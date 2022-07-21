STEM学者未来计划迎来144位新学者

华盛顿2022年7月21日 /美通社/ -- STEM学者未来计划（FOSSI）很高兴地公布2022年144名新奖学金获得者，他们代表着全美国25个州。这些才华横溢的学生计划在34所历史悠久的黑人学院和大学（HBCU）学习近20个独特的STEM专业。

FOSSI由美国化学理事会（ACC）、美国化学工程师协会（AIChE）、Chemours公司和HBCU Week Foundation于2020年启动，是一项覆盖全美国的化学行业计划，为在黑人学院和大学（HBCU）中攻读选定科学、技术、工程和数学（STEM）学位的学生提供4万美元奖学金。FOSSI还为奖学金获得者提供持续的支持和资源，为学生提供领导力发展、企业匹配和实习机会。

FOSSI主席Mark Vergnano表示："从学术成绩到社区参与，这144位FOSSI奖学金获得者清楚地展现了他们对卓越的承诺。我们很高兴能够支持他们的HBCU教育和未来职业抱负，帮助消除财务障碍，并在我们的60家赞助组织中提供指导和职业发展。"

在接受FOSSI奖学金时，弗吉尼亚州立大学未来的化学专业学生N'jya Hopkins表示："这项奖学金为我家带来了如此多的快乐，我很高兴能够作为第一代大学生继续接受教育，而无需担心财务问题。"

北卡罗来纳农工州立大学未来的机械工程专业学生Jayden Christmas指出："FOSSI奖学金不仅仅是一份慷慨的财务礼物。有该组织投资我的未来会让我更努力地实现自己的目标。我期待着接受指导和其他领导力培养机会，认识同行并扩大我的人际网络。"

迄今为止，FOSSI已筹集超过1700万美元来支持350多名学生。该计划有一个雄心勃勃的目标，即到2025年支持1000名学者。2022年FOSSI奖学金申请将于9月23日开放。

如需了解更多信息，请访问FutureofSTEMscholars.org。

关于"STEM学者未来计划（FOSSI）"

"STEM学者未来计划"由美国化学理事会、美国化学工程师协会、科慕公司和HBCU Week基金会于2020年创立。FOSSI是一项全国性化学工业计划，为在传统黑人大学（HBCU）攻读相关科学、技术、工程和数学（STEM）学位的学生提供奖学金，帮助消除历史上代表性不足群体的财务障碍。在化学制造商及相关行业利益相关者的赞助下，FOSSI每年为奖学金获得者提供1万美元奖学金，为期四年，并为这些学生提供在参与该计划的众多公司中获得领导力开发、辅导和实习的机会。了解更多信息，请访问FutureofSTEMscholars.org。

American Chemistry Council

SOURCE American Chemistry Council