THE SEVEN DEADLY SINS: ORIGIN S'APPRÊTE À LANCER LA « MISE À JOUR POUR LA CÉLÉBRATION DES 6 MOIS », QUI PRÉSENTERA UN NOUVEAU HÉROS, « BAN »

SÈOUL, Corée du Sud, 25 août 2026 /PRNewswire/ -- Netmarble, l'un des principaux développeurs et éditeurs de jeux de haute qualité, annonce que son RPG animé en monde ouvert The Seven Deadly Sins: Origin lancera sa mise à jour pour la célébration des 6 mois le 26 août, avec son nouveau héros Ban, Acte 16, des événements à durée limitée et bien plus encore.

Ban, dernier membre de « The Seven Deadly Sins » à rejoindre le jeu, est surnommé The Fox Sin of Greed et se distingue par son corps immortel et sa personnalité audacieuse. Dans The Seven Deadly Sins: Origin, Ban est un héros polyvalent qui combat à l'aide d'un Nunchaku, d'un Espadon et de Gantelets. Son arrivée vient compléter la liste des personnages de « The Seven Deadly Sins dans le jeu ».

Cette mise à jour poursuivra l'histoire principale avec l'ACTE 16, le système d'évolution d'équipement « Transcendance » et le nouveau boss Indura Monspeet dans le nouveau niveau de difficulté [Transcendance]. Le jeu a également ajouté, le 12 août, la quête « Memory of Dimensions », qui reproduit la première rencontre telle qu'elle apparaît dans l'anime et le manga originaux.

The Seven Deadly Sins: Origin a également récemment optimisé l'accessibilité pour tous les joueurs, nouveaux et anciens. Une fois le tutoriel terminé, les joueurs sont assurés d'obtenir le héros [SSR Meliodas] dès leur premier tirage.

Pour célébrer cet anniversaire, le « Festival de la célébration des 6 mois » sera organisé. Dans le cadre de l'événement « Tourne, Orbe de l'avidité », 500 millions de fragments stellaires au total seront distribués pendant toute la durée de l'événement. Les joueurs peuvent également participer au Sondage du festival de la célébration des 6 mois du 26 août au 2 septembre, ainsi qu'à l'événement « Un petit cadeau de la part des <Seven Deadly Sins> » et à l'« Événement de connexion de sélection de récompense des 6 mois ». Vous trouverez plus d'informations sur le site officiel.

Basé sur le manga et l'animé japonais à succès The Seven Deadly Sins, qui s'est vendu à plus de 55 millions d'exemplaires dans le monde, The Seven Deadly Sins: Origin permet aux joueurs d'explorer Britannia dans un vaste monde ouvert. Le jeu propose des combats basés sur le tag, des combinaisons de compétences et des équipes personnalisables à l'aide de divers personnages et armes. Les éléments multijoueurs permettent de former des groupes d'exploration ou de faire équipe pour vaincre les boss.

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©Nakaba Suzuki, KODANSHA/The Seven Deadly Sins : Projet Revival of the Commandments, MBS. Tous droits réservés.

©Nakaba Suzuki, KODANSHA/The Seven Deadly Sins : Dragon's Judgement Production Committee, TX

©Nakaba Suzuki, KODANSHA/The Seven Deadly Sins : Four Knights of the Apocalypse Production Committee.

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À propos de Netmarble Corporation

Fondée en Corée en 2000, la société Netmarble Corporation est un développeur et un éditeur mondial majeur de jeux. Grâce à des franchises populaires et à des partenariats stratégiques avec des détenteurs de droits de propriété intellectuelle de premier plan, la société propose au public du monde entier une expérience de jeu innovante et attrayante. Société mère de Kabam, SpinX Games, Jam City et actionnaire principal de HYBE et NCSOFT, Netmarble Corporation est à la tête d'un portefeuille diversifié de jeux qui comprend Solo Leveling:ARISE De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : http://company.netmarble.com.