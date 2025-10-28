Odważny luksus: Bob Mackie, blask sceny i kolekcja haute couture

Na aukcji pojawi się ponad 50 projektów Boba Mackiego, legendarnego projektanta, którego kreacje przez dziesięciolecia definiowały styl show-biznesu. „Przez całe życie gromadziłem wspaniałe dzieła haute couture i kolekcjonerskie kostiumy. Bardzo się cieszę, że mogę podzielić się nimi z ludźmi, którzy je kochają" - powiedział Mackie.

Najważniejsze pozycje to:

Kostium Księżnej Diany Atelier Versace z 1997 r. (szacowana wartość 40 000-60 000 USD)





Atelier Versace z 1997 r. (szacowana wartość 40 000-60 000 USD) Kostium sceniczny Cher z cekinami projektu Boba Mackiego z 1978 r. (szacowana wartość 8000-10 000 USD),





z cekinami projektu Boba Mackiego z 1978 r. (szacowana wartość 8000-10 000 USD), Body z frędzlami i skrzydłami Tiny Turner z 1977 r. projektu Boba Mackiego (szacowana wartość 5000-7000 USD)





z 1977 r. projektu Boba Mackiego (szacowana wartość 5000-7000 USD) Suknia Beyoncé z gali VMA 2016 projektu Francesco Scognamiglio (szacowana wartość: 8000-10 000 USD)





z gali VMA 2016 projektu Francesco Scognamiglio (szacowana wartość: 8000-10 000 USD) Suknia Whitney Houston z 1998 r. wykonana w pracowni Atelier Versace





z 1998 r. wykonana w pracowni Atelier Versace Torebka Birkin 35 cm marki Hermès z 2016 r. wykonana ze skóry aligatora Porosus w kolorze Jaune Poussin (szacowana wartość: 25 000-35 000 USD)

„Ta kolekcja oddaje istotę blasku i siły gwiazd" - powiedział Martin Nolan, współzałożyciel i dyrektor wykonawczy Julien's Auctions. - „Jest hołdem zarówno dla ikon, które nosiły te ubrania, jak i dla wizjonerskich projektantów, którzy je stworzyli".

Kolekcja zadebiutuje podczas prywatnych pokazów dla mediów w Nowym Jorku, Londynie i Beverly Hills, a następnie zostanie zaprezentowana podczas jedynej publicznej wystawy w The Museum of Style Icons w Newbridge w Irlandii w dniach 14-26 listopada. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

Kolekcjonerzy z całego świata mogą uczestniczyć w aukcji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy aukcyjnej Julien's.

