THIRDREALITY fait ses débuts comme exposant indépendant au salon IFA avec ses solutions Matter pour la maison connectée et les soins connectés

BERLIN, 21 août 2026 /PRNewswire/ -- THIRDREALITY, une entreprise spécialisée dans les technologies de maison intelligente qui s'attache à proposer des appareils connectés fiables et conviviaux, tiendra pour la première fois son propre stand au salon IFA 2026, où elle présentera ses derniers produits pour la maison connectée basés sur le protocole Matter ainsi que sa solution de soins connectés (hall H1.2, stand 100, parc des expositions de Berlin, du 4 au 8 septembre 2026).

THIRDREALITY Makes Its Independent IFA Debut with Matter Smart Home and Smart Care Solutions

Au salon IFA de cette année, THIRDREALITY exposera ses deux axes stratégiques en matière de produits : des appareils domotiques pratiques fondés sur le protocole Matter pour l'automatisation du quotidien, ainsi qu'une solution modulaire d'aide et de soins connectés conçue pour favoriser une vie autonome et plus sûre à domicile.

Sur le marché de la maison connectée, THIRDREALITY mettra en avant sa nouvelle gamme Matter-over-Thread, qui comprend notamment le capteur intelligent d'humidité du sol, le bouton intelligent, la prise intelligente et l'ampoule intelligente. Cette gamme a été pensée pour faciliter la mise en place des systèmes domotiques tout en offrant aux utilisateurs davantage de flexibilité au sein des principaux écosystèmes Matter. Ces produits répondent à des besoins quotidiens tels que l'entretien des plantes, la commande de scénarios domotiques, la surveillance de la consommation d'énergie et la gestion de l'éclairage.

THIRDREALITY présentera également une solution de sécurité connectée basée sur le protocole Zigbee, composée d'une sirène, d'un clavier, d'un détecteur de mouvement et d'un capteur d'ouverture de porte. Adaptée à des scénarios simples de protection du domicile, cette solution permet aux utilisateurs de surveiller les points d'accès, de détecter les mouvements et de déclencher des alertes sonores via des appareils connectés. Elle élargit la gamme Zigbee de THIRDREALITY, qui dépasse désormais les simples capteurs pour proposer une installation de sécurité domestique plus complète.

THIRDREALITY lancera en outre ThirdStage HelpLink Smart Care, une solution AgeTech pour les soins à domicile destinés aux personnes âgées. HelpLink, qui comprend un haut-parleur central, des boutons d'urgence et une connexion à l'application familiale, permet aux seniors d'appeler à l'aide par commande vocale ou en appuyant sur un bouton. Le système peut être complété par des capteurs d'activité, des haut-parleurs d'intérieur, des modules de surveillance de la qualité de l'air, de suivi des signes vitaux et du sommeil au chevet de la personne, ainsi que de gestion des médicaments.

La gamme Matter-over-Thread et les nouveaux produits Zigbee devraient être commercialisés au cours du second semestre de 2026 ; les dates de disponibilité définitives et les tarifs seront annoncés à l'approche du lancement. Les modèles Zigbee existants seront toujours pris en charge.

Venez rencontrer THIRDREALITY au parc des expositions de Berlin, hall H1.2, stand 100, du 4 au 8 septembre 2026.

À propos de THIRDREALITY

THIRDREALITY est une entreprise spécialisée dans les technologies de maison intelligente qui se consacre à la mise au point d'appareils connectés fiables, conviviaux et pratiques. Elle propose des capteurs, des interrupteurs, des prises, des systèmes d'éclairage, des contrôleurs et des produits d'automatisation compatibles avec les protocoles Matter, Thread, Zigbee et Wi-Fi.

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