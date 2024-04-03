Tianlong принял участие в Международном медицинском конгрессе стран ШОС в Кыргызстане

БИШКЕК, Кыргызстан, 3 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- 27—29 марта в Бишкеке, Кыргызстан, состоялся Международный медицинский конгресс стран ШОС на тему «Инновации и технологии в развитии кардиологии и неинфекционных заболеваний в странах Шанхайской организации сотрудничества». На конгрессе присутствовали министр здравоохранения Кыргызской Республики Алымкадыр Бейшеналиев, заместитель Генерального секретаря ШОС Джанеш Кейн (Janesh Kane), 400 медицинских работников, академиков и ученых с мировым именем. Компания Tianlong Science and Technology была приглашена принять участие и выступить с речью на конгрессе, продемонстрировав и обсудив свои последние достижения и инновации в области персонализированной медицины с ведущими экспертами со всего мира.

Professor Kou Spoke at the International Medical Congress of SCO Countries Dr. Wu Spoke at the International Conference in Kyrgyzstan Tianlong's personalized medication solution

На этот конгресс компания Tianlong пригласила профессора Коу Хуэйцзюань (Kou Huijuan) из отделения кардиологии второй аффилированной больницы Сианьского университета Цзяотун выступить с речью. Профессор Коу рассказала о точном лечении и текущем прогрессе диагностики и лечения гипертонии в Китае и о ряде клинических случаев, а также представила персонализированное лекарственное решение для гипертонии от Tianlong, которое может обнаруживать семь мутаций генов в лекарствах от гипертонии и управлять пятью типами лекарств от гипертонии. Профессор Коу сообщила, что «Персонализированные лекарства — это новая медицинская модель, которая может определять дозировку и тип лекарств для каждого пациента на основе генетических различий», что послужило ценным источником вдохновения для участников.

Компанию Tianlong также пригласили принять участие в серии конференций и обменов в Кыргызстане. На международной конференции «Актуальные вопросы лабораторной медицины» Джессика Ву (Jessica Wu), доктор молекулярной биологии из отдела зарубежного маркетинга Tianlong, выступила с докладом «Набор реагентов LigSeq — персонализированные лекарственные решения Tianlong». Во время презентации доктор Ву обсудила важность персонализированных лекарств и поделилась последними исследованиями и примерами применения. Она сообщила, что «персонализированное лекарственное решение Tianlong может обнаруживать гены, связанные с эффектами обычно используемых лекарств от заболеваний, обеспечивая руководство для клинического лечения». Презентация вызвала широкий интерес и обсуждение среди присутствующих экспертов.

Персонализированные медицинские решения Tianlong, включая серию средств обнаружения и реагентов, могут обнаруживать гены, связанные с эффектами широко используемых препаратов для вспомогательной репродукции, эндокринных препаратов, а также сердечно-сосудистого, пищеварительного, психиатрического, ревматического иммунитета, онкологии и других заболеваний, обеспечивая руководство для клинического лечения. Преимущества: быстрое обнаружение, точные результаты, подробный отчет и удобство использования.

Участие Tianlong в медицинских конференциях способствовало международному обмену и сотрудничеству в медицинской сфере. В будущем Tianlong продолжит свою приверженность научным исследованиям, инновациям и технологическому развитию для глобального прогресса медицины и здравоохранения.

О компании Tianlong

Tianlong — инновационная высокотехнологичная компания, специализирующаяся на генетической детекции и молекулярной диагностике в Китае. С момента своего основания в 1997 году компания Tianlong посвятила себя предоставлению интегрированных решений для ПЦР-лабораторий для профессионалов во всем мире.

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