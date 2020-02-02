Tia Mowry、BioSchwartz和UTA推出獨家新補充劑系列Anser

BioSchwartz宣佈攜手女演員，作家和製片人Tia Mowry以及聯合精英經紀公司在全美首推Anser補充劑。以天然、有效和包容為品牌精神，Anser推出女性維生素、產前配方和美容補充劑，賦能女性透過這些簡單的第一步管理自己的健康。

因主演熱門電視劇《雙生姐妹》（Sister, Sister.），Mowry 已經在螢幕前活躍了二十多年。她是一位文化偶像，在所有社交平臺累計擁有超過1400萬粉絲，並主演了 Netflix 的《Family Reunion》。在她的事業之外，Mowry 的健康問題讓她不斷投資，為自己的全面健康尋找解決方案。如今與 BioSchwartz 和 UTA 合作，她希望激勵不同背景的女性在她們開始注重健康保健時找到信心。Anser 想讓她們知道影響她們健康的第一步就像服用每日補充劑一樣容易；而且這樣一款優質產品每天的費用只需50美分。

BioSchwartz 行政總裁 Tom Mooy 解釋說：「我們對這項合作感到非常激動，希望以低廉的價格提供最優質的營養補充劑。此外，我們希望為當今健康和保健環境經常忽視的社區提供教育和支持。隨著我們的產品越來越多，我們將針對所有背景人士的共同健康問題推出新的和令人興奮的產品。」

BioSchwartz 根據 FDA 批准的嚴格標準，為世界各地的消費者開發卓越的專業級補充劑。致力於基於出色的科學理論開發廣泛的健康和保健補充劑，BioSchwartz 與專家研究員和科學家合作，創造支持消費者健康的優質天然產品。

UTA Ventures 高層 Farhana Pargac 表示：「UTA 為透過提供質優價廉的醫療保健產品，支持健康企業為更廣泛的社區服務感到無比自豪。對於 UTA Ventures 來說，實現我們客戶的創業願望，特別是推動女性主導的企業是我們的優先事項。」

Mowry 將透過重點介紹 Anser 系列產品的社交活動#selfcareisntselfish 分享她獨特的健康歷程。瞭解詳情，請關注@shopanser。

Anser可在 www.shopanser.com 購買，60天用量的價格從29.99美元到34.99美元不等。

Anser 簡介

Anser 由 BioSchwartz、Tia Mowry 和聯合精英經紀公司合作打造，致力於縮小健康和保健行業的包容性差距。在與子宮內膜異位症進行了長期抗爭之後、女演員、作家和製片人 Tia Mowry 受啟發打造可輕鬆融入人們日常生活的健康補充劑系列。創建 Anser 是為了增強人們管理健康的能力，向市場提供面向服務不足社區的價格低廉的包容性選擇。Anser 目前的產品系列包括三種配方：女性多種維生素，產前配方和美容補充劑。瞭解 Anser 更多資訊，請瀏覽 www.shopanser.com。

BioSchwartz 簡介

自2015年成立以來，BioSchwartz 一直是一家行業領先的健康和保健產品電商公司。專注於誠信，品質和安全，BioSchwartz 致力於透過創造卓越的專業級補充劑，實現最新技術和大自然所提供的最純淨的營養素的完美平衡，從而改善其客戶的生活。查詢詳情，請瀏覽 www.bioschwartz.com。

UTA 簡介

全球領先的人才和娛樂公司聯合精英經紀公司是電影、電視、新聞、音樂、體育、演講、劇院、美術、文學、電子遊戲、播客和其他社交和數碼內容中許多最受歡迎的人物的經紀公司。作為藝人、創作者和創新者的熱情用戶者，該公司在電影金融和包裝、品牌、許可和代言等領域也得到了認可。UTA 以其致力於幫助客戶（從頂尖人才到財富500強公司）利用快速變化的娛樂、媒體和商業環境的數字媒體集團而聞名。該公司總部設在洛杉磯，在紐約、倫敦、納什維爾、邁阿密和瑞典瑪律默擁有辦事處。有關 UTA 的資訊也可以透過在 Instagram、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 等社交媒體關注該公司獲得。

傳媒聯繫人：

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電話：(646) 559-6755

圖片 - https://mma.prnewswire.com/media/1084369/BioSchwartz_Tia_Mowry_Anser.jpg

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