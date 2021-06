Rapport de Syntun sur les ventes des sites de commerce électronique lors du "618 Shopping Festival" en Chine : Le VMB de 578,5 milliards de yuans

BEIJING, 21 juin 2021 /PRNewswire/ -- En tant que champ de bataille le plus important pour les consommateurs dans la première moitié de l'année, le « 618 Shopping Festival » annuel est devenu un marché d'affaires crucial pour toutes les plateformes de commerce électronique et la prévente du « 618 » a également commencé dès le mois de mai. Le « 618 » de cette année présente une meilleure expérience d'achat des utilisateurs et des règles de promotion plus simplifiées, des listes plus riches, une logistique plus efficace et des services après-vente plus attentionnés fournis par chaque plateforme de commerce électronique, attirant ainsi plus de consommateurs à rejoindre la vague d'achats en ligne.