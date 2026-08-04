Sterke alliantie, slimme blauwdruk voor nieuwe energiesystemen | ZOE en Octopus Energy ondertekenen een strategische samenwerkingsovereenkomst om het VPP- en slimme energielandschap van China samen te ontwikkelen

LONDEN, 4 augustus 2026 /PRNewswire/ -- Shanghai ZOE Energy Storage (ZOE) en Octopus Energy, wereldleider op het gebied van schone energie, ondertekenden op 10 juli 2026 een memorandum van overeenstemming over strategische samenwerking (MOU) op het hoofdkantoor van Octopus Energy in het Verenigd Koninkrijk. De twee partijen zullen lokale industriële middelen integreren met geavanceerde internationale digitale energietechnologieën. Zij komen overeen een alomvattende samenwerkingsovereenkomst tot stand te brengen met een gezamenlijke ambitie om de mogelijkheden te verkennen voor een joint venture in China voor de bouw van een ecosysteem voor slimme energie en virtuele energiecentrales (VPP) dat is afgestemd op de binnenlandse markt, waardoor een nieuwe maatstaf wordt gesteld voor de digitale samenwerking op het gebied van energie tussen China en het buitenland.

ZOE Energy Storage is een toonaangevende aanbieder van VPP-diensten in China, die over operationele VPP-licenties in meerdere provincies beschikt en op provinciaal niveau een rechtstreeks aangestuurde VPP heeft opgezet. ZOE biedt een volledig geïntegreerd dienstenaanbod op het gebied van investeringen, bouw, handel en exploitatie en bouwt via partnerschappen binnen zijn ecosysteem een sterke lokale concurrentievoorsprong op.

Octopus Energy is actief in 27 landen, bedient 11 miljoen huishoudens en beheert GBP 7 miljard aan hernieuwbare energieactiva, waaronder PV, opslag, warmtepompen en internationale VPP's. Het bedrijf heeft eigen, in de praktijk bewezen AI-prognoses, dynamische prijzen en gecoördineerde verzendsystemen in de cloud ontwikkeld - zijn kernalgoritmen zijn op meerdere markten gevalideerd - waardoor het bedrijf het beheer heeft over de fundamentele technologieën voor wereldwijde VPP-activiteiten.

Dit partnerschap biedt grote complementaire voordelen: ZOE zal verantwoordelijk zijn voor binnenlandse VPP-bedrijfsontwikkeling, geïntegreerde hardware- en software-implementatie, conform operationeel management en gelokaliseerde productdiensten; Octopus Energy zal zijn kernalgoritmen en wereldwijde operationele expertise bijdragen, technologieën aanpassen aan Chinese regelgeving en continue optimalisatie stimuleren. Een gezamenlijke werkgroep zal haalbaarheidsstudies, nalevingsbeoordelingen en commerciële planning uitvoeren om hun uitgebreide partnerschap te bevorderen.

Het voorgestelde platform zal middelen van commerciële en industriële gebruikers, industriële parken, gedistribueerde PV-, energieopslag- en EV-laadinfrastructuur integreren om een allesomvattend intelligent VPP-besturingssysteem te bouwen dat is aangepast aan de nationale netregels. Door middel van fijnmazige inzet zal dit het rendement op gedistribueerde activa verhogen, schommelingen in de opbrengst van hernieuwbare energie opvangen en de basis leggen voor nieuwe soorten energiesystemen.

Beide partijen hebben verklaard dat deze samenwerking een strategisch belangrijke mijlpaal vormt voor internationale innovatie op het gebied van energietechnologie en synergetische transformatie. Vooruitkijkend zullen ze doorgaan met het versterken van het partnerschap door middel van co-innovatie en marktvergroting, het ontsluiten van gedistribueerde energiewaarde met digitale technologieën, het combineren van internationale expertise met lokale praktijken en het bevorderen van de dual-carbon-doelstellingen van China terwijl ze de upgrade van de slimme energiesector leiden.