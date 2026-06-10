- TeamSystem finaliza su plan de inversión en IA de 250 millones de dólares un año antes de lo previsto: se espera una mayor aceleración para 2030

La IA continúa experimentando un fuerte crecimiento: un aumento del 25% en la adopción por parte de los clientes y un aumento del 42 % en los ingresos procedentes de soluciones de IA en el primer trimestre de 2026 en comparación con el trimestre anterior

Tommaso Cohen (consejero delegado): La IA integrada en las plataformas es una gran oportunidad para garantizar la competitividad de las empresas y los profesionales

MILÁN, 10 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- TeamSystem ha completado, un año antes de lo previsto, su plan para 2027, anunciado en 2024, de invertir 250 millones en inteligencia artificial.

Así lo anunció TeamSystem, una de las empresas líderes en tecnología e inteligencia artificial especializada en el desarrollo de plataformas digitales para la gestión empresarial de compañías y profesionales, durante la Tech Conference 2026, el evento anual dedicado a los empleados del grupo que trabajan en la implementación de proyectos de investigación y desarrollo.

Tommaso Cohen_CEO of TeamSystem

Gracias al plan recientemente finalizado, la IA sigue experimentando un fuerte crecimiento, con un aumento del 25% en la adopción por parte de los clientes y un incremento del 42% en los ingresos procedentes de soluciones de IA en el primer trimestre de 2026 en comparación con el trimestre anterior. TeamSystem ha ampliado sus ediciones de IA (lanzando 18 nuevas ediciones en los últimos 15 meses) y sus casos de uso internacionales, que alcanzaron los 89 a finales de abril, con más de 19 millones de interacciones solo en el cuarto trimestre de 2025.

El grupo ha anunciado su intención de acelerar aún más el ritmo de inversión en I+D e inteligencia artificial de aquí a 2030.

TeamSystem está desarrollando un conjunto de soluciones integradas, fiables y seguras basadas en inteligencia artificial, diseñadas para aprovechar los datos, los procesos y la experiencia con el fin de ofrecer beneficios tangibles a empresas y profesionales.

Partiendo de su sólida posición en el mercado —con unos ingresos que alcanzaron la cifra récord de 1.150 millones de euros en 2025 y una base de clientes en constante crecimiento (+20% en comparación con 2024), que ahora incluye a más de 3,1 millones de empresas y profesionales en todo el mundo—, TeamSystem ha experimentado una mayor aceleración de su estrategia de internacionalización, lo que confirma el papel del grupo como socio líder para la transformación digital de las pymes y los profesionales en Italia, Europa y la región mediterránea.

"Completar el plan de 2027 antes de lo previsto y acelerar las inversiones hasta 2030 transmite un mensaje claro: en una transformación impulsada por la IA y la innovación, TeamSystem acompañará a empresas y profesionales para aumentar su competitividad", afirmó Tommaso Cohen, consejero delegado de TeamSystem. "Estamos integrando la inteligencia artificial en las soluciones que las empresas utilizan a diario, porque el valor surge cuando la IA comprende el contexto del trabajo cotidiano. Nuestro profundo conocimiento de los procesos empresariales italianos y europeos, así como de la normativa local, adquirido a lo largo de los años junto a nuestros clientes, convierte la IA en una herramienta concreta para la competitividad".

TeamSystem es una empresa italiana de tecnología e inteligencia artificial que desarrolla plataformas digitales para la competitividad empresarial y profesional. El grupo impulsa la transformación digital mediante tecnologías integradas de IA, SaaS y nube que mejoran los procesos, la colaboración y la eficiencia en toda la cadena de valor. Opera en Italia y en el extranjero, con unos ingresos de 1.150 millones de euros en 2025 (un 14% más que el año anterior), más de 6.000 empleados y alrededor de 3,1 millones de clientes.

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