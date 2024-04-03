Tianlong принял участие в Международном медицинском конгрессе стран ШОС в Кыргызстане
03 Apr, 2024, 11:58 ET
БИШКЕК, Кыргызстан, 3 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- 27—29 марта в Бишкеке, Кыргызстан, состоялся Международный медицинский конгресс стран ШОС на тему «Инновации и технологии в развитии кардиологии и неинфекционных заболеваний в странах Шанхайской организации сотрудничества». На конгрессе присутствовали министр здравоохранения Кыргызской Республики Алымкадыр Бейшеналиев, заместитель Генерального секретаря ШОС Джанеш Кейн (Janesh Kane), 400 медицинских работников, академиков и ученых с мировым именем. Компания Tianlong Science and Technology была приглашена принять участие и выступить с речью на конгрессе, продемонстрировав и обсудив свои последние достижения и инновации в области персонализированной медицины с ведущими экспертами со всего мира.
На этот конгресс компания Tianlong пригласила профессора Коу Хуэйцзюань (Kou Huijuan) из отделения кардиологии второй аффилированной больницы Сианьского университета Цзяотун выступить с речью. Профессор Коу рассказала о точном лечении и текущем прогрессе диагностики и лечения гипертонии в Китае и о ряде клинических случаев, а также представила персонализированное лекарственное решение для гипертонии от Tianlong, которое может обнаруживать семь мутаций генов в лекарствах от гипертонии и управлять пятью типами лекарств от гипертонии. Профессор Коу сообщила, что «Персонализированные лекарства — это новая медицинская модель, которая может определять дозировку и тип лекарств для каждого пациента на основе генетических различий», что послужило ценным источником вдохновения для участников.
Компанию Tianlong также пригласили принять участие в серии конференций и обменов в Кыргызстане. На международной конференции «Актуальные вопросы лабораторной медицины» Джессика Ву (Jessica Wu), доктор молекулярной биологии из отдела зарубежного маркетинга Tianlong, выступила с докладом «Набор реагентов LigSeq — персонализированные лекарственные решения Tianlong». Во время презентации доктор Ву обсудила важность персонализированных лекарств и поделилась последними исследованиями и примерами применения. Она сообщила, что «персонализированное лекарственное решение Tianlong может обнаруживать гены, связанные с эффектами обычно используемых лекарств от заболеваний, обеспечивая руководство для клинического лечения». Презентация вызвала широкий интерес и обсуждение среди присутствующих экспертов.
Персонализированные медицинские решения Tianlong, включая серию средств обнаружения и реагентов, могут обнаруживать гены, связанные с эффектами широко используемых препаратов для вспомогательной репродукции, эндокринных препаратов, а также сердечно-сосудистого, пищеварительного, психиатрического, ревматического иммунитета, онкологии и других заболеваний, обеспечивая руководство для клинического лечения. Преимущества: быстрое обнаружение, точные результаты, подробный отчет и удобство использования.
Участие Tianlong в медицинских конференциях способствовало международному обмену и сотрудничеству в медицинской сфере. В будущем Tianlong продолжит свою приверженность научным исследованиям, инновациям и технологическому развитию для глобального прогресса медицины и здравоохранения.
О компании Tianlong
Tianlong — инновационная высокотехнологичная компания, специализирующаяся на генетической детекции и молекулярной диагностике в Китае. С момента своего основания в 1997 году компания Tianlong посвятила себя предоставлению интегрированных решений для ПЦР-лабораторий для профессионалов во всем мире.
Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт Tianlong и страницы в LinkedIn, Facebook и Twitter.
По вопросам, касающимся продукции или корпоративной информации, можно обращаться по адресу [email protected].
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2378402/Professor_Kou_Spoke_at_the_International_Medical_Congress_of_SCO_Countries.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2378403/Dr__Wu_Spoke_at_the_International_Conference_in_Kyrgyzstan.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2378404/Tianlong_s_personalized_medication_solution.jpg
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