.com/.

Sehen Sie sich unser exklusives Video mit William Shatner an, in dem er über den Phaser und den Kommunikator, seine Star Trek-Karriere und seine Erfahrungen beim Blick auf die Erde während seines Blue Origin-Raumflugs im Oktober 2021 spricht. Er spricht auch über die Bedeutung von Star Trek in der heutigen Welt und darüber, was es für ihn bedeutet, ein Teil der Serie zu sein.

