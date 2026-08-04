Une alliance solide, une stratégie intelligente pour les nouveaux systèmes énergétiques | ZOE et Octopus Energy signent un protocole d'accord de coopération stratégique pour développer conjointement le secteur des centrales électriques virtuelles (VPP) et de l'énergie intelligente en Chine

LONDRES, 4 août 2026 /PRNewswire/ -- Shanghai ZOE Energy Storage (ZOE) et Octopus Energy, leader mondial de l'énergie propre, ont signé un protocole d'accord (MOU) de coopération stratégique le 10 juillet 2026 au siège britannique d'Octopus Energy. Les deux parties vont associer les ressources industrielles locales aux technologies internationales de pointe dans le domaine de l'énergie numérique. Elles conviennent de conclure un accord de coopération global, avec pour ambition commune d'étudier la création d'une coentreprise en Chine visant à mettre en place un écosystème d'énergie intelligente et de centrales électriques virtuelles (VPP) adapté au marché national, établissant ainsi une nouvelle référence en matière de coopération sino-étrangère dans le domaine de la numérisation énergétique.

ZOE Energy Storage est un prestataire de services VPP de référence en Chine, qui détient des licences d'exploitation VPP dans plusieurs provinces et qui a mis en place un VPP à commande directe au niveau provincial. ZOE propose une gamme complète de services couvrant l'investissement, la construction, le négoce et l'exploitation, et se forge ainsi de solides avantages concurrentiels locaux grâce à ses partenariats au sein de son écosystème.

Octopus Energy est présent dans 27 pays, où il approvisionne 11 millions de foyers et gère 7 milliards de livres sterling d'actifs dans le domaine des énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque, le stockage, les pompes à chaleur et les parcs virtuels d'énergie (VPP) transfrontaliers. L'entreprise a développé des systèmes propriétaires et éprouvés sur le terrain de prévision par IA, de tarification dynamique et de gestion coordonnée entre le cloud et la périphérie. Ses algorithmes de base ayant été validés sur plusieurs marchés, elle maîtrise ainsi les technologies fondamentales nécessaires à l'exploitation de parcs de production virtuels (VPP) à l'échelle mondiale.

Ce partenariat offre des avantages complémentaires considérables : ZOE sera chargé du développement commercial des VPP sur le marché national, du déploiement intégré du matériel et des logiciels, de la gestion opérationnelle conforme à la réglementation et des services produits adaptés au marché local. Octopus Energy apportera ses algorithmes de base et son expertise opérationnelle internationale, adaptera les technologies à la réglementation chinoise et veillera à l'optimisation continue du système. Un groupe de travail conjoint mènera des études de faisabilité, des évaluations de conformité et une planification commerciale afin de faire progresser leur partenariat global.

La plateforme proposée intégrera les ressources provenant des utilisateurs commerciaux et industriels, des parcs industriels, des installations photovoltaïques distribuées, des systèmes de stockage d'énergie et des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, afin de mettre en place un système d'exploitation intelligent de VPP tout-en-un, adapté aux règles du réseau électrique national. Grâce à une gestion fine de la distribution, cette technologie permettra d'améliorer le rendement des actifs décentralisés, de lisser les fluctuations liées aux énergies renouvelables et de soutenir les nouveaux types de réseaux électriques.

Les deux parties ont déclaré que cette coopération constituait une étape stratégique majeure en matière d'innovation transfrontalière dans le domaine des technologies énergétiques et de transformation synergique. À l'avenir, elles continueront à renforcer leur partenariat par le biais de l'innovation conjointe et de l'expansion des marchés, en valorisant l'énergie décentralisée grâce aux technologies numériques, en alliant l'expertise internationale aux pratiques locales, et en contribuant à la réalisation des objectifs de double carbone de la Chine tout en jouant un rôle de premier plan dans la modernisation du secteur de l'énergie intelligente.