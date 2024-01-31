Tachiz Group запускает Crystal Boba -- гремучую смесь сочности и хрусткости

ТАЙПЕЙ, 31 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Tachiz Group, ведущий производитель поппинг-бобы на Тайване, готовится произвести фурор в мире продуктов питания и напитков с представлением своей Crystal Boba. Запуск производства нового товара запланирован на начало 2024 года. Tachiz Group с радостью расширит свой разнообразный товарный ассортимент этим интригующим дополнением.

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В последнее время наблюдается всплеск спроса на поппинг-бобы и соковые шарики, демонстрирующий достойный совокупный среднегодовой темп роста 10,7% с 2022 до 2029 года, что свидетельствует о необходимости постоянных инноваций для удовлетворения новых предпочтений потребителей. Удовлетворяя эту потребность в Европе, фирма Tachiz за последние годы стала свидетелем 65% среднегодового роста, вызванного 20% увеличением объема заказов в регионе.

Наслаждайтесь сочными всплесками и хрустящими сюрпризами Crystal Boba

Дополняя изобильное продуктовое предложение фирмы Tachiz, Crystal Boba выводит инновации на новый уровень, придавая им захватывающий рельефный поворот. Кристаллы, встроенные в каждом бобе, придают дополнительный хруст, превращая употребление этих восхитительных жемчужин в череду сюрпризов для ощущений.

Айрис Чан (Iris Chang), генеральный директор Tachiz Group, отмечает: «Потребители сегодня жаждут не только отличительных вкусов, но и текстур, которые расширяют их гастрономический опыт. В нашей Crystal Boba мы сочетаем сочность и хруст, чтобы создать незабываемые и восхитительные ощущения при каждом раскусывании».

Яркая палитра индивидуализации

Tachiz Group специализируется на B2B услугах, поставляя дистрибьюторам и сетям продовольственных магазинов продукцию по индивидуальному заказу. Варианты индивидуализации:

Разнообразные вкусы: Продавцы могут выбирать разный набор вкусов или создать индивидуальный вкус, чтобы обслуживать разные потребности рынка.

Продавцы могут выбирать разный набор вкусов или создать индивидуальный вкус, чтобы обслуживать разные потребности рынка. Толщина оболочки: Есть возможность адаптации текстуры под разные предпочтения и вкусы для сбалансированного вкусового впечатления.

Есть возможность адаптации текстуры под разные предпочтения и вкусы для сбалансированного вкусового впечатления. Эксклюзивная упаковка: Продавцы могут выбрать особенные варианты упаковки, чтобы быть уверенными в отличии своих брендов.

Айрис пояснила, что «каждый бизнес, каждый вкус, каждый рынок обладает уникальными качествами. Благодаря широкому выбору вариантов персонализации мы даем нашим клиентам возможность создавать отличительные вкусы, текстуры и презентации, которые соответствуют их фирменному стилю и отвечают конкретным предпочтениям их потребителей».

Помимо поставок взрывных жемчужин по индивидуальному заказу, Tachiz Group поддерживает свою репутацию, сочетая лучшие натуральные ингредиенты, передовые пищевые технологии и строгие стандарты качества продукции.

Дополнительную информацию см.: https://www.tachizgroup.com/

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2328597/Tachiz_Picture.jpg