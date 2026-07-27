The Company Store presenta su colección de otoño de 2026, caracterizada por sus ricas texturas y un encanto rústico renovado

Apostamos por el lema "textura antes que perfección" con detalles artesanales, paletas de colores cálidos y prendas versátiles para combinar, diseñadas para crear un hogar acogedor y personalizado.

WEEHAWKEN, Nueva Jersey, 27 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Company Store, líder en textiles para el hogar de alta gama desde hace más de 115 años, ha anunciado hoy su colección de otoño de 2026: una atractiva selección diseñada para renovar el hogar de cara a los meses más fríos, con especial énfasis en texturas ricas, detalles artesanales y una versión moderna del clásico estilo rústico.

Con el cambio de estación, la nueva colección de The Company Store nos anima a adoptar un estilo de vida más cómodo y basado en las capas. Las nuevas propuestas ofrecen una paleta de colores refinada y diseños versátiles que aportan calidez, comodidad y un toque personalizado a los espacios cotidianos.

"Esta temporada, invitamos a nuestros clientes a adoptar el estilo de vida de The Company Store: una forma sencilla y natural de disfrutar de la comodidad y el estilo personal en el hogar", afirmó Melanie Kaplan, directora de Desarrollo de Productos y Creatividad de The Company Store. "Nuestra colección de otoño de 2026 se ha diseñado en torno a la idea de combinar tejidos de gran calidad, detalles cuidados y tonos cálidos para crear espacios que transmitan una sensación de elegancia y comodidad a la vez".

Una nueva interpretación del estilo rústico

El eje central de la colección es un enfoque renovado del diseño de inspiración rústica y los detalles artesanales. Productos destacados como la Nora Reversible Duvet Cover presentan intrincados motivos de azulejos y flores, y se combinan con la Nora Mosaic Patchwork Quilt a juego.

Los modelos de edredones reversibles, entre los que se incluyen el Enchanted Floral y el Garden Tulip, aportan una mayor versatilidad, mientras que la ropa de cama estampada de percal y satén —como Butti Bouquet y Lucenda Scattered Flowers— aporta suavidad y un atractivo visual ideal para crear capas.

La colaboración con Stoffer Home continúa

The Company Store continúa su colaboración con Stoffer Home y presenta nuevos productos que reflejan la calidez característica de la marca y su diseño atemporal. La gama ampliada incluye conjuntos de ropa de cama de percal, como Blooming Bouquet y Charming Garden, además de nuevas propuestas versátiles, como la Alerie Yarn Dyed Plaid Quilt y mantelería a juego.

Textura, capas y comodidad para el día a día

Las nuevas colchas de terciopelo Legends Luxury™ Velvet Quilts se presentan en tonos de temporada como el latte y el marrón oscuro, complementadas con fundas de cojín de terciopelo a juego y la Chunky Cable Knit Throw para aportar más textura.

La colección también se amplía al ámbito de la ropa de estar por casa con los nuevos pijamas de algodón Pima de Legends Hotel™, disponibles tanto en colores lisos como en estampados renovados para disfrutar de la comodidad diaria en casa.

"En definitiva, estos productos están diseñados para combinarlos, mezclarlos y disfrutarlos durante muchos años", comentó Kaplan.

La colección de otoño de 2026 ya está disponible en thecompanystore.com. El catálogo de la temporada se puede consultar aquí.

Acerca de The Company Store

Desde hace más de 115 años, The Company Store (una marca de The Home Depot) ha marcado la pauta en ropa de cama, artículos de baño y decoración del hogar de alta calidad. Basados en una larga tradición artesanal y en los mejores materiales, nuestros productos combinan un diseño atemporal con la comodidad del día a día. Desde sábanas de lujo y mullidos edredones hasta complementos decorativos cuidadosamente seleccionados, cada artículo está elaborado con esmero para crear espacios que resulten tan agradables al tacto como a la vista, y que ofrezcan una calidad duradera para las generaciones venideras. Descubra más en thecompanystore.com.

FUENTE The Company Store