TCBI и FIP мобилизуют фармацевтов на борьбу с воздействием загрязнения воздуха на здоровье

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GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC

Sep 11, 2021, 12:56 ET

Научная инициатива компании GSK Consumer Healthcare с участием Института чистого дыхания и Международной фармацевтической федерации (FIP) мобилизует фармацевтов на принятие мер по борьбе с воздействием загрязнения воздуха на здоровье человека

ЛОНДОН, 11 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- Институт чистого дыхания (The Clean Breathing Institute, TCBI) и Международная фармацевтическая федерация (International Pharmaceutical Federation, FIP) на этой неделе обратились к фармацевтам с призывом к действию в связи с растущей озабоченностью относительно воздействия загрязнения воздуха на состояние дыхательных путей.

Более 91% населения мира проживает в местах, где не соблюдаются стандарты качества воздуха ВОЗ1, и существует явная связь между загрязнением воздуха и некоторыми респираторными заболеваниями, включая хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), астму и бронхиолит.

Вышеупомянутый призыв к действию, обнародованный 7 сентября в ходе «круглого стола» с участием представителей сообщества фармацевтов и фармацевтических объединений, дает представление о том, как осуществлять необходимые действия посредством глобальной структуры и информационно-разъяснительной работы на уровне отдельных стран. Как специалисты по первичной медицинской помощи на местном уровне, повысившие свой авторитет среди пациентов за последний год, фармацевты идеально подходят для решения проблемы, связанной с воздействием загрязнения воздуха на состояние дыхательных путей своих пациентов.

Этот призыв к действию является прямым результатом инициативы с участием TCBI и FIP, реализуемой для более глубокого понимания обеспокоенности фармацевтов влиянием загрязнения воздуха на состояние дыхательных путей и их роли в проведении соответствующей разъяснительной работы среди пациентов. В 2020 году FIP провела первый в истории опрос относительно загрязнения воздуха, в ходе которого были заслушаны мнения фармацевтов из 62 стран и регионов об их текущей роли в лечении респираторных заболеваний.

«В результате опроса был определен ряд препятствий, которые необходимо преодолеть для того, чтобы эти специалисты смогли в полной мере реализовать свой потенциал в данной области, и первым таким препятствием является недостаток профессиональной подготовки. Это требует от профессиональных организаций, включая FIP, разработки такого руководства для обеспечения столь необходимых преобразований фармацевтической практики на местах, — заявил руководитель подразделения FIP по развитию и преобразованию практики и соавтор доклада Гонсало Суса Пинто (Gonçalo Sousa Pinto). — Мы увидели необходимость продолжать общение с фармацевтами местного уровня, чтобы по-настоящему понять, как мы можем помочь им оказать нужное влияние».

Для решения этой проблемы FIP организовала совместно с TCBI ряд совещаний экспертов в формате круглого стола для выявления приоритетных областей, связанных со специализированными аптечными услугами, образованием и профессиональной подготовкой, необходимыми для поддержки фармацевтов на местах в отношении информирования пациентов о загрязнении воздуха и профилактике заболеваний дыхательных путей, возможностями и препятствиями для фармацевтов в борьбе с загрязнением воздуха, ключевыми политическими стимулами и барьерами, в целях поддержки усиления этих новых ролей, выполняемых фармацевтами.

«Мы гордимся систематическим сотрудничеством между TCBI и IFP и нашей общей целью, заключающейся в повышении осведомленности и грамотности относительно воздействия загрязнения воздуха на здоровье пациентов, — заявила руководитель международного экспертного подразделения компании GSK Consumer Healthcare Тесс Плейер (Tess Player). — Мы стремимся предоставлять ресурсы, инструментарий и возможности обучения, необходимые для содействия фармацевтам в совершенствовании способов решения этой проблемы со своими пациентами и обеспечении решений, позволяющих справиться с негативным влиянием загрязнения воздуха на их самочувствие».

Обязательство "Breathe Better"

TCBI и FIP призывают фармацевтов взять на себя обязательство «облегчить дыхание» (Breathe Better) в поддержку призыва к действиям, направленного на предоставление фармацевтам инструментария, профессиональной подготовки и поддержки, необходимых им для проведения информационно-разъяснительной работы в отношении защиты от респираторных заболеваний на своих местах. Данное обязательство служит в качестве целенаправленного подхода, который могут предпринимать фармацевты для сосредоточения внимания на повышении осведомленности о загрязнении воздуха и совершения действий, помогающих пациентам легче дышать.  

В перспективе TCBI и FIP будут уделять особое внимание повышению осведомленности о рисках для здоровья, связанных с загрязнением воздуха, и медицинской помощи, доступной для улучшения ухода за пациентами, среди фармацевтов, других специалистов в области здравоохранения и пациентских групп, а также широкой общественности. Обе организации намереваются совместно подготавливать действия и мероприятия, ориентированные на аптечные услуги, образование и профессиональную подготовку фармацевтов на местном уровне.  

Информация о компании GSK Consumer Healthcare

Компания GSK Consumer Healthcare сочетает научную аналитику с потребительскими инсайтами для создания принципиально новых брендов мирового класса в сфере здравоохранения, пользующихся доверием потребителей и рекомендуемых экспертами для гигиены полости рта, снятия боли, защиты органов дыхания и профилактики.  Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.gsk.com.

Информация об Институте чистого дыхания

Институт чистого дыхания сотрудничает с научными экспертами академических, официальных и международных организаций, а также медицинскими работниками и новаторами в области естественных наук, технологий, инжиниринга и математики (STEM), а также коммерческой деятельности. Институт был основан с целью создания слаженно работающей сети, которая содействовала бы снижению влияния загрязнения воздуха на состояние дыхательных путей и качество жизни, уделяя приоритетное внимание чистому дыханию. www.thecleanbreathinginstitute.com

Информация о FIP

Международная фармацевтическая федерация (FIP) является всемирной федерацией национальных объединений фармацевтов и деятелей фармацевтической науки, поддерживающей официальные отношения со Всемирной организацией здравоохранения. Действуя через свои 146 организаций-участников, мы представляем более 4 миллионов практикующих специалистов и ученых по всему миру. Нашей стратегической целью является создание мира, в котором каждый мог бы пользоваться доступностью безопасных, эффективных, качественных и дешевых лекарственных средств и фармацевтической помощи. www.fip.org

1 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health

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SOURCE GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC

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