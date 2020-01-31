Tia Mowry、BioSchwartz和UTA推出独家新补充剂系列Anser

因主演热门电视剧《双生姐妹》（Sister, Sister.），Mowry 已经在荧幕前活跃了二十多年。她是一位文化偶像，在所有社交平台累计拥有超过1400万粉丝，并主演了 Netflix 的《Family Reunion》。在她的事业之外，Mowry 的健康问题让她不断投资，为自己的全面健康寻找解决方案。如今与 BioSchwartz 和 UTA 合作，她希望激励不同背景的女性在她们开始注重健康保健时找到信心。Anser 想让她们知道影响她们健康的第一步就像服用每日补充剂一样容易；而且这样一款优质产品每天的费用只需50美分。

BioSchwartz 首席执行官T om Mooy 解释说：" 我们对这项合作感到非常激动，希望以低廉的价格提供最优质的营养补充剂。此外，我们希望为当今健康和保健环境经常忽视的社区提供教育和支持。随着我们的产品越来越多，我们将针对所有背景人士的共同健康问题推出新的和令人兴奋的产品。"

BioSchwartz 根据 FDA 批准的严格标准，为世界各地的消费者开发卓越的专业级补充剂。致力于基于出色的科学理论开发广泛的健康和保健补充剂，BioSchwartz 与专家研究员和科学家合作，创造支持消费者健康的优质天然产品。

UTA Ventures 高管 Farhana Pargac 表示：" UTA 为通过提供质优价廉的医疗保健产品，支持健康企业为更广泛的社区服务感到无比自豪。对于 UTA Ventures 来说，实现我们客户的创业愿望，特别是推动女性主导的企业是我们的优先事项。"

Mowry 将通过重点介绍 Anser 系列产品的社交活动#selfcareisntselfish 分享她独特的健康历程。了解详情，请关注@shopanser。

Anser 可在 www.shopanser.com 购买，60天用量的价格从29.99美元到34.99美元不等。

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Anser 简介

Anser 由 BioSchwartz、Tia Mowry 和联合精英经纪公司合作打造，致力于缩小健康和保健行业的包容性差距。在与子宫内膜异位症进行了长期抗争之后、女演员、作家和制片人 Tia Mowry 受启发打造可轻松融入人们日常生活的健康补充剂系列。创建 Anser 是为了增强人们管理健康的能力，向市场提供面向服务不足社区的价格低廉的包容性选择。Anser 目前的产品系列包括三种配方：女性多种维生素，产前配方和美容补充剂。了解 Anser 更多信息，请访问 www.shopanser.com。

BioSchwartz 简介

自2015年成立以来，BioSchwartz 一直是一家行业领先的健康和保健产品电商公司。专注于诚信，品质和安全，BioSchwartz 致力于通过创造卓越的专业级补充剂，实现最新技术和大自然所提供的最纯净的营养素的完美平衡，从而改善其客户的生活。垂询详情，请访问 www.bioschwartz.com。

UTA 简介

全球领先的人才和娱乐公司联合精英经纪公司是电影、电视、新闻、音乐、体育、演讲、剧院、美术、文学、电子游戏、播客和其他社交和数字内容中许多最受欢迎的人物的经纪公司。作为艺人、创作者和创新者的热情用户者，该公司在电影金融和包装、品牌、许可和代言等领域也得到了认可。UTA 以其致力于帮助客户（从顶尖人才到财富500强公司）利用快速变化的娱乐、媒体和商业环境的数字媒体集团而闻名。该公司总部设在洛杉矶，在纽约、伦敦、纳什维尔、迈阿密和瑞典马尔默拥有办事处。有关 UTA 的信息也可以通过在 Instagram、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 等社交媒体关注该公司获得。

媒体联系人：

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