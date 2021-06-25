Свыше 50% населения ряда территорий США сомневается в необходимости вакцинации

Новый инструментарий показывает, что свыше 50% населения на территории, охватывающей более 580 почтовых индексов США, сомневается в необходимости вакцинации

Данные на уровне территорий согласно почтовому делению показывают огромные различия в степени недоверия к вакцинации в рамках округов

СИЭТЛ, 25 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Институт показателей и оценки здоровья (IHME) при Медицинском факультете Вашингтонского университета и организация COVID Collaborative сегодня запустили новый инструментарий, обеспечивающий наглядное представление данных о готовности людей к вакцинации против COVID-19 по территориям почтовых индексов и административным округам, полностью охватывающим Соединенные Штаты Америки. По состоянию на 10 июня процентная доля людей, выражающих некоторые сомнения относительно вакцинации, в некоторых округах разнится между соседними территориями, относящимися к разным почтовым индексам, более чем на 50%.

«Эта визуализация данных предназначена для чиновников здравоохранения и других директивных органов, ведущих разъяснительную работу на вверенных им территориях в отношении безопасности и преимуществ вакцин против COVID-19, — заявил соучредитель и глава организации COVID Collaborative Джон Бриджленд (John Bridgeland). — Обеспечивая легкую доступность этих данных на уровне отдельных почтовых индексов, IHME и COVID Collaborative могут способствовать обеспечению того, чтобы эти усилия достигли «подвижного ядра» — людей, которые еще не вакцинированы, но готовы внимать убедительным доводам». Данная модель демонстрирует оценочные показатели по более чем 30 тысячам территорий, закрепленных за соответствующими почтовыми индексами, по сравнению со всего лишь 3000 административных округов.

Более чем на 670 таких территориях свыше 20% невакцинированных ответили «вероятно, да» или «вероятно, нет» на вопрос о том, будут ли они прививаться против COVID-19. Это средство визуализации позволяет чиновникам здравоохранения и другим пользователям просматривать состав этой группы, которая может быть максимально готовой к получению более подробной информации о вакцинах, или переключаться на тех, кто ответил «точно нет» на вопрос об их намерениях относительно вакцинации.

Представленные данные показывают, что даже в округах с низким общим уровнем недоверия имеются почтовые индексы, на территории которых значительно большая доля населения пребывает в нерешительности относительно вакцинации против COVID-19. В северо-восточном штате Вашингтон степень недоверия на уровне округов колеблется в районе 20%, в то время как по некоторым почтовым индексам она достигает 50%. Практически во всех штатах наблюдаются значительные расхождения между соседними территориями почтового деления. Например, в Миннесоте на двух смежных территориях почтовых индексов зафиксированы уровни недоверия 9% и более 60%. По мере работы чиновников здравоохранения окружного уровня эти данные на уровне почтовых индексов позволят повысить эффективность адресного воздействия по географическому принципу.

Некоторые дополнительные ключевые выводы, сделанные на основе полученных данных:

Более 1900 территорий почтового деления имеют уровень недоверия ниже 5%.

Медианный уровень недоверия по всем почтовым индексам составляет 19%.

Более 6000 территорий почтового деления имеют уровень недоверия выше 30%.

Предоставляя такие детализированные данные, этот инструментарий может помочь обеспечению географической целенаправленности усилий на территории, где они будут иметь наибольшее воздействие.

«Повышение уровня охвата населения вакцинацией имеет жизненно значение для предотвращения дальнейшей гибели и заражения людей от инфекции COVID-19, особенно при распространении ее новых вариантов, — заявил директор IHME д-р Кристофер Мюррей. — Сейчас опаснее быть невакцинированным, чем это было год назад, поскольку современные вариации вируса являются как более трансмиссивными, так и более смертоносными. Мы надеемся, что этот инструментарий станет ценным руководством к действию для ответственных лиц сферы здравоохранения в их работе, направленной на невакцинированную часть населения».

Инструментарий визуализации, в настоящее время представленный в пробной версии, размещен на сайте IHME. Институт намеревается продолжать доработку данного инструментария на основе отзывов пользователей, применяя получаемую от них информацию для освоения возможного нового функционала с целью дальнейшей проработки нюансов визуализации. Он будет по-прежнему обновляться каждые две недели с использованием самых последних данных исследований для выявления действующих тенденций. Сбор данных осуществляется из результатов опроса, проводимого в настоящее время Университетом Карнеги-Меллона, в рамках которого через Facebook ежедневно поступают ответы от 50 тысяч американцев.

Десять почтовых индексов с высочайшим уровнем недоверия

Почтовый индекс Округ Штат Уровень недоверия к вакцинации (%) 69340 Шеридан Небраска 98,8 83244 Бьютт Айдахо 98,2 68837 Вэлли Небраска 97,7 99759 Норт-Слоуп Аляска 96,1 58643 Слоуп Северная Дакота 96,0 75475 Фэннин Техас 95,4 66970 Джуэлл Канзас 95,0 58559 Маклейн Северная Дакота 95,0 35615 Лаймстоун Алабама 94,9 35149 Талладига Алабама 93,7

Десять почтовых индексов с минимальным уровнем недоверия

Почтовый индекс Округ Штат Уровень недоверия к вакцинации (%) 99606 Лейк-энд-Пенинсула Аляска 0,049 99692 Западные Алеутские острова Аляска 0,087 20818 Монтгомери Мэриленд 0,118 87827 Катрон Нью-Мексико 0,165 13436 Гамильтон Нью-Йорк 0,168 57373 Хэнд Южная Дакота 0,179 99777 Зона переписи населения Юкон-Коюкук Аляска 0,18 78007 Мак-Муллен Техас 0,19 99741 Зона переписи населения Юкон-Коюкук Аляска 0,19 58448 Григгс Северная Дакота 0,191

Данные и методика

IHME использует статистические модели, основанные на данных этого исследования, для оценки степени недоверия к вакцинации по более чем 32 900 территориям почтового деления и 3100 административным округам Соединенных Штатов. Опрос по симптомам COVID-19, проводимый исследовательской группой Delphi Университета Карнеги-Меллона при поддержке Facebook, приглашает пользователей Facebook ответить на вопросы об их самочувствии, включая любые симптомы COVID-19. Целью таких опросов является предоставление информации, позволяющей отслеживать и прогнозировать возможные пути распространения инфекции COVID-19.

Информация об Институте показателей и оценки здоровья

Институт показателей и оценки здоровья (IHME) — независимая международная организация при Медицинской школе Вашингтонского университета, занимающаяся научными исследованиями в области здравоохранения. Институт специализируется на проведении тщательной и сопоставимой оценки важнейших мировых проблем в области здравоохранения и эффективности стратегий, направленных на их решение. IHME привержен принципам прозрачности и обеспечивает широкое распространение информации о результатах проводимых им исследований, предоставляя правительствам и международным организациям данные, необходимые для принятия ими обоснованных решений о выделении ресурсов для улучшения здоровья населения.

Информация о COVID Collaborative

Проект COVID Collaborative, реализуемый комитетом политических действий American Possibilities, представляет собой национальную ассамблею экспертов, руководителей и учреждений в сферах здравоохранения, образования и экономики, а также ассоциаций, представляющих многообразие страны, с целью кардинального изменения ситуации, связанной с пандемией, за счет поддержки усилий по борьбе с COVID-19 на федеральном, региональном и местном уровнях.

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SOURCE Institute for Health Metrics and Evaluation