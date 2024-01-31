Tachiz Group запускает Crystal Boba -- гремучую смесь сочности и хрусткости

News provided by

Tachiz Enterprise Co., Ltd.

31 Jan, 2024, 02:00 ET

ТАЙПЕЙ, 31 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Tachiz Group, ведущий производитель поппинг-бобы на Тайване, готовится произвести фурор в мире продуктов питания и напитков с представлением своей Crystal Boba. Запуск производства нового товара запланирован на начало 2024 года. Tachiz Group с радостью расширит свой разнообразный товарный ассортимент этим интригующим дополнением.

Хотите, чтобы ваши клиенты узнали, как хрустит и лопается Crystal Boba фирмы Tachiz, свяжитесь с нами: [email protected]

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Best brand for popping boba and crystal boba
Best brand for popping boba and crystal boba

В последнее время наблюдается всплеск спроса на поппинг-бобы и соковые шарики, демонстрирующий достойный совокупный среднегодовой темп роста 10,7% с 2022 до 2029 года, что свидетельствует о необходимости постоянных инноваций для удовлетворения новых предпочтений потребителей. Удовлетворяя эту потребность в Европе, фирма Tachiz за последние годы стала свидетелем 65% среднегодового роста, вызванного 20% увеличением объема заказов в регионе.

Наслаждайтесь сочными всплесками и хрустящими сюрпризами Crystal Boba

Дополняя изобильное продуктовое предложение фирмы Tachiz, Crystal Boba выводит инновации на новый уровень, придавая им захватывающий рельефный поворот. Кристаллы, встроенные в каждом бобе, придают дополнительный хруст, превращая употребление этих восхитительных жемчужин в череду сюрпризов для ощущений.

Айрис Чан (Iris Chang), генеральный директор Tachiz Group, отмечает: «Потребители сегодня жаждут не только отличительных вкусов, но и текстур, которые расширяют их гастрономический опыт. В нашей Crystal Boba мы сочетаем сочность и хруст, чтобы создать незабываемые и восхитительные ощущения при каждом раскусывании».

Яркая палитра индивидуализации

Tachiz Group специализируется на B2B услугах, поставляя дистрибьюторам и сетям продовольственных магазинов продукцию по индивидуальному заказу. Варианты индивидуализации:

  • Разнообразные вкусы: Продавцы могут выбирать разный набор вкусов или создать индивидуальный вкус, чтобы обслуживать разные потребности рынка.
  • Толщина оболочки: Есть возможность адаптации текстуры под разные предпочтения и вкусы для сбалансированного вкусового впечатления.
  • Эксклюзивная упаковка: Продавцы могут выбрать особенные варианты упаковки, чтобы быть уверенными в отличии своих брендов.

Айрис пояснила, что «каждый бизнес, каждый вкус, каждый рынок обладает уникальными качествами. Благодаря широкому выбору вариантов персонализации мы даем нашим клиентам возможность создавать отличительные вкусы, текстуры и презентации, которые соответствуют их фирменному стилю и отвечают конкретным предпочтениям их потребителей».

Помимо поставок взрывных жемчужин по индивидуальному заказу, Tachiz Group поддерживает свою репутацию, сочетая лучшие натуральные ингредиенты, передовые пищевые технологии и строгие стандарты качества продукции.

Дополнительную информацию см.: https://www.tachizgroup.com/

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2328597/Tachiz_Picture.jpg 

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