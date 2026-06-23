The Scotts Miracle-Gro Company lanza las primeras campañas integrales de marketing hispano en marcas clave

La nueva iniciativa multicultural refleja la creciente inversión de Scotts Miracle-Gro en los consumidores hispanos en las categorías de césped y jardín

HOUSTON, 23 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Scotts Miracle-Gro Company está lanzando sus primeras iniciativas integrales de marketing hispano para sus marcas líderes, Scotts®, Ortho® y Miracle-Gro®, como parte de un esfuerzo más amplio para reforzar su compromiso con los consumidores hispanos en las categorías de control de césped, jardín, plagas y malezas.

Desarrolladas en colaboración con Lopez Negrete Communications, una de las agencias de publicidad independientes de servicio completo de propiedad hispana más prestigiosas y con más trayectoria del país, las nuevas iniciativas se transmitirán en televisión, medios digitales, redes sociales y plataformas de streaming durante la primavera y el verano.

La iniciativa refleja la inversión continua de Scotts Miracle-Gro en un marketing culturalmente relevante diseñado para conectarse de manera más auténtica con los consumidores hispanos, uno de los segmentos de consumidores de más rápido crecimiento y más influyentes en los Estados Unidos.

En las categorías de control de césped, jardín, plagas y malezas, los dueños de casa y arrendatarios hispanos más jóvenes ven cada vez más el cuidado de sus hogares y espacios al aire libre como una expresión de orgullo, creatividad e identidad personal. Las campañas se valen de estas costumbres con raíces culturales y de los aspectos cotidianos del cuidado del hogar, la familia, la autoexpresión y la vida al aire libre.

"Los consumidores hispanos se encuentran entre los grupos de más rápido crecimiento y de mayor influencia en las categorías de césped y jardín" dijo John Sass, vicepresidente sénior de la unidad de negocios de césped y director creativo de la compañía. "Nuestra colaboración con Lopez Negrete tiene como objetivo aprovechar este potencial de crecimiento al construir vínculos auténticos y sólidos entre nuestras marcas y el amor y la pasión que ellos sienten por el césped y el jardín".

"Una creatividad que conecte con su cultura es lo que permite convertir esa oportunidad en ventas cuantificables y en un crecimiento sostenido de la marca", afirmó Alex López Negrete, presidente y director ejecutivo de Lopez Negrete Communications. "Estamos orgullosos de trabajar junto a los equipos de The Scotts Miracle-Gro Company y apoyar su crecimiento en este segmento con un trabajo que refleja auténticamente cómo los hispanos cuidan, invierten y se enorgullecen de sus hogares y espacios al aire libre".

La iniciativa se lanza con una serie de campañas impulsadas por la cultura en marcas clave:

Scotts® Turf Builder® – "Mejor Pasto. Controla Tu Gasto"

Esta es una campaña basada en el humor, los juegos de palabras y las expresiones culturales cotidianas que aborda la diversidad lingüística entre los consumidores latinos, donde el término "césped" varía según el país de origen, y al mismo tiempo destaca el valor y la eficiencia del cuidado del césped, así como el orgullo de los consumidores por darle mantenimiento a sus espacios al aire libre.

Ortho® – "Mi Casa es Mi Casa"

Una campaña centrada en el profundo sentimiento de orgullo que los consumidores hispanos sienten por sus hogares, reformulando el control de plagas como un acto de protección, prevención y cuidado.

Miracle-Gro® – "Es un Milagro. Es Miracle-Gro"

Una campaña basada en la narración de historias, inspirada en la idea de los "pequeños milagros" cotidianos, que celebra el optimismo, el crecimiento y la alegría que se deriva de cultivar algo significativo.

En conjunto, estas campañas demuestran cómo los conocimientos basados en la cultura pueden crear vínculos más sólidos y auténticos con los consumidores hispanos, además de potenciar la relevancia de la marca a largo plazo en las categorías de hogar y vida al aire libre.

Acerca de The Scotts Miracle-Gro Company

The Scotts Miracle-Gro Company, fundada en 1868 en Marysville, Ohio, se dedica con pasión a ayudar a personas de todas las edades a expresarse en su propio rincón del mundo. Con aproximadamente $3,300 millones en ventas, la compañía es la comercializadora líder de productos de marca para el césped y el jardín en Norteamérica. Las marcas Scotts®, Miracle-Gro®, Ortho® y Tomcat® de la compañía se encuentran entre las más reconocidas de la industria y son líderes del mercado en sus categorías. Para más información, visite www.scottsmiraclegro.com

Acerca de Lopez Negrete Communications

Lopez Negrete Communications, fundada en 1985 en Houston, Texas por Alex y Cathy López Negrete, es una de las agencias de servicio completo independientes de propiedad y operación hispana más grandes y de más trayectoria en los Estados Unidos. La agencia colabora con marcas nacionales para llegar al influyente segmento de consumidores hispanos de Estados Unidos, cumpliendo la promesa de un Máximo Rendimiento de Inteligencia Cultural (Maximum Return on Cultural Intelligence™). Lopez Negrete Communications es miembro fundador del Consejo de Marketing Hispano (Hispanic Marketing Council) y de la Alianza de Marketing SeeAll (SAMA) de la ANA (Association of National Advertisers). Para conocer más, visite lopeznegrete.com

FUENTE Scott's Miracle-Gro