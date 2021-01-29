TI Fluid Systems представляет инновационную технологию производства пластмассовых топливных баков для гибридных электромобилей совместно с Volkswagen

ОБЕРН-ХИЛЛС (шт. Мичиган), 29 января 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания TI Fluid Systems (LSE:TIFS), являющаяся одним из ведущих мировых поставщиков технологий производства автомобильных гидравлических систем, сегодня объявила о своих планах представить конструкцию пластмассовых топливных баков нового поколения, способную удовлетворять строгим требованиям к давлению в гибридных электромобилях. Этот пластмассовый топливный бак, недавно запущенный в массовое производство совместно с компанией Volkswagen China для подзаряжаемых гибридных электромобилей моделей Passat и Magotan, впоследствии планируется устанавливать на целом ряде других глобальных платформ.

Эта инновационная технология представляет собой кульминацию широкомасштабного проектирования и совместной разработки, включая строгие испытания и эксперименты с установкой на автомобилях, проводимые группами разработчиков компаний VW и TIFS на территориях Китая и Европы. Обычные топливные баки традиционно работают при атмосферном давлении, однако предполагается, что гибридные электромобили нового поколения будут выдерживать циклическое давление до 400 мбар при работе в определенных режимах с полным электроприводом. Для сопротивления при нагнетании топлива внутри бака в новом конструкционном решении используются опрессованные шаровые цапфы с защелкивающимися стойками, которые изготавливаются по технологии выдувного формования с расщепленной заготовкой, запатентованной компанией TIFS. Компания TIFS подтвердила, что передача этой технологии обеспечивает возможность производства легковесного пластмассового топливного бака для гибридных электромобилей, что позволяет преодолеть недостатки сварных конструкций внутренних баков, используемых конкурентами.

«Стратегические инициативы компании TIFS, нацеленные на решение новых задач в рамках глобального тренда электрификации, включают поддержку всех типов транспортных средств за счет разработки инновационной продукции. В их число входят и глобальные платформы гибридных электромобилей. Наша инновационная технология производства пластмассовых топливных баков позволяет OEM-производителям настраивать ездовой цикл гибридных электромобилей на оптимальную эффективность и производительность», ― заявил президент и генеральный директор компании Билл Козыра (Bill Kozyra).

Информация о компании TI Fluid Systems

TI Fluid Systems — один из ведущих мировых производителей средств хранения, транспортировки и подачи технических жидкостей, специализирующийся главным образом на рынке легковых автомобилей. Компания TI Fluid Systems, обладающая почти 100-летним опытом работы в области автомобильных гидравлических систем, имеет 108 производственных объектов в 28 странах, которые обслуживают всех крупнейших OEM-производителей мира.

Более подробная информация представлена на сайте по адресу: www.tifluidsystems.com.

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https://www.tifluidsystems.com/



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