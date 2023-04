TCL relève la barre de la technologie de climatisation avec la nouvelle génération TCL FreshIN+ qui « respire » vraiment

Un système de remplacement de l'air frais bidirectionnel novateur permet d'avoir un air plus propre et plus sain pour tous

HONG KONG, 22 avril 2023 /PRNewswire/ -- TCL, une marque leader de l'électronique grand public, présente aujourd'hui sa dernière technologie révolutionnaire qui vise à aider les consommateurs à mener une vie plus intelligente, plus pratique et plus saine. Il s'agit de sa première technologie de climatisation qui « respire » : TCL FreshIN+ 2.0.

En termes d'appareils ménagers, les unités de climatisation sont particulièrement importantes pour permettre à leurs utilisateurs de rester en bonne santé. La mission de TCL, qui vise à donner aux consommateurs accès à une circulation d'air plus saine à l'intérieur de la maison, a mené au développement d'une technologie de pointe qui, non seulement purifie l'air entrant, mais expulse tout air de mauvaise qualité de l'intérieur, tout comme les poumons inhalent l'oxygène et expirent le dioxyde de carbone nocif. Avec ce premier système de remplacement de l'air à flux bidirectionnel, le TCL FreshIN+ Technology 2.0 « respire » efficacement de manière similaire au corps humain.

Pour rester en bonne santé, il est vital de respirer de l'air pur. Les problèmes respiratoires peuvent être accentués par l'air qui devient vicié et appauvri en oxygène, car les fenêtres et les portes restent fermées pendant de longues périodes de temps. Non seulement le TCL FreshIN+ 2.0 fournit de l'air riche en oxygène de l'extérieur, mais il expulse également l'air pollué. Le seul air qui circule à l'intérieur est donc toujours frais et pur.

Le TCL FreshIN+ 2.0 est capable de faire circuler un grand volume d'air frais de 60 mètres cubes/h et un volume d'air d'échappement de 30 mètres cubes/h, ce qui signifie qu'une seule unité de climatisation a la capacité de ventiler même les grands espaces.

Quatre modes spécialisés pour chaque besoin environnemental

La technologie TCL FreshIN+ 2.0 permet de basculer facilement entre quatre modes répondant aux besoins variables des consommateurs. Le climatiseur expire d'abord, puis inspire, rejetant l'air vicié et odorant avant de prendre de l'air frais de l'extérieur. Cela peut être particulièrement vital pendant les mois de forte humidité, car l'appareil est également en mesure d'expulser tout excès d'humidité de l'air à l'intérieur, avant d'aspirer l'air de l'extérieur, permettant à la technologie de purifier l'air extérieur et de maintenir un niveau constant d'humidité et de température pour un confort optimal.

Le mode d'évacuation élimine rapidement les odeurs et la présence de gaz nocifs tels que le formaldéhyde, ce qui est particulièrement utile après la décoration de nouvelles maisons et pour expulser rapidement les odeurs puissantes émises par les ordures ménagères et les déchets de cuisine. Dans les systèmes traditionnels d'air frais unidirectionnels, les odeurs peuvent seulement être diluées et non pas complètement évacuées, ce qui signifie que le TCL FreshIN+ 2.0 permet de résoudre ce type de problèmes de manière plus efficace.

Pour les personnes sujettes aux allergies ou pour les nourrissons qui sont particulièrement sensibles aux irritants qui pourraient se trouver dans l'air, le mode d'air frais permet un apport constant d'air riche en oxygène, même lorsque les fenêtres sont fermées.

Enfin, le mode de purification permet d'éliminer tout effet nocif de la pollution venant de l'extérieur. La circulation interne de la technologie TCL FreshIN+ 2.0 expulse efficacement les particules fines (PM2.5) de poussière et de bactéries, maintenant la qualité de l'air à un niveau sain.

Restez à l'affût d'autres mises à jour sur la prochaine génération de produits de climatisation, équipés de la technologie TCL FreshIN+ 2.0.

* La fonctionnalité et la disponibilité technologiques peuvent varier d'un pays ou d'une région à l'autre

