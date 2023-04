A TCL eleva o patamar da tecnologia de ar condicionado com o equipamento FreshIN+ de última geração, que "respira" verdadeiramente

O inovador sistema de substituição de ar fresco bidirecional resulta em ar mais limpo e saudável para todos

HONG KONG, 21 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A TCL, marca líder de produtos eletrônicos de consumo, apresenta hoje sua tecnologia inovadora mais recente que visa ajudar os consumidores a viver uma vida mais inteligente, conveniente e saudável, na forma de sua primeira tecnologia de ar condicionado que "respira": FreshIN+ 2.0 da TCL.

No que diz respeito aos eletrodomésticos, as unidades de ar condicionado são particularmente importantes para manter uma boa saúde. A missão da TCL de dar aos consumidores acesso a uma circulação de ar mais saudável dentro de casa levou ao desenvolvimento de uma tecnologia de ponta que não apenas purifica o ar vindo do exterior, mas expulsa qualquer ar de baixa qualidade da casa — da mesma forma que os pulmões inalam oxigênio e expelem dióxido de carbono prejudicial. Este primeiro sistema de substituição de ar fresco bidirecional, a tecnologia FreshIN+ 2.0 da TCL, "respira" efetivamente de forma semelhante ao corpo humano.

Respirar ar puro é vital para uma boa saúde. Os problemas respiratórios podem ser agravados pelo ar estagnado e pobre em oxigênio gerado quando deixamos as janelas e portas fechadas por longos períodos de tempo. Como o FreshIN+ 2.0 da TCL não só fornece ar rico em oxigênio proveniente do exterior, mas também libera o ar poluído, o ar que circula no interior é sempre fresco e limpo.

O FreshIN+ 2.0 da TCL é capaz de circular vigorosamente um grande volume de ar fresco — 60 metros cúbicos/h — e permite eliminar um volume de 30 metros cúbicos/h de ar, pelo que apenas uma unidade de AC tem capacidade de ventilar até mesmo grandes divisões.

Quatro modos especializados para cada necessidade ambiental

A tecnologia FreshIN+ 2.0 da TCL permite alternar facilmente entre quatro modos que respondem aos diferentes requisitos domésticos dos consumidores. O Sistema de respoiração primeiro remove e, em seguida, inala, eliminando o ar estagnado e com odores antes de tomar ar fresco do exterior. Isso pode ser especialmente vital durante os meses mais úmidos, uma vez que também é capaz de expulsar primeiramente qualquer excesso de umidade do ar em ambientes internos, antes de injetar ar do exterior, permitindo que a tecnologia purifique o ar vindo de fora e mantenha um nível consistente de umidade e temperatura para melhorar o conforto.

O Modo de exaustão remove rapidamente odores e a presença de gases nocivos, como formaldeído, o que é particularmente útil após a decoração de novas casas e para expelir rapidamente cheiros fortes emitidos pelo lixo doméstico e resíduos de cozinha. Nos sistemas tradicionais de ar fresco unidirecionais, os odores só podem ser diluídos e não totalmente eliminados. Desta forma, o FreshIN + 2.0 da TCL resolve melhor esses problemas do que esses sistemas.

Para as pessoas suscetíveis a alergias, ou para bebês particularmente sensíveis a partículas irritantes que podem ser encontradas no ar, o Modo de ar fresco permite que um suprimento de ar rico em oxigênio circule constantemente, mesmo quando as janelas estão fechadas.

Por fim, o Modo de purificação ajuda a eliminar os efeitos nocivos da poluição provenientes do exterior. A circulação interna da tecnologia FreshIN+ 2.0 da TCL expele efetivamente as partículas finas (PM2.5) e as bactérias, mantendo a qualidade do ar de sua casa em um nível saudável.

Fique atento para obter novidades sobre os próximos produtos de ar condicionado equipados com a tecnologia FreshIN+ 2.0 da TCL

* As funcionalidades tecnológicas e a disponibilidade podem variar dependendo do país/região

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK) é uma empresa de produtos eletrônicos de consumo em rápido crescimento e líder no setor global de TVs. Fundada em 1981, a empresa está presente em mais de 160 mercados em todo o mundo. A TCL é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo, incluindo produtos como TVs, aparelhos de áudio e eletrodomésticos inteligentes. Acesse o site da TCL em https://www.tcl.com.

FONTE TCL Electronics

SOURCE TCL Electronics