Team for the Planet lance un appel à innovation mondial et dote d'1 M€ chacun les meilleurs inventeurs au service du climat

LYON, France, 29 juin 2026 /PRNewswire/ -- Chercheurs, ingénieurs et entrepreneurs du monde entier sont invités à candidater ; les lauréats recevront 1 million d'euros pour passer à l'échelle industrielle. Créée à Lyon en 2020, Team for the Planet porte une conviction : la décarbonation doit être une bonne affaire, pour ceux qui investissent comme pour ceux qui innovent.

« Nous avons besoin d'innovations majeures pour décarboner structurellement l'économie. La majorité existent déjà, mais ne passent pas à l'échelle », rappelle Jean Jouzel, ancien vice-président du GIEC.

Bien plus qu'un chèque

Au-delà du capital, chaque lauréat se voit adjoindre un dirigeant expérimenté pour co-piloter l'entreprise, accède à un réseau de 133 000 actionnaires et bénéficie d'un déploiement en licence libre, modèle qui a déjà décuplé la rentabilité d'un projet. Les candidatures sont ouvertes sans condition de nationalité ni de structure juridique, à la seule condition d'un impact mesurable de plusieurs millions de tonnes équivalent CO₂ par an.

Un processus de sélection unique au monde

Chaque dossier passe par un dispositif inédit : présélection par 10 000 évaluateurs bénévoles, comité scientifique de 14 experts (CNRS, CEA, INRAE, École polytechnique), validation économique par 13 professionnels du private equity, puis vote des actionnaires. Depuis 2020, plus de 1 700 dossiers ont donné 14 entreprises dans l'énergie, l'industrie, le transport, l'agriculture et le bâtiment.

« Sauver la planète, c'est rentable »

Depuis le 1er janvier 2026, les actions, jadis bloquées à 1 €, sont revalorisées chaque année sur la valeur réelle du portefeuille : la plus-value n'est reconnue que si les objectifs climatiques sont atteints. Bilan : 41 millions d'euros collectés en cinq ans — le plus grand crowdfunding d'Europe.

« Une tonne de CO₂ évitée est devenue une valeur économique. Le lauréat ne recevra pas un prix : il signera le premier tour de table d'un futur champion mondial de la décarbonation. » — Mehdi Coly, fondateur

Informations pratiques Candidatures : https://1-million-planet.com/fr • Lauréat annoncé : décembre • Dotation : 1 000 000 € + accompagnement complet

À propos — Société en commandite par actions à but non lucratif fondée à Lyon en 2020, soutenue par l'État via l'ADEME et des investisseurs comme la famille Mulliez ou le groupe Duval. 133 000 actionnaires, 41 M€ collectés, 14 entreprises déployées, objectif 100 innovations mondiales. Performance mesurée en Dividendes Climat : 1 dividende = 1 tonne de CO₂ évitée.

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