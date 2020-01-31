Tia Mowry、BioSchwartz和UTA推出独家新补充剂系列Anser
补充剂行业领导者BioSchwartz携手演员Tia Mowry和联合精英经纪公司推出Anser补充剂，迈出该品牌进入服务不足社区健康与保健领域的第一步
Jan 31, 2020, 08:51 ET
洛杉矶2020年1月31日 /美通社/ -- BioSchwartz 宣布携手女演员，作家和制片人 Tia Mowry 以及联合精英经纪公司(United Talent Agency, UTA) 在全美首推 Anser 补充剂。以天然、有效和包容为品牌精神，Anser 推出三款产品——女性多种维生素、产前配方和美容补充剂——赋能女性通过这些简单的第一步管理自己的健康。
Mowry 多年来一直受子宫内膜异位症的困扰，这也造成了其他健康问题，对她的日常生活产生了影响。作为联合创始人，Tia Mowry 表示："我想激励其他人重视自己的健康，我知道一个经验丰富的合作伙伴会让我更好地为更广泛的社区服务。在 UTA 我的团队的帮助下，我开始与 BioSchwartz 合作，以实现我的愿景。我们与他们的科学家和专家合作，创造了一款人人都能受益的质优、价廉和包容的补充剂。Anser是一款预防性健康产品，很容易融入你的日常生活。从年轻的专业人士，到有美容意识的消费者或准妈妈，Anser 补充剂为女性管理健康提供了一个轻松的解决方案。"
因主演热门电视剧《双生姐妹》（Sister, Sister.），Mowry 已经在荧幕前活跃了二十多年。她是一位文化偶像，在所有社交平台累计拥有超过1400万粉丝，并主演了 Netflix 的《Family Reunion》。在她的事业之外，Mowry 的健康问题让她不断投资，为自己的全面健康寻找解决方案。如今与 BioSchwartz 和 UTA 合作，她希望激励不同背景的女性在她们开始注重健康保健时找到信心。Anser 想让她们知道影响她们健康的第一步就像服用每日补充剂一样容易；而且这样一款优质产品每天的费用只需50美分。
BioSchwartz 首席执行官T om Mooy 解释说：" 我们对这项合作感到非常激动，希望以低廉的价格提供最优质的营养补充剂。此外，我们希望为当今健康和保健环境经常忽视的社区提供教育和支持。随着我们的产品越来越多，我们将针对所有背景人士的共同健康问题推出新的和令人兴奋的产品。"
BioSchwartz 根据 FDA 批准的严格标准，为世界各地的消费者开发卓越的专业级补充剂。致力于基于出色的科学理论开发广泛的健康和保健补充剂，BioSchwartz 与专家研究员和科学家合作，创造支持消费者健康的优质天然产品。
UTA Ventures 高管 Farhana Pargac 表示：" UTA 为通过提供质优价廉的医疗保健产品，支持健康企业为更广泛的社区服务感到无比自豪。对于 UTA Ventures 来说，实现我们客户的创业愿望，特别是推动女性主导的企业是我们的优先事项。"
Mowry 将通过重点介绍 Anser 系列产品的社交活动#selfcareisntselfish 分享她独特的健康历程。了解详情，请关注@shopanser。
Anser 可在 www.shopanser.com 购买，60天用量的价格从29.99美元到34.99美元不等。
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Anser 简介
Anser 由 BioSchwartz、Tia Mowry 和联合精英经纪公司合作打造，致力于缩小健康和保健行业的包容性差距。在与子宫内膜异位症进行了长期抗争之后、女演员、作家和制片人 Tia Mowry 受启发打造可轻松融入人们日常生活的健康补充剂系列。创建 Anser 是为了增强人们管理健康的能力，向市场提供面向服务不足社区的价格低廉的包容性选择。Anser 目前的产品系列包括三种配方：女性多种维生素，产前配方和美容补充剂。了解 Anser 更多信息，请访问 www.shopanser.com。
BioSchwartz 简介
自2015年成立以来，BioSchwartz 一直是一家行业领先的健康和保健产品电商公司。专注于诚信，品质和安全，BioSchwartz 致力于通过创造卓越的专业级补充剂，实现最新技术和大自然所提供的最纯净的营养素的完美平衡，从而改善其客户的生活。垂询详情，请访问 www.bioschwartz.com。
UTA 简介
全球领先的人才和娱乐公司联合精英经纪公司是电影、电视、新闻、音乐、体育、演讲、剧院、美术、文学、电子游戏、播客和其他社交和数字内容中许多最受欢迎的人物的经纪公司。作为艺人、创作者和创新者的热情用户者，该公司在电影金融和包装、品牌、许可和代言等领域也得到了认可。UTA 以其致力于帮助客户（从顶尖人才到财富500强公司）利用快速变化的娱乐、媒体和商业环境的数字媒体集团而闻名。该公司总部设在洛杉矶，在纽约、伦敦、纳什维尔、迈阿密和瑞典马尔默拥有办事处。有关 UTA 的信息也可以通过在 Instagram、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 等社交媒体关注该公司获得。
媒体联系人：
Six One Agency
电话：(646) 559-6755
图片 - https://mma.prnewswire.com/media/1084369/BioSchwartz_Tia_Mowry_Anser.jpg
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