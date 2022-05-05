Теперь в Евросоюзе доступен инновационный продукт FruiteX-B® для здоровья суставов

МОМЕНС (шт. Иллинойс), 5 мая 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания FutureCeuticals, Inc. с радостью объявляет о том, что ее пищевая добавка для здоровья суставов FruiteX-B® в настоящее время доступна для коммерческого использования в Европейском союзе (ЕС) через европейского дистрибьютора, компанию vaneeghen.

В 2019 году компания FutureCeuticals, Inc. подала в Европейскую комиссию заявку на признание фруктобората кальция, известного под коммерческим названием FruiteX-B®, в качестве новой пищевой добавки. В мае 2021 года группа EFSA по питанию, новым продуктам питания и пищевым аллергенам (NDA) завершила оценку подтверждающих данных и опубликовала свое мнение о том, что FruiteX-B безопасен в качестве нового продукта питания в соответствии с правилами ЕС.

«Мы очень рады тому, что FruiteX-B получил статус нового продукта питания и в настоящее время доступен для компаний ЕС, ищущих безопасные и эффективные совместные ингредиенты для здоровья, — заявил вице-президент, генеральный юрисконсульт и руководитель отдела исследований и разработок компании FutureCeuticals Рэнди Уэкслер (Randy Wexler). — Мы с нетерпением ждем прихода бренда FruiteX-B на рынок ЕС благодаря нашему сотрудничеству с компанией vaneeghen».

«Компания vaneeghen с гордостью представляет этот инновационный бренд на рынке ЕС, — заявил директор по инновациям и маркетингу компании vaneeghen Эрик Баккерс (Erik Bakkers). — В мае 2022 года мы официально представляем FruiteX-B на выставке VitaFoods Europe (стенд №I170) и будем рады пообщаться с потенциальными партнерами, желающими создать свой следующий успешный продукт для здоровья суставов».

FruiteX-B — запатентованный веганский минеральный комплекс, основным компонентом которого является фруктоборат кальция, идентичный соединению, которое встречается в природе в некоторых фруктах, овощах, орехах и бобовых.

FruiteX-B имеет долгую историю безопасности и клинической эффективности в обеспечении повышенной комфортности и мобильности наряду с более чем двадцатилетним успехом в области исследований и коммерческого рынка в Соединенных Штатах.

Более подробная информация представлена на сайте fruitex-b.com.

Информация о компании FutureCeuticals:

FutureCeuticals, Inc. — семейная компания, являющаяся лидером в области исследований, разработок и производства продуктов здорового питания и ингредиентов пищевых добавок на основе фруктов, овощей и зерновых. Мы объединяем природу и науку с помощью инноваций, которые питают жизнь людей.

Информация о компании vaneeghen:

vaneeghen — семейное предприятие, обладающее более чем 350-летним опытом производства и поставки продуктов питания. За эти годы мы превратились в одного из ведущих международных дистрибьюторов инновационных продуктов, витаминов, растительных экстрактов, минералов и других питательных веществ.

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SOURCE FutureCeuticals, Inc.