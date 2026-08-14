SWI Group annonce un nouveau partenariat stratégique avec Brookfield pour son portefeuille multifamilial aux États-Unis

AMSTERDAM, 14 août 2026 /PRNewswire/ -- Varia US Properties AG (« Varia US » ou la « Société »), investisseur coté en Suisse spécialisé dans le secteur immobilier multifamilial américain et géré en externe par Stoneweg, une société de SWI Group, a signé un accord définitif avec des filiales de Brookfield Asset Management (« Brookfield ») concernant 13 des 17 biens immobiliers composant le portefeuille multifamilial américain de Varia, par le biais d'une coentreprise à deux entités nouvellement constituée, d'un montant de 693,9 millions de dollars américains.

Cette coentreprise permet d'accéder à un capital propre pouvant atteindre 200 millions de dollars américains afin de financer de futures acquisitions, ce qui permettra à Varia US d'élargir son portefeuille et de le réorienter dans un créneau de meilleure qualité. Varia US investira activement dans les actifs de la coentreprise afin d'en optimiser la valeur en vue des cessions prévues ; les produits de ces cessions seront réinvestis dans des acquisitions de meilleure qualité, ce qui permettra d'améliorer la liquidité et la souplesse financière tout en réduisant les besoins en capitaux liés aux actifs plus anciens et mobilisant plus de capitaux.

Ces 13 biens immobiliers, comprenant 4 112 logements répartis dans neuf États américains, ont été répartis entre deux entités nouvellement créées, dont la valeur brute totale des actifs s'élève à environ 694 millions de dollars ; quatre de ces biens resteront détenus à 100 % par Varia US et seront consolidés dans ses comptes.

Max-Herve George, cofondateur et PDG de SWI Group, a déclaré : « Ce partenariat avec une institution du calibre de Brookfield témoigne clairement de la qualité du portefeuille de Varia US et de notre plateforme. Cette coentreprise nous procure les moyens et la souplesse nécessaires pour nous concentrer sur des complexes résidentiels haut de gamme, tout en permettant à Varia US de se développer de manière décisive, alors que le secteur immobilier résidentiel américain continue de privilégier l'échelle et la rigueur. »

À propos de SWI Group

SWI Capital Holding Ltd (www.swi.com), cotée sur Euronext Amsterdam sous le symbole SWICH (ISIN : SGXPZ11CH7U7) est un groupe d'investissement international animé par un esprit d'entreprise, présent dans plusieurs secteurs, notamment les centres de données, l'immobilier, le crédit et le secteur financier. Les stratégies d'investissement du Groupe sont les suivantes :

des recherches approfondies, des connaissances de première main et une capacité à mettre en œuvre efficacement des stratégies pour maximiser le potentiel de rendement. SWI Group s'appuie sur des équipes opérationnelles locales pour identifier, exploiter et gérer les opportunités potentielles dans le monde entier, que ce soit dans le cadre de stratégies immobilières ou de stratégies d'investissement. SWI Group gère actuellement environ 11 milliards EUR d'actifs et emploie plus de 280 personnes réparties dans 26 bureaux à travers le monde.

À propos de Varia US Properties AG

Varia US Properties AG est une société immobilière basée en Suisse qui investit exclusivement sur le marché américain multifamilial, en privilégiant les marchés secondaires et tertiaires caractérisés par une forte croissance démographique et de l'emploi. Fondée en septembre 2015, Varia US Properties AG acquiert, détient, repositionne et gère des immeubles collectifs afin d'assurer à ses investisseurs des revenus locatifs stables et une croissance de la valeur à long terme. Le gestionnaire d'actifs de la Société est Stoneweg SA, un gestionnaire international d'actifs immobiliers dont le siège est à Genève. Les actions de Varia US Properties AG sont cotées à la SIX Swiss Exchange sous le symbole VARN. Pour plus d'informations : www.variausproperties.com

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