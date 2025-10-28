Odważny luksus: Bob Mackie, blask sceny i kolekcja haute couture
Oct 28, 2025, 15:55 ET
Julien's Auctions prezentuje legendarną kolekcję haute couture i modę gwiazd, takich jak Cher, Tina Turner, Whitney Houston, księżna Diana, Beyoncé, Madonna i wiele innych
Aukcja na żywo: 3 grudnia 2025 r. - The Peninsula Beverly Hills
Rozpoczęcie licytacji online: 27 października 2025 r.
Wystawa publiczna: 14-26 listopada 2025 r. - Museum of Style Icons, Newbridge, Irlandia
BEVERLY HILLS (Kalifornia), 28 października 2025 r. /PRNewswire/ -- Julien's Auctions z dumą ogłasza wyjątkową aukcję poświęconą modzie i stylom gwiazd, zatytułowaną "Bold Luxury: Bob Mackie, Stage Glamour & The Couture Edit" (Odważny luksus: Bob Mackie, blask sceny i kolekcja haute couture), która odbędzie się 3 grudnia 2025 r. o godz. 10:00 czasu PST w hotelu The Peninsula Beverly Hills. Ta przełomowa aukcja jest hołdem dla kunsztu haute couture oraz blichtru świata teatru i kina, oferując kolekcjonerom rzadką okazję do nabycia kultowych kreacji noszonych przez Tinę Turner, Cher, księżną Dianę, Beyoncé, Madonnę, Whitney Houston, Carol Burnett, Britney Spears i inne gwiazdy. Licytacja online rozpocznie się 27 października na stronie www.juliensauctions.com. Reklama aukcji dostępna jest tutaj.
