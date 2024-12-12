THERME GROUP ПРИОБРЕТАЕТ THERME ERDING И ПОЛУЧАЕТ 320 МЛН ЕВРО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КРУПНЕЙШЕЙ В МИРЕ ПЛАТФОРМЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

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Therme Group

Dec 12, 2024, 14:01 ET

Приобретение крупнейшего в Европе комплекса для оздоровления при поддержке одного из крупнейших в отрасли финансирования одного объекта

ЛОНДОН, 12 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Therme Group объявляет о приобретении Therme Erding, крупнейшего оздоровительного комплекса в мире, расположенного недалеко от Мюнхена в Германии. Благодаря этой сделке компания Therme Group рассчитывает, что число посетителей ее оздоровительных комплексов, социальной инфраструктуры нового типа, объединяющей все аспекты оздоровления в одном месте, превысит 3,5 млн человек в день.

Чтобы осуществить приобретение Therme Erding, компания Therme Group задействовала кроме собственных средств пакет финансирования в размере 320 млн евро, обеспеченный командой Principal Finance компании Macquarie Capital, всемирно признанного лидера в области уникальных и сложных решений для финансирования приобретения недвижимого имущества. Это финансирование, организованное банком Deutsche Bank, является одним из крупнейших в отрасли. Приобретение Therme Erding укрепляет лидерство Therme Group в своем сегменте и подтверждает приверженность группы расширению своей современной инфраструктуры для оздоровления по всему миру.

«Therme Erding — это исключительно высококачественный актив, и мы рады возможности использовать баланс нашей организации для сотрудничества с опытным оператором Therme Group. Therme Group признается лучшим в своем классе оператором и девелопером таких особых объектов недвижимости, требующих специализированного управления, и мы рады поддержать их рост».

-    Алексей Антолович (Alexi Antolovich), глобальный директор по недвижимости, Macquarie Capital Principal Finance

Добавление Therme Erding в портфель активов Therme Group стало результатом давних личных отношений семьи Вунд (Wund) с Робертом Ханеа (Robert Hanea), генеральным директором и основателем Therme Group, основанных на общей приверженности продвижению научно обоснованных решений для оздоровления, объединяющих преимущества традиционных термальных ванн с передовыми технологиями и программированием, которые при своей доступности оставляют впечатления мирового класса.

«В лице Therme Group мы нашли признанного и проверенного партнера, который разделяет инновационное наследие оздоровления, созданное мною с моим отцом. Это приобретение не только отдает дань нашему наследию, но и обеспечивает яркое и процветающее будущее для Therme Erding, сотрудников комплекса и сообщества, которому он служит».

-    Дипл. инж. Йорг Вунд (Jörg Wund), генеральный директор Therme Erding

Эта веха делает Therme Group крупнейшим в мире оператором оздоровительной инфраструктуры. Основываясь на этом прочном фундаменте, группа объявила о новых комплексах в Манчестере, Франкфурте, Торонто и США, которые помогут донести преобразующий подход компании до миллионов людей.

«По мере того как мы глобально расширяемся, мы не просто наращиваем наш портфель — мы меняем представления о том, как города могут интегрировать пространства, на которых приоритет отдается здоровью, единению и инклюзивности, делая городское оздоровление доступным каждому. Отрываясь от эксклюзивности традиционного оздоровительного сектора, мы стремимся переосмыслить потенциал сектора и его пользу для общества в целом».

-    Д-р Роберт Ханеа (Robert Hanea), основатель и генеральный директор Therme Group

При осуществлении сделки компания Therme Group воспользовалась поддержкой фирм Alantra, Rödl & Partner, PwC, K&L Gates и Slaughter and May, при этом финансирование было структурировано Deutsche Bank и BF.direkt Group. Deutsche Bank также выступил организатором финансирования, в то время как компанию Macquarie Capital консультировала фирма Freshfields Bruckhaus Deringer.

О Therme Group
Therme Group является глобальным владельцем, оператором и девелопером, формирующим будущее оздоровления через новый тип социальной инфраструктуры под названием «Therme». Созданные для улучшения физического, социального и психического здоровья, эти пространства и комплексы помогают сообществам воссоединиться с природой, собой и друг с другом. Руководствуясь убеждением, что оздоровление должно быть доступно каждому, Therme Group создает инклюзивные, масштабируемые решения для удовлетворения растущего спроса на городское оздоровление.
Существующие комплексы, в том числе Therme Bucharest — первая в мире оздоровительная инфраструктура, получившая сертификат LEED, и недавно приобретенный Therme Erding — крупнейший в мире оздоровительный комплекс, ежегодно принимают миллионы посетителей, при этом в таких городах, как Манчестер, Торонто и Франкфурт, строятся новые комплексы.

Что такое Therme
Комплекс Therme компании Therme Group — это современный оздоровительный оазис, предназначенный для того, чтобы сделать оздоровление приятным и доступным каждому, устраняя эксклюзивность и привилегированность, часто ассоциирующиеся с современными велнес-брендами. Каждый комплекс Therme предлагает широкий спектр процедур и мероприятий от термических ванн и спа-процедур до оздоровительных программ и культурных мероприятий, все в захватывающей, экологичной среде. Каждый комплекс Therme площадью в десятки тысяч квадратных метров посвящен оздоровлению. На территории комплекса есть термальные и минеральные бассейны, десятки саун и влажных комнат, тысячи кушеток для релаксации, пышная зелень, включая растения и деревья, бары у воды, волнующие водные горки и множество ресторанов. В Therme вы можете исследовать и определить, что для вас лично означает оздоровление. 

О Macquarie Capital
Macquarie Capital является подразделением Macquarie Group, консультирующим по рынкам капитала и капитальным инвестициям. Услуги компании охватывают корпоративное консультирование, полный спектр решений по привлечению капитала, включая услуги по привлечению капитала на рынках акционерного капитала, долговых обязательств и частного капитала, а также капитальные инвестиции из баланса Macquarie. Macquarie Capital обладает обширным опытом в области аэрокосмической и оборонной промышленностей, государственных услуг, отраслей потребительских товаров, игр и развлечений, важнейших полезных ископаемых, энергетики, финансовых учреждений, здравоохранения, промышленности, инфраструктуры, услуг, программного обеспечения, технологий, телекоммуникаций и средств массовой информации. 

Macquarie Capital Principal Finance, специализирующееся на финансировании и капитальных инвестициях подразделение Macquarie Capital, осуществляет инвестиции из баланса Macquarie, предоставляет гибкие решения для первичного финансирования и инвестирования на вторичном рынке клиентам в Северной Америке, Европе и Австралии, занимающимся корпоративной и коммерческой недвижимостью.

Контактное лицо для прессы: 
Виктор Де Вита (Victor De Vita), управляющий директор
BPCM
[email protected]

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