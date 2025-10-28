Odważny luksus: Bob Mackie, blask sceny i kolekcja haute couture

News provided by

Julien's Auctions

Oct 28, 2025, 15:55 ET

Julien's Auctions prezentuje legendarną kolekcję haute couture i modę gwiazd, takich jak Cher, Tina Turner, Whitney Houston, księżna Diana, Beyoncé, Madonna i wiele innych

Aukcja na żywo: 3 grudnia 2025 r. - The Peninsula Beverly Hills
Rozpoczęcie licytacji online: 27 października 2025 r.
Wystawa publiczna: 14-26 listopada 2025 r. - Museum of Style Icons, Newbridge, Irlandia

BEVERLY HILLS (Kalifornia), 28 października 2025 r. /PRNewswire/ -- Julien's Auctions z dumą ogłasza wyjątkową aukcję poświęconą modzie i stylom gwiazd, zatytułowaną "Bold Luxury: Bob Mackie, Stage Glamour & The Couture Edit" (Odważny luksus: Bob Mackie, blask sceny i kolekcja haute couture), która odbędzie się 3 grudnia 2025 r. o godz. 10:00 czasu PST w hotelu The Peninsula Beverly Hills. Ta przełomowa aukcja jest hołdem dla kunsztu haute couture oraz blichtru świata teatru i kina, oferując kolekcjonerom rzadką okazję do nabycia kultowych kreacji noszonych przez Tinę Turner, Cher, księżną Dianę, Beyoncé, Madonnę, Whitney Houston, Carol Burnett, Britney Spears i inne gwiazdy. Licytacja online rozpocznie się 27 października na stronie www.juliensauctions.com. Reklama aukcji dostępna jest tutaj.

Na aukcji pojawi się ponad 50 projektów Boba Mackiego, legendarnego projektanta, którego kreacje przez dziesięciolecia definiowały styl show-biznesu. „Przez całe życie gromadziłem wspaniałe dzieła haute couture i kolekcjonerskie kostiumy. Bardzo się cieszę, że mogę podzielić się nimi z ludźmi, którzy je kochają" - powiedział Mackie.

Najważniejsze pozycje to:

  • Kostium Księżnej Diany Atelier Versace z 1997 r. (szacowana wartość 40 000-60 000 USD)

  • Kostium sceniczny Cher z cekinami projektu Boba Mackiego z 1978 r. (szacowana wartość 8000-10 000 USD),

  • Body z frędzlami i skrzydłami Tiny Turner z 1977 r. projektu Boba Mackiego (szacowana wartość 5000-7000 USD)

  • Suknia Beyoncé z gali VMA 2016 projektu Francesco Scognamiglio (szacowana wartość: 8000-10 000 USD)

  • Suknia Whitney Houston z 1998 r. wykonana w pracowni Atelier Versace

  • Torebka Birkin 35 cm marki Hermès z 2016 r. wykonana ze skóry aligatora Porosus w kolorze Jaune Poussin (szacowana wartość: 25 000-35 000 USD)

„Ta kolekcja oddaje istotę blasku i siły gwiazd" - powiedział Martin Nolan, współzałożyciel i dyrektor wykonawczy Julien's Auctions. - „Jest hołdem zarówno dla ikon, które nosiły te ubrania, jak i dla wizjonerskich projektantów, którzy je stworzyli".

Kolekcja zadebiutuje podczas prywatnych pokazów dla mediów w Nowym Jorku, Londynie i Beverly Hills, a następnie zostanie zaprezentowana podczas jedynej publicznej wystawy w The Museum of Style Icons w Newbridge w Irlandii w dniach 14-26 listopada. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

Kolekcjonerzy z całego świata mogą uczestniczyć w aukcji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy aukcyjnej Julien's.

Kontakt z mediami:
Jenelle Hamilton PR
tel.: +1 646.421.9139
e-mail: [email protected]

Materiał wideo - https://www.youtube.com/watch?v=mpEQzgWG8ik
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2510514/Juliens_Horizontal_Logo.jpg

