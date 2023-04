TCL legt mit TCL FreshIN+ der nächsten Generation, das wirklich „atmet", die Messlatte für Klimaanlagentechnologie höher

Bahnbrechendes Zwei-Wege-Frischluftaustauschsystem sorgt für sauberere, gesündere Luft für alle

HONGKONG, 21. April 2023 /PRNewswire/ -- TCL, ein führendes Markenunternehmen für Verbraucherelektronik, stellt heute seine neueste bahnbrechende Technologie in Form seiner ersten „atmenden" Klimaanlagentechnologie vor, die den Verbrauchern helfen soll, ein intelligenteres, bequemeres und gesünderes Leben zu führen – TCL FreshIN+ 2.0.

Bei den Haushaltsgeräten kommt der Klimaanlage eine besondere Bedeutung für die Gesunderhaltung zu. Die Mission von TCL, den Verbrauchern Zugang zu einer gesünderen Luftzirkulation im Haus zu verschaffen, hat zur Entwicklung einer Spitzentechnologie geführt, die nicht nur die einströmende Luft reinigt, sondern auch minderwertige Luft von innen nach außen ausstößt – auf die gleiche Weise, wie die Lunge Sauerstoff einatmet und schädliches Kohlendioxid ausatmet. Mit diesem branchenweit ersten Zwei-Wege-Frischluftersatzsystem „atmet" die TCL FreshIN+-Technologie 2.0 effektiv ähnlich wie der menschliche Körper.

Das Einatmen reiner Luft ist für eine gute Gesundheit von entscheidender Bedeutung. Atemprobleme können durch abgestandene und sauerstoffarme Luft beeinträchtigt werden, wenn Fenster und Türen für längere Zeit geschlossen bleiben. Da das TCL FreshIN+ 2.0 nicht nur sauerstoffreiche Luft von außen zuführt, sondern auch verschmutzte Luft abführt, ist die Luft, die in den Innenräumen zirkuliert, immer frisch und sauber.

TCL FreshIN+ 2.0 ist in der Lage, ein großes Frischluftvolumen von 60 Kubikmetern/h und ein Abluftvolumen von 30 Kubikmetern/h kraftvoll umzuwälzen, was bedeutet, dass nur eine Klimaanlage die Kapazität hat, selbst große Räume zu belüften.

Vier spezialisierte Modi für jeden Umweltbedarf

Die Technologie des TCL FreshIN+ 2.0 ermöglicht ein einfaches Umschalten zwischen vier Modi, die auf die unterschiedlichen Haushaltsanforderungen der Verbraucher abgestimmt sind. Das Atemsystem saugt zuerst ab und atmet dann ein, wobei verbrauchte, riechende Luft zuerst abgewiesen wird, bevor frische Luft von außen aufgenommen wird. Dies kann besonders in Monaten mit hoher Luftfeuchtigkeit von entscheidender Bedeutung sein, da die Anlage auch in der Lage ist, zunächst überschüssige Feuchtigkeit aus der Innenluft zu entfernen, bevor Luft von außen angesaugt wird. Dadurch kann die Technologie die Außenluft reinigen und gleichzeitig ein konstantes Feuchtigkeitsniveau und eine konstante Temperatur aufrechterhalten, was für optimalen Komfort sorgt.

Der Abluftmodus entfernt schnell Gerüche und das Vorhandensein schädlicher Gase wie Formaldehyd, was besonders nach der Dekoration neuer Häuser und zum schnellen Ausstoßen starker Gerüche aus Hausmüll und Küchenabfällen nützlich ist. In herkömmlichen Einweg-Frischluftsystemen können Gerüche dagegen nur verdünnt und nicht vollständig abgeführt werden. TCL FreshIN+ 2.0 löst diese Probleme hervorragend.

Für Allergiker oder Kleinkinder, die besonders empfindlich auf Reizstoffe in der Luft reagieren, sorgt der Frischluftmodus auch bei geschlossenen Fenstern für eine konstante Zufuhr sauerstoffreicher Luft.

Der Reinigungsmodus trägt letztendlich dazu bei, die schädlichen Auswirkungen der von außen eindringenden Verschmutzungen zu beseitigen. Die interne Zirkulation des TCL FreshIN+ Technology 2.0 hält effektiv Staub und Bakterien in Form von Feinstaub (PM2.5) fern und hält die Luftqualität in Ihrem Haus auf einem gesunden Niveau.

Achten Sie auf weitere Updates über Klimaanlagen der nächsten Generation, die mit der Technologie des TCL FreshIN+ 2.0 ausgestattet sind.

* Technologische Funktionsfähigkeit und Verfügbarkeit können je nach Land/Region unterschiedlich sein.

Informationen zu TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) ist ein schnell wachsendes Unternehmen für Verbraucherelektronik und ist führend in der globalen Fernsehbranche. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet und ist heute weltweit auf mehr als 160 Märkten tätig. TCL ist spezialisiert auf die Forschung, Entwicklung und Fertigung von Verbraucherelektronikprodukten, die von Fernseh- und Audiogeräten bis hin zu Smart-Home-Technik reichen. Besuchen Sie die Website von TCL unter: https://www.tcl.com.

