- Team for the Planet lanza una convocatoria mundial para la innovación, otorgando un millón de euros a cada uno de los inventores líderes en el ámbito climático

LYON, Francia, 29 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Investigadores, ingenieros y emprendedores de todo el mundo están invitados a presentar sus solicitudes; las innovaciones ganadoras recibirán 1 millón de euros para alcanzar la escala industrial. Fundado en Lyon en 2020, Team for the Planet se rige por una convicción: la descarbonización debe ser un negocio rentable, tanto para inversores como para innovadores.

"Necesitamos grandes innovaciones para descarbonizar estructuralmente la economía. La mayoría ya existen, pero no se están implementando a gran escala", señala Jean Jouzel, exvicepresidente de IPCC. El objetivo es identificar, en cualquier lugar del planeta, tecnología que reduzca drásticamente las emisiones y dotarla de las herramientas necesarias para que triunfe en el mercado.

Más que un cheque

Además del capital, los ganadores cuentan con el apoyo de un ejecutivo experimentado para codirigir el proyecto, acceso a una red de 133.000 accionistas y la adopción de un modelo de licencia abierta que ya ha multiplicado por diez la rentabilidad de un proyecto. La elegibilidad es universal —independientemente de la nacionalidad o la estructura jurídica—, siempre que la innovación genere un impacto medible en la reducción de gases de efecto invernadero, alcanzando varios millones de toneladas de CO₂ equivalente al año.

Un proceso de selección diferente a cualquier otro

Cada solicitud pasa por el análisis de 10.000 evaluadores voluntarios capacitados, un comité científico independiente compuesto por 14 expertos (CNRS, CEA, INRAE, École Polytechnique), 13 profesionales de capital privado y una votación final de los accionistas. Desde 2020, más de 1.700 propuestas han dado como resultado 14 empresas de los sectores de energía, industria, transporte, agricultura y construcción.

Salvar el planeta compensa

Desde el 1 de enero de 2026, las acciones, cuyo valor máximo era de 1 €, se revalorizan anualmente en función del valor real de la cartera, con una primicia mundial: las ganancias solo se reconocen cuando se cumplen los objetivos climáticos de la participación. Las cifras hablan por sí solas: 41 millones de euros recaudados en cinco años —la mayor campaña de financiación colectiva de Europa— que ahora atraen a inversores de capital de riesgo e institucionales.

"Una tonelada de CO₂ evitada se ha convertido en un activo económico. El ganador no recibirá un premio, sino que firmará la primera ronda de financiación de un futuro líder mundial en descarbonización". — Mehdi Coly, Fundador

Solicitudes de información: https://1-million-planet.com/fr •

Ganador anunciado: diciembre • Premio: 1.000.000 € en acciones + apoyo empresarial

Acerca de Team for the Planet

Sociedad limitada sin ánimo de lucro fundada en Lyon en 2020, respaldada por el gobierno francés e inversores como la familia Mulliez y el Grupo Duval. Cuenta con 133.000 accionistas, ha recaudado 41 millones de euros y apoya a 14 empresas con el objetivo de alcanzar las 100. Su desempeño se mide en Dividendos Climáticos: un dividendo equivale a una tonelada de CO₂ evitada.

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