SUNLU stellt das AMS Lite Heizgerät vor und erweitert sein Werk in den USA anlässlich seines 13-jährigen Jubiläums

ZHONGSHAN, China, 1. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Mit dem Beginn des Monats Juli feiert SUNLU sein 13-jähriges Jubiläum und blickt damit auf mehr als ein Jahrzehnt der Innovation in den Bereichen 3D-Druckmaterialien, Filament-Trocknungstechnologie und anwenderorientierte Produktentwicklung zurück. Seit seiner Gründung stellt SUNLU seine Nutzerinnen und Nutzer in den Mittelpunkt seiner Strategie, liefert hochwertige Produkte zu erschwinglichen Preisen und optimiert kontinuierlich seine Prozesse, um das Nutzererlebnis insgesamt zu verbessern. Das 13-jährige Jubiläum von SUNLU ist zugleich ein Anlass, ein weiteres Jahr voller Kreativität und Gemeinschaft innerhalb der 3D-Druck-Community zu würdigen. Um diesen Meilenstein zu feiern, startet SUNLU eine weltweite Jubiläumskampagne, mit der das Unternehmen seiner Gemeinschaft etwas zurückgeben möchte. Im Rahmen der Feierlichkeiten werden 100 treue Nutzerinnen und Nutzer auf verschiedenen Plattformen mit Preisen belohnt. Zu den Preisen gehören unter anderem 10.000 Filamentrollen sowie 100 exklusive Jubiläumsgeschenke. Ein exklusives Gewinnspiel, bei dem ein AMS Lite Heizgerät zu gewinnen ist, ist zudem ein Zeichen der Wertschätzung für die Unterstützung und das Vertrauen der Nutzerinnen und Nutzer weltweit.

Als ob die Feierlichkeiten noch nicht genug wären, stellt SUNLU nun auch seine neueste Innovation vor: das AMS Lite Heeizgerät soll am 20. Juli 2026 um 07.00 Uhr UTC offiziell in den Verkauf gehen. Das speziell für Nutzerinnen und Nutzer des Bambu Lab AMS Lite entwickelte Upgrade bietet nun gleichzeitiges Drucken und Trocknen von Filamenten, ohne dabei die ursprünglichen Funktionen des AMS Lite zu beeinträchtigen. Durch die Kombination von aktiver Trocknung und kontinuierlichem Druck hilft die Lösung den Anwenderinnen und Anwendern, während des gesamten Druckvorgangs optimale Filamentbedingungen aufrechtzuerhalten, wodurch die Druckqualität verbessert und feuchtigkeitsbedingte Fehler reduziert werden.

Feuchtigkeit des Filaments ist nach wie vor eine der häufigsten Ursachen für Druckfehler und führt zu Problemen wie Fadenbildung, schlechter Schichthaftung, Oberflächenfehlern und uneinheitlicher Druckqualität. Das AMS Lite Heizgerät löst diese Probleme, indem es den Anwenderinnen und Anwendern ermöglicht, das Filament während des Druckvorgangs zu trocknen, sodass Arbeitsabläufe nicht unterbrochen werden müssen und kein Material zwischen verschiedenen Geräten umgeladen werden muss.

Das System unterstützt Trocknungstemperaturen von bis zu 70 °C und ist mit einer Vielzahl gängiger Materialien kompatibel, darunter PLA, PETG, ABS, ASA, PA und PC. Ein Design mit zwei Luftströmungskanälen sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung in der gesamten Kammer und gewährleistet so eine gleichmäßigere Trocknungsleistung, während Hotspots und ungleichmäßige Erwärmung vermieden werden. Ein intelligentes automatisches Entlüftungssystem leitet Feuchtigkeit während des Betriebs aktiv ab, verhindert so die Bildung von Feuchtigkeit und verbessert die Gesamttrocknungseffizienz.

Um die Qualität des Filaments zusätzlich zu gewährleisten, umfasst das Upgrade eine hochpräzise Feuchtigkeitsüberwachung. Benutzerinnen und Benutzer können Schwellenwerte für die Luftfeuchtigkeit festlegen, sodass das System bei Bedarf automatisch die Trocknung aktiviert und rund um die Uhr optimale Lagerbedingungen gewährleistet. In Kombination mit zahlreichen integrierten Sicherheitsvorrichtungen und Temperaturüberwachungssystemen bietet das AMS Lite Heizgerät eine sichere, komfortable und äußerst effektive Lösung zur Aufrechterhaltung der Filamentleistung während des gesamten Druckvorgangs.

Außerdem treibt SUNLU seine weltweite Expansion weiter voran und bekräftigt seine Absicht, seine Präsenz in Nordamerika durch den Ausbau seiner Werksinfrastruktur in den USA zu stärken. Diese Investition wird dazu beitragen, die Produktverfügbarkeit zu verbessern, die Lieferzeiten zu verkürzen und dem wachsenden Kundenstamm in den USA einen schnelleren und effizienteren Service zu bieten.

Informationen zu SUNLU

SUNLU wurde 2013 in Zhuhai, der „Hauptstadt des 3D-Druckzubehörs", gegründet und konzentriert sich seit über 10 Jahren auf die Herstellung von 3D-Druckprodukten. Das Unternehmen ist auf 3D-Drucker-Filamente, Harze und Zubehör spezialisiert. Mit mehr als 270 Produktionslinien und über 25 Millionen verkauften Produkten hat sich das Unternehmen weiterhin der technologischen Innovation sowie der Forschung und Entwicklung neuer Produkte verschrieben und dabei mehr als 530 Rechte an geistigem Eigentum gesichert. SUNLU hat es sich zur Aufgabe gemacht, hochwertige Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten und gleichzeitig die 3D-Druckbranche durch Innovationen und kundenorientierte Lösungen kontinuierlich voranzubringen.

Weitere Informationen finden Sie auf

https://www.sunlu.com

Kontakt: Milena Zheng

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