The Seven Deadly Sins: Origin lanzará "actualización del medio aniversario" que presenta al nuevo héroe "Ban"

SEÚL, Corea del Sur, 25 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Netmarble, desarrollador y editor líder de juegos de alta calidad, ha indicado que su RPG de mundo abierto de anime The Seven Deadly Sins: Origin lanzará el 26 de agosto su actualización del medio aniversario, que incluirá al nuevo héroe Ban, Acto 16, eventos por tiempo limitado y más.

Ban, el último miembro de "Los Seven Deadly Sins" en unirse al juego, es conocido como El Pecado de la Codicia del Zorro y se distingue por su cuerpo inmortal y su personalidad audaz. En The Seven Deadly Sins: Origin, Ban es un héroe versátil que lucha con nunchakus, espadón y guanteletes. Su llegada sirve para completar la lista de "Los Seven Deadly Sins en el juego".

La actualización continuará la historia principal con Acto 16, el sistema de crecimiento de equipamiento "Transcendencia" y también el nuevo jefe Monspeet Indura en la nueva dificultad [Transcendencia]. El juego también ha añadido el 12 de agosto la misión "Recuerdo dimensional", recreando el encuentro inicial del anime y manga original.

The Seven Deadly Sins: Origin también mejoró recientemente la accesibilidad para jugadores nuevos y recurrentes. Tras completar el tutorial, los jugadores tienen garantizado obtener al popular héroe [SSR Meliodas] en su primer sorteo.

Para celebrar el aniversario, se llevará a cabo el "Festival del medio aniversario". A través del evento "Gira, orbe de la codicia", se va a llevar a cabo la distribución de un total de 500 millones de fragmentos estelares durante el período del evento. Los jugadores también pueden participar en la encuesta del Festival del medio aniversario del 26 de agosto al 2 de septiembre, además de "Un pequeño regalo de <Los Seven Deadly Sins>" y el "Evento de acceso de selección de recompensas del medio aniversario". En el sitio web oficial hay más detalles disponibles.

Basado en el exitoso manga y anime japonés Los Seven Deadly Sins, que ha vendido más de 55 millones de copias en todo el mundo, The Seven Deadly Sins: Origin permite a los jugadores explorar Britannia en un vasto mundo abierto. Incluye lucha por equipos, habilidades combinadas y equipos personalizables con diversos personajes y armas. Los elementos multijugador incluyen la formación de grupos para explorar o la colaboración para derrotar a los jefes.

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©Nakaba Suzuki, KODANSHA/The Seven Deadly Sins: Dragon's Judgement Production Committee, TX

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Acerca de Netmarble Corporation

Fundada en Corea en el año 2000, Netmarble Corporation es una empresa líder mundial en el desarrollo y la publicación de videojuegos. A través de aclamadas franquicias y alianzas estratégicas con los principales titulares de propiedad intelectual, la compañía ofrece experiencias de juego innovadoras y atractivas a audiencias de todo el mundo. Como empresa matriz de Kabam, SpinX Games, Jam City y accionista mayoritaria de HYBE y NCSOFT, la cartera diversa de Netmarble incluye Solo Leveling:ARISE. Más información disponible en http://company.netmarble.com.