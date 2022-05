La solution innovante contre les douleurs articulaires FruiteX-B® désormais disponible dans l'UE

MOMENCE, Illinois, 5 mai 2022 /PRNewswire/ -- FutureCeuticals, Inc. est heureuse d'annoncer que sa solution contre les douleurs articulaires, FruiteX-B®, est désormais disponible pour un usage commercial dans l'Union européenne (UE) par l'intermédiaire de son distributeur européen, vaneeghen.

En 2019, FutureCeuticals, Inc. a présenté à la Commission européenne une demande d'examen du fructoborate de calcium, connu sous le nom commercial de FruitX-B®, pour l'obtention du statut de nouvel aliment. En mai 2021, le panel de l'EFSA sur la nutrition, les nouveaux aliments et les allergènes alimentaires (groupe NDA) a terminé son évaluation des données justificatives et publié son avis qui confirme la sûreté du nouvel aliment FruiteX-B selon la réglementation de l'UE .

« Nous sommes ravis que FruiteX-B ait obtenu le statut de nouvel aliment et qu'il soit désormais accessible aux entreprises européennes qui recherchent des ingrédients sûrs et efficaces contre les douleurs articulaires, a déclaré Randy Wexler, vice-président, directeur juridique et directeur de la recherche et du développement chez FutureCeuticals. Nous sommes impatients de développer la marque FruiteX-B dans UE grâce à notre partenariat avec vaneeghen. »

« vaneeghen est fier d'introduire cette marque innovante sur le marché européen, a déclaré Erik Bakkers, directeur de l'innovation et du marketing chez vaneeghen. Nous lancerons officiellement FruiteX-B au VitaFoods Europe en mai 2022 (stand no I170) et nous sommes ravis à l'idée de nous mettre en relation avec des partenaires potentiels qui chercheraient à créer un nouveau produit efficace contre les douleurs articulaires. »

FruiteX-B est un complexe minéral végétalien breveté appelé fructoborate de calcium qui est identique au même composé que l'on trouve dans la nature dans certains fruits, légumes, noix et légumineuses.

FruiteX-B est depuis longtemps connu pour sa sûreté et son efficacité clinique dans l'amélioration du confort articulaire et de la mobilité, après deux décennies de recherche et de succès commercial aux États-Unis.

Consultez fruitex-b.com pour en savoir plus.

À propos de FutureCeuticals :

FutureCeuticals, Inc. est une entreprise familiale, leader dans la recherche, le développement et la fabrication de produits à base de fruit, de légume et de céréales destinés aux marchés des alicaments et des compléments alimentaires. Nous réunissons la nature et la science grâce à l'innovation qui nourrit la vie des gens.

À propos de vaneeghen :

vaneeghen est une entreprise familiale qui compte plus de 350 ans d'expérience dans la production et la distribution de produits alimentaires. Au fil des ans, nous sommes devenus l'un des leaders internationaux dans la distribution de produits innovants, de vitamines, d'extraits de plantes, de minéraux et autres nutriments.

