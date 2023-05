"Velozes e Furiosos" foi realizado no Lago Longhu em Zhengzhou, compondo uma melodia emocionante entre F1H2O e a cidade

ZHENGZHOU, China, 3 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A cerimônia de abertura e as finais do Campeonato Mundial de F1H2O da U.I.M. 2023, Grande Prêmio de Zhengzhou, China, promovido pela Shenzhen Tianrong Sports Culture Management Co., Ltd. na China, foi realizado com sucesso em 30 de abril no Lago Longhu, Novo Distrito de Zhengdong, Zhengzhou, Província de Henan, China.

Campeonato Mundial de U.I.M. F1H2O de 2023, Grande Prêmio de Zhengzhou, China (PRNewsfoto/Shenzhen Tianrong Sports Culture Management Co., Ltd.) Campeonato Mundial de U.I.M. F1H2O de 2023, Grande Prêmio de Zhengzhou, China (PRNewsfoto/) Campeonato Mundial de U.I.M. F1H2O de 2023, Grande Prêmio de Zhengzhou, China (PRNewsfoto/Shenzhen Tianrong Sports Culture Management Co., Ltd.)

Zhengzhou está localizada nas Planícies Centrais, o berço da civilização Chinesa. A corrida F1H2O é realizada no cênico Lago Longhu, mostrando o charme de Zhengzhou como uma moderna cidade central nacional e ajudando a promover a construção da "Rota Aérea da Seda" Zhengzhou-Luxemburgo.

Com o som do tiro de largada, a final começou oficialmente. 20 barcos a motor partiram um após o outro, acelerando como flechas na superfície do Lago Longhu. Os motores rugindo, as ondas rolantes e os barcos a motor em alta velocidade criaram cenas emocionantes e excitantes. Após quase uma hora de intensa competição, Jonas Andersson, da seleção sueca, sagrou-se campeão, vencendo todos os adversários. Shaun Torrente da equipe Abu Dhabi e Ferdinand Zandbfrgen da equipe Sharjah ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

O Campeonato Mundial de F1H2O da U.I.M. 2023, Grande Prêmio de Zhengzhou, na China, é a primeira parada na China para o Campeonato Mundial de F1H2O após um "retorno" de três anos à China. Também é a corrida de barcos a motor de maior especificação e mais alto nível realizada em Zhengzhou até agora.

O "pouso" do Campeonato Mundial de F1H2O em Zhengzhou não apenas deu aos cidadãos locais a oportunidade de desfrutar de um evento internacional de alto nível à sua porta, mas também apresentou a bela paisagem da "cidade à beira-mar" no Novo Distrito de Zhengdong, e o charme vibrante e dinâmico de Zhengzhou para o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2068644/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2068645/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2068646/3.jpg

FONTE Shenzhen Tianrong Sports Culture Management Co., Ltd.

