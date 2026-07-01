SUNLU dévoile son AMS Lite Heater et agrandit son usine aux États-Unis à l'occasion de son 13ᵉ anniversaire

ZHONGSHAN, Chine, 1er juillet 2026 /PRNewswire/ -- Alors que le mois de juillet est de retour, SUNLU célèbre son 13e anniversaire, marquant ainsi plus d'une décennie d'innovation dans le domaine des matériaux d'impression 3D, de la technologie de séchage des filaments et du développement de produits axés sur l'utilisateur. Depuis sa création, SUNLU place ses utilisateurs au cœur de sa stratégie, proposant des produits de grande qualité à des prix abordables tout en perfectionnant sans cesse ses processus afin d'améliorer l'expérience utilisateur globale. Le 13ᵉ anniversaire de SUNLU est également l'occasion de célébrer ensemble une nouvelle année de créativité et de convivialité au sein de la communauté de l'impression 3D. Pour célébrer cette étape importante, SUNLU lance une campagne anniversaire mondiale destinée à rendre à sa communauté ce qu'elle lui a apporté. Cette célébration récompensera 100 fidèles utilisateurs sélectionnés sur plusieurs plateformes et proposera des prix tels que 10 000 bobines de filament ainsi que 100 cadeaux exclusifs à l'occasion de cet anniversaire. Un tirage au sort exclusif permettant de gagner un AMS Lite Heater viendra également témoigner de notre gratitude envers les utilisateurs du monde entier pour leur soutien et leur confiance.

Comme si ces festivités ne suffisaient pas, SUNLU dévoile également sa toute dernière innovation : l'AMS Lite Heater, dont le lancement est prévu le 20 juillet 2026 à 07h00 UTC. Conçu spécialement pour les utilisateurs de l'AMS Lite de Bambu Lab, ce nouveau modèle offre des fonctionnalités d'impression simultanée et de séchage du filament sans compromettre aucune des fonctions d'origine de l'AMS Lite. En associant un séchage actif à une impression en continu, cette solution permet aux utilisateurs de maintenir le filament dans des conditions optimales tout au long du processus d'impression, améliorant ainsi la qualité d'impression et réduisant les défauts liés à l'humidité.

L'humidité du filament reste l'une des causes les plus courantes de défauts d'impression, entraînant des problèmes tels que le stringing, une mauvaise adhérence entre les couches, des imperfections de surface et une qualité d'impression irrégulière. L'AMS Lite Heater résout ces problèmes en permettant aux utilisateurs de sécher le filament pendant l'impression, ce qui évite d'interrompre le flux de travail ou de transférer les matériaux d'un appareil à l'autre.

Le système prend en charge des températures de séchage pouvant atteindre 70 °C et est compatible avec une large gamme de matériaux courants, notamment le PLA, le PETG, l'ABS, l'ASA, le PA et le PC. La conception à double circuit d'air assure une répartition homogène de la chaleur dans toute la chambre, garantissant ainsi un séchage plus régulier tout en éliminant les points chauds et les irrégularités de chauffage. Un système de ventilation automatique intelligent élimine activement l'humidité pendant le fonctionnement, ce qui empêche son accumulation et améliore l'efficacité globale du séchage.

Afin de garantir davantage la qualité du filament, ce nouveau modèle intègre un système de surveillance de l'humidité de haute précision. Les utilisateurs peuvent définir des seuils d'humidité, ce qui permet au système d'activer automatiquement le séchage lorsque cela est nécessaire et de maintenir des conditions de stockage optimales 24 heures sur 24. Grâce à ses multiples dispositifs de sécurité intégrés et à ses systèmes de surveillance de la température, l'AMS Lite Heater offre une solution sûre, pratique et très efficace pour préserver les performances du filament tout au long du processus d'impression.

Enfin, UNLU poursuit son expansion mondiale et réaffirme sa volonté de renforcer sa présence en Amérique du Nord en développant ses infrastructures industrielles aux États-Unis. Cet investissement permettra d'améliorer la disponibilité des produits, de réduire les délais de livraison et d'offrir un service plus rapide et plus efficace à notre clientèle américaine en pleine expansion.

À propos de SUNLU

Fondée en 2013 à Zhuhai, capitale des consommables d'impression 3D, SUNLU se consacre depuis plus de 10 ans à la fabrication de produits destinés à l'impression 3D et est spécialisée dans les filaments, les résines et les accessoires pour imprimantes 3D. Avec plus de 270 lignes de production et plus de 25 millions de produits vendus, l'entreprise a toujours misé sur l'innovation technologique ainsi que sur la recherche et le développement de nouveaux produits, ce qui lui a permis d'obtenir plus de 530 droits de propriété intellectuelle. SUNLU s'engage à fournir des produits de qualité supérieure à des prix compétitifs, tout en contribuant à faire progresser en permanence le secteur de l'impression 3D grâce à l'innovation et à des solutions axées sur le client.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur

https://www.sunlu.com

Contact : Milena Zheng

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