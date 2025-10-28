Smělý přepych: Bob Mackie, jevištní kouzlo a výběr z luxusních, na míru šitých oděvů
News provided byJulien's Auctions
Oct 28, 2025, 12:45 ET
Julien's Auctions představuje legendární luxusní, na míru šité oděvy a módu celebrit, jako jsou Cher, Tina Turnerová, Whitney Houstonová, princezna Diana, Beyoncé, Madonna a další
Aukce naživo: 3. prosince 2025 – hotel The Peninsula Beverly Hills
Zahájení online dražby: 27. října 2025
Veřejná výstava: 14.–26. listopadu 2025 – Museum of Style Icons, Newbridge, Irsko
BEVERLY HILLS, Kalifornie, 28. října 2025 /PRNewswire/ -- Aukční síň Julien's Auctions s hrdostí oznamuje Smělý přepych: Bob Mackie, jevištní kouzlo a výběr z luxusních, na míru šitých oděvů, mimořádnou aukci módy a oblékání celebrit, která se bude konat 3. prosince 2025 v 10:00 tichomořského časového pásma v hotelu The Peninsula Beverly Hills. Tato významná aukce oslavuje umění luxusních, na míru šitých oděvů a kouzlo jeviště a plátna a nabízí sběratelům vzácnou příležitost získat ikonické kousky, které nosily Tina Turnerová, Cher, princezna Diana, Beyoncé, Madonna, Whitney Houstonová, Carol Burnettová, Britney Spears a další. Online dražba začíná 27. října na www.juliensauctions.com. Reklama na aukci zde.
