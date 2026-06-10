TeamSystem achève son plan d'investissement dans l'IA, s'élevant à 250 millions de dollars, un an avant la date prévue : une nouvelle accélération est attendue d'ici 2030

L'IA continue d'enregistrer une forte croissance : une hausse de 25 % du nombre de clients et une augmentation de 42 % du chiffre d'affaires généré par les solutions d'IA au premier trimestre 2026 par rapport au trimestre précédent

Tommaso Cohen (PDG) : L'intégration de l'IA dans les plateformes offre aux entreprises et aux professionnels une formidable opportunité de développer leur compétitivité

MILAN, 10 juin 2026 /PRNewswire/ -- TeamSystem a mené à bien son plan pour 2027, annoncé en 2024, visant à investir 250 millions d'euros dans l'intelligence artificielle, un an avant la date prévue.

C'est ce qu'a annoncé TeamSystem, l'une des principales entreprises du secteur des technologies et de l'IA, spécialisée dans le développement de plateformes numériques de gestion d'entreprise destinées aux entreprises et aux professionnels, lors de la Tech Conference 2026, l'événement annuel dédié aux collaborateurs du groupe travaillant au déploiement de projets de recherche et développement.

Tommaso Cohen_CEO of TeamSystem

Grâce à la récente concrétisation du plan, le secteur de l'IA continue d'enregistrer une forte croissance, avec une hausse de 25 % du nombre de clients et une hausse de 42 % du chiffre d'affaires généré par les solutions d'IA au premier trimestre 2026 par rapport au trimestre précédent. TeamSystem a élargi son offre d'éditions IA (avec le lancement de 18 nouvelles éditions au cours des 15 derniers mois) et ses cas d'usage à l'international, qui ont atteint le nombre de 89 à la fin du mois d'avril, avec plus de 19 millions d'interactions rien qu'au quatrième trimestre 2025.

Le groupe a annoncé son intention d'accélérer encore le rythme de ses investissements dans la R&D et l'IA d'ici 2030.

TeamSystem développe une gamme de solutions intégrées, fiables et sécurisées, fondées sur l'IA, conçues pour exploiter les données, les processus et l'expertise afin d'offrir des avantages concrets aux entreprises et aux professionnels.

Forte de sa solide position sur le marché, grâce à un chiffre d'affaires atteignant le niveau record de 1,15 milliard d'euros en 2025 et une base de clients en croissance constante (20 % par rapport à 2024), qui compte désormais plus de 3,1 millions d'entreprises et de professionnels à travers le monde, TeamSystem a connu une nouvelle accélération de sa stratégie d'internationalisation, confirmant le rôle du Groupe en tant que partenaire de premier plan pour la transformation numérique des PME et des professionnels en Italie, en Europe et dans la région méditerranéenne.

« La concrétisation anticipée du plan prévu pour 2027 et l'accélération des investissements jusqu'en 2030 envoient un message clair : dans le cadre d'une transformation portée par l'IA et l'innovation, TeamSystem accompagnera les entreprises et les professionnels pour les rendre plus compétitifs », a déclaré Tommaso Cohen, PDG de TeamSystem. « Nous intégrons l'intelligence artificielle dans les solutions que les entreprises utilisent au quotidien, car toute la valeur de l'IA réside dans sa capacité à comprendre le contexte des activités quotidiennes. Notre connaissance approfondie des processus commerciaux et des réglementations locales en Italie et en Europe, acquise au fil des années auprès de nos clients, fait de l'IA un outil concret au service de la compétitivité ».

TeamSystem est une entreprise italienne spécialisée dans les technologies et l'intelligence artificielle qui développe des plateformes numériques destinées à renforcer la compétitivité des entreprises et des professionnels. Le Groupe accompagne la transformation numérique grâce à des technologies intégrées d'IA, de SaaS et de cloud computing qui améliorent les processus, la collaboration et l'efficacité tout au long de la chaîne de valeur. Elle est présente en Italie et à l'étranger, a présenté un chiffre d'affaires de 1,15 milliard d'euros en 2025, soit une hausse de 14 % par rapport à l'année précédente, et compte plus de 6 000 employés et environ 3,1 millions de clients.

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