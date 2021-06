Syntun analysiert Umsatz beim China „618 Shopping Festival" der E-Commerce-Plattformen: Das GMV (Brutto-Warenvolumen) von 578,5 Mrd. Yuan

Gemäß der Umsatzdatenüberwachung von Syntun beträgt das GMV der großen E-Commerce-Plattformen im Jahr 2021 in China "618" (von 00:00 Uhr am 1. Juni 2021 bis zum 18. Juni 2021 24:00 Uhr) 578,5 Mrd. RMB, was einem Anstieg von 26,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, wobei die Plattform Tmall an erster Stelle steht.