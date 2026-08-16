The Wealth Company lance un fonds à Gift City afin d'offrir aux NRI un accès unique, libellé en dollars, au marché des fonds communs de placement de l'Inde

Ce nouvel AIF de catégorie III offre, au sein d'une structure unique gérée par des professionnels, un accès à plus de 50 sociétés de gestion et à plus de 1 600 fonds en Inde

BOMBAY, Inde, 17 août 2026 /PRNewswire/ -- The Wealth Company, la branche de gestion d'actifs du groupe Pantomath, vient de lancer le Wealth Company IFSC Fund of Fund (FoF), un fonds d'investissement alternatif de catégorie III à capital variable basé à GIFT City IFSC, offrant aux investisseurs non-résidents éligibles, y compris les Indiens non-résidents (NRI), un moyen unique, libellé en USD, d'accéder à une exposition gérée par des professionnels à l'ensemble de l'univers des fonds communs de placement et des ETF indiens.

Grâce à ce fonds de fonds libellé en USD, les investisseurs bénéficient d'une exposition diversifiée, via un guichet unique, à des fonds axés sur les actions, à des stratégies sectorielles, à des fonds obligataires, à des fonds hybrides, à des ETF sur l'or et l'argent, à des stratégies indicielles et à des SIF, sous réserve du mandat du fonds.

Pour un NRI (non-résident indien) à Dubaï, Singapour, Londres ou dans tout autre centre financier mondial, ce fonds offre la possibilité de participer à la croissance de l'Inde grâce à une structure spécialement conçue pour les investisseurs non-résidents : les investisseurs éligibles n'ont pas besoin de se soumettre séparément à la procédure d'enregistrement FPI auprès de la SEBI.

Cette structure s'adresse aux family offices internationaux éligibles, aux investisseurs institutionnels, aux investisseurs accrédités ainsi qu'aux particuliers fortunés (HNI) et très fortunés (UHNI) non-résidents.

« La croissance de l'Inde n'est plus un sujet que les Indiens suivent uniquement de l'étranger. Nous souhaitons qu'un Indien vivant à l'étranger considère l'Inde comme un élément de son portefeuille patrimonial à long terme, et non comme un marché difficile d'accès depuis son lieu de résidence », déclare Mme Madhu Lunawat, fondatrice, The Wealth Company.

« Il existe plus de 1 600 produits parmi lesquels choisir, différents cycles de marché et des styles d'investissement très variés. Notre rôle consiste à procéder à cette sélection et à ce rééquilibrage dans le cadre d'une structure adaptée aux investisseurs à l'étranger », déclare Unmesh Kulkarni, directeur général, responsable des produits du groupe, The Wealth Company.

La question fiscale : potentiellement importante, mais qui ne s'applique pas à tous les cas

La fiscalité est un autre élément à prendre en compte pour les investisseurs à l'étranger. Le fonds est structuré sous la forme d'un AIF de catégorie III immatriculé auprès de l'IFSC et devrait pouvoir être considéré comme un « specified fund » au sens des dispositions applicables de la loi de 2025 relative à l'impôt sur le revenu, sous réserve du respect des conditions prescrites.

Pour les investisseurs non-résidents éligibles, les distributions versées par le fonds ainsi que les plus-values résultant de la cession ou du rachat de parts du fonds peuvent être exonérées de l'impôt sur le revenu indien, sous réserve du respect des conditions légales applicables.

En outre, les investisseurs non-résidents éligibles qui remplissent les conditions prescrites peuvent également bénéficier d'assouplissements concernant le numéro PAN et le dépôt d'une déclaration d'impôt sur le revenu en Inde, notamment lorsqu'ils ne perçoivent aucun autre revenu imposable en Inde et qu'ils se conforment aux exigences prescrites en matière d'informations sur les investisseurs et de retenue à la source.

La disponibilité de ces avantages est subordonnée au respect, par le fonds, des conditions applicables à un « specified fund », ainsi qu'aux circonstances propres à chaque investisseur.

Le fonds peut présenter un intérêt particulier pour les investisseurs résidant dans des pays tels que les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Qatar, le Koweït, Bahreïn, Oman, l'Ouganda et Maurice ; toutefois, le traitement fiscal applicable dans le pays de résidence de chaque investisseur dépend de sa situation personnelle et doit être évalué avec un conseiller fiscal.