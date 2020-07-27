TI Fluid Systems получила знак отличия Лондонской фондовой биржи Green Economy Mark

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TI Fluid Systems

Jul 27, 2020, 08:07 ET

ОБЕРН-ХИЛС (AUBURN HILLS), Мичиган, 27 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания TI Fluid Systems (LSE:TIFS), ведущий международный поставщик  технологий для автомобильных жидкостных систем, вошла в число эмитентов, получивших в этом году знак Лондонской фондовой биржи - Green Economy Mark.

TI Fluid Systems is Awarded the London Stock Exchange’s Green Economy Mark

Впервые этот знак отличия был представлен в 2019 году. Им отмечаются компании и инвестиционные фонды, зарегистрированные во всех сегментах основной площадки и рынка альтернативных инвестиций Лондонской биржи, за достижения в содействии развитию мировой "зеленой экономики". Чтобы получить Green Economy Mark, 50% годового оборота предприятия или фонда должны поступать от продуктов или сервисов, вносящих вклад в "зеленую экономику".

"TI Fluid Systems рада получить знак отличия Лондонской фондовой биржи - он наглядно демонстрирует масштабы нашего вклада в повышение экологичности мировой автоиндустрии, - президент и генеральный директор TI Fluid Systems Билл Козира (Bill Kozyra). -  Являясь поставщиком высокотехнологичных жидкостных и термических систем, наша компания позволяет автопроизводителям сокращать выбросы СО2 и повышать топливную экономичность автомобилей всех типов, особенно гибридных транспортных средств и электромобилей. Мы и дальше будем поддерживать переход нашего мира на более экологичный транспорт, делая наш мир чище и прекраснее".

О компании TI Fluid Systems
 TI Fluid Systems - ведущий мировой производитель систем для хранения, транспортировки и доставки жидкостей, предназначенных, главным образом, для рынка малотоннажных автомобилей. Имея за плечами почти 100 лет опыта создания автомобильных гидравлических систем, компания располагает 108 производственными базами в 28 странах мира и обслуживает все крупнейшие ОЕМ-предприятия.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.tifluidsystems.com.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1219343/TI_Fluid_Systems_Awarded_LSE_Green_Mark.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/811902/TI_Automotive_Logo.jpg

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http://www.tifluidsystems.com

SOURCE TI Fluid Systems

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